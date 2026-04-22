Tendencias

Receta de empanadas de osobuco, rápido y fácil

Una propuesta sabrosa y práctica que combina carne braseada, vegetales frescos y condimentos típicos. Ideal para compartir en familia, con un relleno jugoso y una masa dorada en cada bocado

Guardar
La receta de empanadas de osobuco ofrece una preparación fácil y rápida para disfrutar de un clásico con un corte de carne tierno y sabroso (Imagen Ilustrativa Infobae)
La receta de empanadas de osobuco ofrece una preparación fácil y rápida para disfrutar de un clásico con un corte de carne tierno y sabroso (Imagen Ilustrativa Infobae)

La empanada de osobuco es una variante de la empanada de carne típica de Argentina. Este corte, proveniente de la extremidad de la res, se caracteriza por su aporte de colágeno y sabor tras una cocción lenta. El proceso de braseado permite que la carne adquiera una textura tierna y que el relleno conserve jugosidad, atributos valorados en preparaciones tradicionales.

El osobuco se cocina junto a cebolla, pimiento y condimentos como comino, pimentón dulce y ají molido. Una vez cocido, se separa la carne del hueso y se desmenuza, integrando el jugo de cocción para mantener la humedad del relleno. Es habitual complementar la mezcla con huevo duro picado y aceitunas verdes, lo que aporta contraste de sabor y textura. El relleno resultante se coloca en discos de masa, que se cierran mediante un repulgue o con tenedor para evitar fugas durante la cocción.

Receta de empanadas de osobuco, rápido y fácil

Las empanadas pueden cocinarse al horno o mediante fritura. El horneado suele realizarse a 200 °C durante 20 minutos, hasta conseguir una masa dorada y crocante. En la fritura, se recomienda utilizar aceite a temperatura constante para lograr una cocción uniforme.

El osobuco, al ser un corte económico y abundante en tejido conectivo, resulta adecuado para preparaciones en grandes cantidades y para mantener la humedad en el interior de la empanada. La combinación de carne braseada y vegetales ofrece un perfil de sabor intenso, característico de la gastronomía local.

Para prepararlas, se recomienda sellar el osobuco en una olla, agregar cebolla, pimiento y condimentos, y cocinar con caldo hasta que la carne se desprenda del hueso. Desmenuzar la carne y mezclarla con el sofrito. Distribuir el relleno en discos de masa, cerrar y hornear a 200°C durante 20 minutos, hasta dorar.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 2 horas
  • Preparación: 30 minutos
  • Cocción: 1 hora 30 minutos

Ingredientes

  • 1 kg de osobuco (rodajas gruesas)
  • 2 cebollas grandes
  • 1 morrón rojo
  • 3 cebollitas de verdeo
  • 2 dientes de ajo
  • 2 huevos duros
  • 12 tapas para empanadas (para horno)
  • 50 gr de aceitunas verdes
  • 1 cucharadita de comino
  • 1 cucharadita de pimentón dulce
  • 1 cucharadita de ají molido
  • Sal y pimienta a gusto
  • 1 vaso de caldo de carne
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • 1 huevo batido (para pintar)
El relleno combina carne braseada, vegetales frescos, huevo duro y aceitunas verdes, otorga contraste de sabores e intensifica el perfil típico de estas empanadas (Imagen Ilustrativa Infobae)
El relleno combina carne braseada, vegetales frescos, huevo duro y aceitunas verdes, otorga contraste de sabores e intensifica el perfil típico de estas empanadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer empanadas de osobuco, paso a paso

  1. Sellar el osobuco en una olla grande con el aceite de oliva hasta que esté dorado por ambos lados.
  2. Agregar las cebollas y el morrón picados. Rehogar 5 minutos.
  3. Sumar el ajo picado, el comino, el pimentón, el ají molido, salpimentar y mezclar.
  4. Verter el caldo de carne, tapar y cocinar a fuego bajo por 1 hora y media, hasta que el osobuco esté muy tierno.
  5. Sacar el osobuco, dejar entibiar y desmenuzar la carne descartando el hueso y el exceso de grasa. Mezclar con las verduras de la cocción.
  6. Añadir la cebolla de verdeo picada, las aceitunas y el huevo duro en trocitos. Mezclar bien y dejar enfriar el relleno en la heladera para que tome cuerpo.
  7. Rellenar las tapas con una cucharada generosa de la mezcla. Humedecer los bordes y cerrar con repulgue.
  8. Disponer en una fuente para horno, pintar con huevo batido y llevar a horno fuerte (220 °C) por 20 minutos o hasta que estén bien doradas.
  9. Servir calientes. 

