Antonela Roccuzzo en clave total black: el outfit que confirma por qué el negro nunca falla

Antonela Roccuzzo reinterpreta el “Little Black Dress” con una versión de silueta estructurada y mangas abullonadas

En el universo de la moda hay prendas que trascienden tendencias y temporadas. El vestido negro corto, conocido internacionalmente como “Little Black Dress” o LBD, es uno de esos íconos. En su más reciente aparición pública, Antonela Roccuzzo apostó por una versión actualizada de este clásico, demostrando por qué la simplicidad bien ejecutada puede ser más poderosa que cualquier exceso.

La empresaria argentina eligió un modelo que combina silueta estructurada, mangas abullonadas y detalles de drapeado, reafirmando su lugar como referente de un lujo discreto y sofisticado. Esta elección confirma la vigencia del LBD y su capacidad para reinventarse en manos de quienes entienden la moda como un lenguaje personal y atemporal.

La empresaria argentina apuesta por el lujo discreto y sofisticado en su última aparición pública

El “Little Black Dress”, versión Antonela

El Little Black Dress se ha mantenido como una prenda esencial desde que Coco Chanel lo propuso en 1926. La pieza, pensada para ser atemporal y versátil, se asoció desde sus inicios con la modernidad y la igualdad de género. El negro, que en otra época era exclusivo de lutos y servidumbre, se transformó en símbolo de elegancia, autoridad y sobriedad.

En el caso de la esposa de Lionel Messi, la elección de un vestido con silueta ajustada y mangas abullonadas aporta volumen en los hombros, definiendo la figura y creando una estructura tipo reloj de arena.

El diseño incluye un discreto drapeado, detalle que suaviza las líneas y favorece la adaptación a distintas curvas, mientras que el largo mini suma un factor juvenil y sensual. El cuello cerrado y las mangas voluminosas equilibran el conjunto, mostrando un manejo preciso de las proporciones.

El vestido negro corto, símbolo de la moda atemporal, mantiene su relevancia en manos de referentes actuales

Texturas y accesorios, el arte de la coherencia visual

El estilismo de la empresaria parte de un principio clave: el negro como base permite jugar con texturas y volúmenes para evitar la monotonía. Medias cristal negras y stilettos de punta fina refuerzan una línea continua que alarga la figura y añade sofisticación.

El bolso de mano rígido y acolchado, inspirado en diseños emblemáticos de casas como Chanel o Dior, introduce un guiño a la tradición del lujo silencioso. Joyas como brazaletes y anillos de diamantes completan la propuesta, aportando luz y reflejos sutiles sin saturar el look.

El estilismo de belleza acompaña el concepto de lujo silencioso. Antonela Roccuzzo opta por un recogido bajo, con raya al medio y acabado pulido, despejando el cuello y realzando los detalles del vestido. Este tipo de peinado es funcional y resalta la estructura de las prendas superiores. El maquillaje, en tonos tierra y nude, con piel luminosa y labios discretos, acentúa la frescura y evita la sobrecarga. El acabado glow y la precisión técnica refuerzan la imagen de sofisticación y pulcritud.

La elección de mangas voluminosas y drapeado define la figura y aporta estructura al diseño de Antonela

El vestido negro, un básico que atraviesa generaciones

El Little Black Dress conserva su vigencia porque se adapta a múltiples estilos y siluetas. La continuidad de color estira visualmente la figura y permite disimular imperfecciones. Su sencillez y funcionalidad lo diferencian de las prendas exuberantes y lo posicionan como símbolo de modernidad. La clave está en los detalles estructurales, como el drapeado o las mangas voluminosas, y en la elección de los accesorios.

La propuesta de Antonela demuestra cómo el LBD puede convertirse en una declaración de estilo personal, sin depender de logos ni marcas visibles.

Azul noche en Nueva York, la otra apuesta de Antonela

Antonela Roccuzzo eligió un vestido azul noche de Silvia Tcherassi para la presentación de la colección Blue Book 2026 de Tiffany & Co. en Nueva York (Instagram)

Durante la reciente presentación de la colección Blue Book 2026 de Tiffany & Co. en Nueva York, Antonela Roccuzzo había elegido un vestido azul noche de Silvia Tcherassi, pieza que fusiona minimalismo y sofisticación.

El diseño, acompañado por un collar de diamantes de entre 120.000 y 250.000 dólares, pendió de la colección creada por Jean Schlumberger. El estilismo se completó con pendientes de diamantes amarillos, brazalete rígido y un peinado de ondas suaves, consolidando la imagen de una figura capaz de interpretar los códigos de la moda internacional en distintos registros.