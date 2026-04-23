La Met Gala rompe moldes: maniquíes de cuerpos diversos serán el centro de la exposición en 2026

La diversidad corporal se exhibe en los maniquíes de la Met Gala 2026, impulsando un cambio histórico en el Instituto del Traje

La próxima edición de la Met Gala presentará 25 nuevos maniquíes de cuerpos diversos en la exposición “Costume Art”, lo que supone un cambio inédito en los estándares expositivos del Instituto del Traje del Museo Metropolitano de Arte.

Por primera vez, la muestra incorporará figuras que reflejan una amplia variedad de cuerpos, rompiendo con la norma de la talla 2 e impulsando la representación y la inclusión, según informó PEOPLE.

Maniquíes inspirados en activistas, atletas y modelos redefinen el concepto de belleza en la exposición “Costume Art”

Para incorporar la diversidad corporal en la Met Gala 2026, el Instituto del Traje expondrá un conjunto de maniquíes basados en personas reales y en distintos tipos físicos, incluidos activistas por la discapacidad, atletas y modelos que desafían el canon habitual.

La exhibición estará abierta al público a partir del 10 de mayo de 2026 en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, y busca estimular el diálogo sobre la percepción del cuerpo en la moda y el arte.

El Museo Metropolitano de Arte apuesta por la inclusión con figuras que representan distintas realidades físicas

El proyecto pone fin a décadas de uniformidad en las vitrinas del museo, tradicionalmente ocupadas por maniquíes delgados y normativos. Andrew Bolton, curador del Instituto del Traje, detalló al medio que el objetivo es “desafiar la historia de los maniquíes museísticos, marcados durante mucho tiempo por cuerpos delgados, hábiles y estandarizados”.

La iniciativa aspira a mostrar la riqueza de experiencias reales a través de representaciones fieles a la diversidad corporal.

Maniquíes diversos y modelos destacados en Costume Art

La muestra destaca la importancia de celebrar cuerpos diversos y visibilizar experiencias marginadas en la moda

El equipo recurrió a 9 modelos reales, cuyos cuerpos sirvieron de base para elaborar 18 maniquíes; los 7 restantes representan formas particulares, como un cuerpo embarazado o un hombre delgado, aunque no se inspiran en personas concretas.

Todas las figuras estarán cubiertas por superficies de acero pulido con acabado de espejo, y la instalación total incluirá más de 200 maniquíes expuestos.

Sinéad Burke, Aimee Mullins y Aariana Rose Philip inspiran a una nueva generación de maniquíes

Entre quienes han inspirado los maniquíes se cuentan Sinéad Burke, activista por la discapacidad nacida con acondroplasia; Aimee Mullins, atleta y actriz que utiliza prótesis en las piernas; Aariana Rose Philip, músico y modelo usuaria de silla de ruedas; y Michaela Stark, diseñadora cuyas creaciones vestirán tres de los maniquíes en las secciones “Cuerpo Reclamado” y “Cuerpo Corpulento”.

La exhibición pone en primer plano realidades habitualmente marginadas en el sector de la moda y ofrece una imagen más fiel de la sociedad.

La exposición “Costume Art” invita a repensar los estándares tradicionales del cuerpo en vitrinas museísticas

Según el medio citado, se incluyen también piezas de la diseñadora Dimitra Petsa en maniquíes embarazados y trajes de Karoline Vitto y Maria Grazia Chiuri para Dior, entre otros.

Un mensaje de inclusión en la moda y el arte

El mensaje central de la exposición está alineado con movimientos contemporáneos que reivindican la pluralidad corporal y artística. Bolton explicó en PEOPLE que el proyecto invita a reconsiderar la relación entre los tipos de cuerpos, el diseño y la función social del arte vinculado a la moda.

El legado de la Met Gala evoluciona con la integración permanente de maniquíes diversos en el museo

La exposición busca que los visitantes desafíen los modelos tradicionales y reconozcan la reinterpretación del cuerpo como elemento esencial en el discurso de la moda.

La iniciativa responde al desafío de representar experiencias y realidades variadas, ampliando la comprensión pública sobre la identidad física. Desde el propio Instituto del Traje se subraya que estos cambios forman parte de una fase evolutiva motivada por el impacto cultural y social de la Met Gala.

Diseñadores como Dimitra Petsa y Karoline Vitto aportan piezas que celebran la autenticidad y la inclusión

Detalles de la Met Gala 2026 y legado de la exposición

La Met Gala de 2026 se celebrará el 4 de mayo y tendrá como coanfitriones a Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams y Anna Wintour. Bajo el lema: “La moda es arte”, contará con Jeff Bezos y Lauren Sánchez Bezos como donantes principales. La muestra “Costume Art” estará abierta al público desde el 10 de mayo de 2026.

Cuando concluya la exposición, los maniquíes pasarán a integrar la colección permanente del Museo Metropolitano de Arte, garantizando su reutilización en futuras muestras y preservando el legado de la diversidad corporal en el patrimonio cultural del Instituto del Traje.

Como parte de esta transformación, figuras como Sinéad Burke han colaborado en la formación de guías y colaboradores del museo para fomentar prácticas inclusivas y propiciar que cada visitante se vea reflejado y participe activamente en la conversación sobre cuerpo, moda y arte, reflejó PEOPLE.