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 12 empanadas (4 a 6 porciones, según el tamaño).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 320
  • Grasas: 14 g
  • Carbohidratos: 28 g
  • Proteínas: 18 g

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera: hasta 3 días en recipiente hermético. En freezer: hasta 2 meses, preferentemente congeladas crudas y separadas.

Temas Relacionados

Cocina en ArgentinaReceta de CocinaRecetas saladasÚltimas noticiasNewsroom BUE

Últimas Noticias

Nicki Nicole impactó en la portada de Vogue Latinoamérica: así fueron sus looks

La artista fusionó piezas de alta costura y detalles urbanos en una serie de estilismos que reflejan su transformación

Nicki Nicole impactó en la portada de Vogue Latinoamérica: así fueron sus looks

Cuáles son los ejercicios de respiración que mejoran la técnica y el rendimiento de cualquier nadador

El control diafragmático y la exhalación constante podrían ser claves a la hora de reducir la fatiga, optimizar la postura y lograr brazadas más eficientes en la piscina, según especialistas

Cuáles son los ejercicios de respiración que mejoran la técnica y el rendimiento de cualquier nadador

Kate Middleton rinde homenaje a Isabel II: el simbolismo detrás de sus joyas históricas en Buckingham

La princesa de Gales acaparó todas las miradas en el centenario de la reina, con un look que combinó tradición real y un estilo moderno y fresco

Kate Middleton rinde homenaje a Isabel II: el simbolismo detrás de sus joyas históricas en Buckingham

Estrés bajo la lupa: estrategias para diagnosticarlo y fortalecer el sistema inmune

En su columna en Infobae a las Nueve, el doctor Daniel López Rosetti distinguió entre estrés y distrés, y presentó herramientas prácticas para la gestión del bienestar físico y mental

Estrés bajo la lupa: estrategias para diagnosticarlo y fortalecer el sistema inmune

Las 8 flores que se reproducen solas y colorean el jardín

Especies que no requieren replantación y que son ideales para personas que quieren un espacio vivo sin dedicarle horas extra

Las 8 flores que se reproducen solas y colorean el jardín
DEPORTES
Quién es Harry Williams, el piloto de 11 años que contrató McLaren: “El sucesor de Lando Norris”

Quién es Harry Williams, el piloto de 11 años que contrató McLaren: “El sucesor de Lando Norris”

El futuro de Enzo Fernández: los tres gigantes del fútbol que lo tienen en la mira y cuánto podrían pagar por su pase

Alerta en Brasil por la posible baja de una de sus figuras para el Mundial 2026: “Prácticamente descartado”

“Están paranoicos”: la decisión que tomaron Tiger Woods y su pareja tras el accidente vial y la internación del golfista

El Inter Miami de Messi visita a Real Salt Lake por la MLS: hora, TV y probables formaciones

TELESHOW
Muna Pauls explicó el motivo de su ausencia en las redes sociales: “No estuve cantando mucho”

Muna Pauls explicó el motivo de su ausencia en las redes sociales: “No estuve cantando mucho”

Sofía Jujuy Jiménez se definió como “la reina del cringe”: “Después vienen los resultados copados”

Murió Ricardo de Pascual, uno de los actores de “El Chavo del 8″

Los contratiempos que padeció Sofía Solá antes de mudarse a Barcelona: “Fui tres veces a Ezeiza”

Nacha Guevara explicó por qué suspendió su obra de teatro: “Me fracturé ”

INFOBAE AMÉRICA

La presidenta de YPFB dimitió tras menos de un mes en el cargo y dejó expuesta la crisis estructural de la petrolera boliviana

La presidenta de YPFB dimitió tras menos de un mes en el cargo y dejó expuesta la crisis estructural de la petrolera boliviana

La movilización liderada por CODECA y estudiantes demanda cambios sociales y políticos al gobierno de Arévalo

Más de 300 nuevos guardaparques custodian las áreas protegidas en Panamá

Condenan en El Salvador a red por fraude millonario contra empresa que opera en Centroamérica

Panamá pone fin a la lotería electrónica tras fallo judicial