Costa Rica

Costa Rica: la policía investiga ataque armado contra una mujer en Cartago

Un grupo de individuos irrumpió en una vivienda de Llano Grande durante la madrugada de este jueves y disparó contra una residente de 57 años, cuyo estado de salud es reservado mientras las autoridades buscan esclarecer el móvil del suceso

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La Policía encontró el cuerpo del periodista acribillado en sus domicilio. (Extra)
El incidente, que ocurrió cerca de las 2:40 a.m., ya se encuentra bajo investigación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).(Extra)

Un ataque violento alteró la madrugada de este jueves en Llano Grande, Cartago, cuando al menos cuatro individuos armados irrumpieron en una vivienda y dispararon contra una mujer de 57 años, reportaron varios medios locales.

El incidente, que ocurrió cerca de las 2:40 a.m., ya se encuentra bajo investigación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

La víctima, identificada con el apellido Piedra, se encontraba dentro de la casa cuando los agresores ingresaron y abrieron fuego al notar la presencia de personas en el lugar. Tras el ataque, los responsables escaparon rápidamente, dejando a la mujer herida.

Según los informes preliminares, la mujer fue trasladada a un centro médico tras recibir impactos de bala. Su estado de salud no ha sido detallado hasta el momento, y las autoridades permanecen a la espera de una evaluación médica que determine la gravedad de las lesiones.

Vecinos del sector expresaron su preocupación ante la violencia registrada y pidieron mayor vigilancia policial en la zona. REUTERS/Mayela López
Vecinos del sector expresaron su preocupación ante la violencia registrada y pidieron mayor vigilancia policial en la zona. REUTERS/Mayela López

Investigaciones en curso tras el ataque armado

El hecho motivó una movilización inmediata de cuerpos policiales y personal médico. Las primeras indagaciones señalan que los agresores actuaron con premeditación y no hubo reporte de otras personas lesionadas en la vivienda.

Lo sucedido en Cartago corresponde a un evento en el que un grupo armado ingresó a un domicilio durante la madrugada y disparó contra una mujer, quien resultó herida y recibió atención médica en el lugar. El caso es investigado por el OIJ, aunque de momento no se conocen los móviles ni hay personas detenidas.

Reacción de la comunidad y acciones policiales

Vecinos del sector expresaron su preocupación ante la violencia registrada y pidieron mayor vigilancia policial en la zona. Mientras tanto, el OIJ realiza gestiones para recolectar pruebas y testimonios que permitan esclarecer los motivos detrás del ataque y localizar a los responsables.

Cartago registró un fuerte aumento de homicidios en el primer trimestre de 2026, duplicando la cifra observada en el mismo período del año anterior. . Imagen de archivo. EFE/ Madla Hartz/ ATENCIÓN EDITORES: CONTENIDO GRÁFICO EXPLICITO[ATENCIÓN EDITORES: CONTENIDO GRÁFICO EXPLICITO]
Cartago registró un fuerte aumento de homicidios en el primer trimestre de 2026, duplicando la cifra observada en el mismo período del año anterior. . Imagen de archivo. EFE/ Madla Hartz/ ATENCIÓN EDITORES: CONTENIDO GRÁFICO EXPLICITO[ATENCIÓN EDITORES: CONTENIDO GRÁFICO EXPLICITO]

La comunidad de Llano Grande permanece en alerta tras este suceso, a la espera de avances por parte de las autoridades en la identificación y captura de los autores del ataque armado.

Hechos violentos en Cartago

Cartago registró un fuerte aumento de homicidios en el primer trimestre de 2026, duplicando la cifra observada en el mismo período del año anterior. El fenómeno está vinculado a la lucha entre bandas criminales por el control territorial del narcotráfico, según datos difundidos por observador.cr.

Entre los episodios recientes figura un triple homicidio ocurrido el 3 de marzo de 2026 en el parque municipal de San Joaquín de Cartago, donde fueron asesinados tres hombres en un acto atribuido a disputas por actividades ilícitas, de acuerdo con infobae.com.

Casos similares incluyen el asesinato de dos jóvenes el 12 de enero de 2026 frente al templo de los Padres Capuchinos, hecho calificado como ajuste de cuentas por las autoridades y recogido por nacion.com, y el ataque armado en la urbanización Murray de Orosi, donde dos hombres de 27 años fueron acribillados el 7 de marzo, según informó amprensa.com.

La violencia también alcanzó a las autoridades locales. El alcalde Mario Redondo denunció amenazas de muerte tras ordenar la demolición de búnkers utilizados para la venta de drogas, según infobae.com.

El 20 de febrero, un hombre de 50 años fue asesinado con al menos 16 disparos en Llanos de Santa Lucía, sumando un nuevo caso vinculado al control de la venta de estupefacientes, de acuerdo con nacion.com.

Esta serie de ataques ha puesto en alerta a la provincia, que enfrenta un proceso de escalada violenta por disputas entre grupos criminales, según registros de las autoridades locales difundidos por los medios citados.

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