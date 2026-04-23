Receta de pizza con masa de harina de garbanzos, rápida y fácil

Ideal para quienes tienen poco tiempo y no quieren resignar sabor ni practicidad en la cocina. Una propuesta distinta, nutritiva y perfecta para sorprender en cualquier momento

Pizza casera de masa amarilla con salsa de tomate, mozzarella y hojas de albahaca fresca, sobre una tabla de madera junto a harina y garbanzos crudos, en una cocina.
Masa dorada, lista para sumar tus ingredientes favoritos y disfrutar en familia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Quién no soñó alguna vez con una pizza recién salida del horno, finita y crocante, lista en minutos y con ese sabor tan nuestro? La pizza con masa de harina de garbanzos se volvió una favorita entre quienes buscan una opción más liviana, sin gluten y muy versátil, ideal para improvisar una comida rica sin demasiados ingredientes.

En muchas mesas argentinas, sobre todo en cenas de semana o juntadas con amigos, esta variante aparece como salvavidas: rápida, fácil y apta para quienes no pueden consumir trigo. Es perfecta para salir de apuros y, al mismo tiempo, animarse a probar algo distinto.

Receta de pizza con masa de harina de garbanzos

La pizza con masa de harina de garbanzos es una base fina y flexible, que se prepara sin leudado y se cocina al instante en sartén u horno. Solo requiere mezclar la harina con agua, aceite y condimentos, logrando una masa lista en minutos, perfecta para sumar salsa y los ingredientes que más gusten.

Tiempo de preparación

  • Total: 25 minutos
  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 15 minutos

Ingredientes

Vista aérea de una pizza con una porción separada, cubierta con salsa de tomate, mozzarella, albahaca fresca, cebolla roja y parmesano, sobre papel de horno blanco.
Una opción liviana y sabrosa, perfecta para quienes buscan innovar en casa. . (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • 200 gr de harina de garbanzos
  • 250 ml de agua
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • 1 cucharadita de sal
  • 1 pizca de pimienta negra
  • 1 cucharadita de orégano seco
  • Salsa de tomate (cantidad necesaria)
  • 200 gr de queso mozzarella rallado
  • Toppings a gusto (tomate, jamón cocido, aceitunas, morrón, etc.)

Cómo hacer pizza con masa de harina de garbanzos, paso a paso

  1. Colocar la harina de garbanzos en un bol grande. Agregar la sal, la pimienta y el orégano.
  2. Verter el agua de a poco, mezclando con batidor de mano o cuchara, hasta obtener una mezcla fluida, sin grumos.
  3. Sumar el aceite de oliva y mezclar bien.
  4. Calentar una sartén antiadherente grande o precalentar el horno a 220 °C (fuego fuerte).
  5. Volcar la preparación en la sartén (o en una placa aceitada si es al horno), formando una base redonda y de 0,5 cm de espesor.
  6. Cocinar a fuego medio-alto unos 7 minutos, hasta que los bordes se despeguen y la base esté firme.
  7. Dar vuelta la masa con cuidado y cocinar 5 minutos más. (Consejo: usar espátula grande para evitar que se rompa)
  8. Retirar del fuego, cubrir la base con salsa de tomate y mozzarella rallada, agregar los toppings elegidos.
  9. Volver a horno o sartén y cocinar 3 minutos, hasta que el queso se derrita y los bordes se doren. (Clave: el queso debe fundir pero sin quemarse)
  10. Servir caliente, cortada en porciones.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 2 porciones (pizza mediana).

Pizza casera con masa de garbanzos en una tabla de madera, adornada con albahaca fresca, tomates cherry, cebolla morada y queso, en una cocina luminosa.
El toque final: queso fundido y toppings a gusto sobre una base crocante y liviana.. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 280
  • Grasas: 11 gr
  • Carbohidratos: 29 gr
  • Proteínas: 14 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La base cocida puede conservarse en heladera hasta 3 días, bien envuelta. También se puede freezar (sin toppings) hasta 1 mes. Para consumir, calentar directo en horno o sartén.

