Un insecto similar al “avispón asesino” podría afectar a las abejas si continúa propagándose en Estados Unidos

El brote de avispa de patas amarillas, especie invasora originaria de Asia, preocupa a agricultores y apicultores del sur de Estados Unidos por su rápido avance. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un brote de la avispa de patas amarillas en los estados del sur de Estados Unidos, detectado por primera vez en Georgia en agosto de 2023, ha encendido las alarmas entre autoridades agrícolas y productores apícolas. La aparición de esta especie invasora, originaria de Asia, preocupa por su capacidad para afectar colmenas de abejas melíferas y otros polinizadores esenciales para la agricultura. El seguimiento y la respuesta inmediata han involucrado a entidades como el Departamento de Agricultura de Georgia, el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA APHIS) y productores locales.

Según información oficial publicada por el GDA y confirmada por USDA APHIS, desde la identificación de la primera colonia en Savannah se han desplegado campañas de vigilancia, control y erradicación para frenar el avance de la especie. Estas campañas incluyen la instalación de trampas, el rastreo de nidos y la capacitación de la población para reportar avistamientos, en un esfuerzo coordinado por evitar el establecimiento definitivo de la avispa en nuevas regiones del país.

El surgimiento de la Vespa velutina, nombre científico de la especie, se vincula con el aumento global de especies invasoras relacionadas con el comercio internacional y la movilidad de mercancías. Experiencias previas en Europa muestran que la expansión de la avispa de patas amarillas puede provocar disminuciones considerables en las colmenas de abejas, así como pérdidas económicas para la apicultura y la producción agrícola, de acuerdo con el USDA APHIS y el Georgia Department of Agriculture.

¿Qué es la avispa de patas amarillas y por qué representa una amenaza en Estados Unidos?

La avispa de patas amarillas (Vespa velutina) es un insecto originario del sudeste asiático, identificado por su cuerpo mayormente oscuro, una banda amarilla o naranja en el cuarto segmento del abdomen y patas que terminan en amarillo. Las obreras alcanzan hasta 25 milímetros de longitud, mientras que las reinas pueden medir hasta 30 milímetros, según datos divulgados por el USDA APHIS. Esta especie sobresale por su capacidad para depredar abejas melíferas y otros polinizadores nativos, cuyas funciones resultan esenciales para el éxito de los cultivos estadounidenses.

De acuerdo con la Universidad de Clemson, centro académico especializado en entomología en Carolina del Sur, un solo ejemplar de esta avispa puede eliminar hasta 50 abejas en un solo día. Cuando actúan en grupo, pueden desmantelar colmenas completas en pocas horas. El impacto se refleja en la reducción de polinizadores y en pérdidas económicas en los países donde la especie se ha asentado, como Francia y España, donde representa una amenaza conforme a reportes de la Agencia Francesa de Biodiversidad, organismo estatal experto en fauna y flora.

La Vespa velutina, detectada primero en Georgia en agosto de 2023, representa una amenaza seria para las colmenas de abejas y otros polinizadores esenciales para la agricultura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo se detectó la llegada de la Vespa velutina en Estados Unidos y qué zonas están afectadas?

La detección confirmada de la avispa de patas amarillas en Estados Unidos ocurrió en Savannah, Georgia, en agosto de 2023. El hallazgo fue posible gracias a la denuncia de un apicultor local, quien informó un nido sospechoso al Georgia Department of Agriculture. Tras la verificación de especialistas de la Universidad de Georgia y USDA APHIS, se activaron protocolos de erradicación y monitoreo.

El monitoreo se amplió hacia otros estados vecinos. El Departamento de Agricultura de Carolina del Sur comunicó la colocación de trampas y la eliminación de nidos en áreas próximas a la frontera, especialmente en los condados de Beaufort, Charleston, Jasper, Colleton y otros, según el boletín Hornet Herald de la Universidad de Clemson. El seguimiento se mantiene activo para evitar la propagación de la especie a nuevas regiones.

¿Qué medidas oficiales y estratégicas aplican los gobiernos locales ante el brote?

El Departamento de Agricultura de Georgia lidera un programa integral de vigilancia y control, que incluye la instalación de trampas, destrucción de nidos y capacitaciones para agricultores y ciudadanos. Al inicio de la primavera, los esfuerzos se concentran en detectar y erradicar nidos embrionarios, cuando las reinas emergen del invierno y antes de que las colonias alcancen su máximo desarrollo.

