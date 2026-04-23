Receta de pizza con masa de harina de garbanzos, rápida y fácil

¿Quién no soñó alguna vez con una pizza recién salida del horno, finita y crocante, lista en minutos y con ese sabor tan nuestro? La pizza con masa de harina de garbanzos se volvió una favorita entre quienes buscan una opción más liviana, sin gluten y muy versátil, ideal para improvisar una comida rica sin demasiados ingredientes.
En muchas mesas argentinas, sobre todo en cenas de semana o juntadas con amigos, esta variante aparece como salvavidas: rápida, fácil y apta para quienes no pueden consumir trigo. Es perfecta para salir de apuros y, al mismo tiempo, animarse a probar algo distinto.
Receta de pizza con masa de harina de garbanzos
La pizza con masa de harina de garbanzos es una base fina y flexible, que se prepara sin leudado y se cocina al instante en sartén u horno. Solo requiere mezclar la harina con agua, aceite y condimentos, logrando una masa lista en minutos, perfecta para sumar salsa y los ingredientes que más gusten.
Tiempo de preparación
- Total: 25 minutos
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 15 minutos
Ingredientes
- 200 gr de harina de garbanzos
- 250 ml de agua
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- 1 cucharadita de sal
- 1 pizca de pimienta negra
- 1 cucharadita de orégano seco
- Salsa de tomate (cantidad necesaria)
- 200 gr de queso mozzarella rallado
- Toppings a gusto (tomate, jamón cocido, aceitunas, morrón, etc.)
Cómo hacer pizza con masa de harina de garbanzos, paso a paso
- Colocar la harina de garbanzos en un bol grande. Agregar la sal, la pimienta y el orégano.
- Verter el agua de a poco, mezclando con batidor de mano o cuchara, hasta obtener una mezcla fluida, sin grumos.
- Sumar el aceite de oliva y mezclar bien.
- Calentar una sartén antiadherente grande o precalentar el horno a 220 °C (fuego fuerte).
- Volcar la preparación en la sartén (o en una placa aceitada si es al horno), formando una base redonda y de 0,5 cm de espesor.
- Cocinar a fuego medio-alto unos 7 minutos, hasta que los bordes se despeguen y la base esté firme.
- Dar vuelta la masa con cuidado y cocinar 5 minutos más. (Consejo: usar espátula grande para evitar que se rompa)
- Retirar del fuego, cubrir la base con salsa de tomate y mozzarella rallada, agregar los toppings elegidos.
- Volver a horno o sartén y cocinar 3 minutos, hasta que el queso se derrita y los bordes se doren. (Clave: el queso debe fundir pero sin quemarse)
- Servir caliente, cortada en porciones.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 2 porciones (pizza mediana).
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 280
- Grasas: 11 gr
- Carbohidratos: 29 gr
- Proteínas: 14 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
La base cocida puede conservarse en heladera hasta 3 días, bien envuelta. También se puede freezar (sin toppings) hasta 1 mes. Para consumir, calentar directo en horno o sartén.