El comisionado de Agricultura de Georgia, Tyler J. Harper, ha señalado: “La detección temprana de nidos es fundamental para impedir la expansión de la especie y reducir el impacto sobre la apicultura local”. Harper también solicitó la colaboración ciudadana, especialmente en los condados costeros, para reportar cualquier posible avistamiento mediante los canales oficiales del departamento.

En Carolina del Sur, el programa de monitoreo ha incluido la instalación de más de 4.200 trampas en distintos condados. De acuerdo con la Universidad de Clemson, ya se han retirado más de 100 nidos embrionarios y capturado más de 3.500 reinas en la región conocida como Low Country. En Alabama y Carolina del Norte, las autoridades han iniciado acciones preventivas, colocando trampas en puntos estratégicos y promoviendo el reporte ciudadano de acuerdo con los lineamientos de USDA APHIS.

¿Qué impacto puede generar la avispa de patas amarillas en la agricultura y los polinizadores de Estados Unidos?

La expansión de la avispa de patas amarillas supone un riesgo directo para abejas melíferas y polinizadores nativos, elementos fundamentales para la producción de frutas, hortalizas y otros cultivos. Según el USDA APHIS, la polinización efectuada por abejas genera un valor superior a USD 20.000 millones anuales a la economía agrícola estadounidense.

En el contexto europeo, la especie ha provocado pérdidas superiores a 30 millones de euros al año y ha causado el colapso de hasta un 30% de las colmenas en Francia, según la Agencia Francesa de Biodiversidad citada por el USDA APHIS. La presencia de la avispa en Estados Unidos podría replicar estos efectos y afectar la producción de cultivos dependientes de la polinización, como almendras, arándanos, manzanas y cerezas.

El Departamento de Agricultura de Georgia, el USDA APHIS y productores locales coordinan la vigilancia, control y erradicación de la avispa de patas amarillas en estados afectados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo reconocer y reportar la avispa de patas amarillas en Estados Unidos?

La avispa de patas amarillas se distingue por su cuerpo oscuro, una franja amarilla o naranja en el cuarto segmento del abdomen y patas de color marrón con extremos amarillos. Las obreras miden hasta 25 milímetros y las reinas hasta 30 milímetros. Según el North Carolina Department of Agriculture and Consumer Services, agencia estatal de sanidad agropecuaria, la cabeza es principalmente negra con algunas áreas amarillas u anaranjadas en la parte frontal, y el abdomen presenta bandas alternadas de marrón oscuro o negro y amarillo o naranja.

El USDA recomienda que, si se encuentra un ejemplar sospechoso, se tomen fotografías claras, se registre la ubicación precisa y se reporte el avistamiento a las autoridades estatales o al propio USDA APHIS a través de sus plataformas de contacto.

¿Qué acciones preventivas y mecanismos de denuncia existen para la ciudadanía?

Las autoridades de los estados afectados han activado protocolos de colaboración ciudadana para reportar avistamientos de la avispa de patas amarillas. El USDA APHIS y los departamentos estatales han dispuesto formularios y líneas de contacto especializadas. Se recomienda no intentar eliminar nidos ni capturar ejemplares sin asistencia profesional, debido al comportamiento agresivo de la especie.

Entre las indicaciones oficiales figuran:

Tomar una fotografía del ejemplar o nido sospechoso.

Registrar la ubicación precisa del hallazgo.

Reportar el avistamiento a través de los portales oficiales del USDA APHIS o del departamento de agricultura estatal.

Evitar cualquier intento de manipulación directa por motivos de seguridad.

La Universidad de Clemson y el GDA mantienen materiales informativos y capacitaciones para la población, con el objetivo de mejorar la detección y el reporte temprano.

¿Qué futuro se proyecta y cómo impactan las decisiones oficiales en agricultores y polinizadores?

El monitoreo constante y la intervención temprana son las estrategias principales para evitar que la avispa de patas amarillas se establezca como plaga en Estados Unidos. Las medidas buscan proteger a los polinizadores y, con ello, la seguridad alimentaria y la economía agrícola nacional. Los próximos meses marcarán el ritmo de la respuesta oficial y la capacidad de contención frente a esta especie invasora, según autoridades del USDA APHIS y el Georgia Department of Agriculture.