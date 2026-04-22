La receta de empanadas de osobuco ofrece una preparación fácil y rápida para disfrutar de un clásico con un corte de carne tierno y sabroso (Imagen Ilustrativa Infobae)

La empanada de osobuco es una variante de la empanada de carne típica de Argentina. Este corte, proveniente de la extremidad de la res, se caracteriza por su aporte de colágeno y sabor tras una cocción lenta. El proceso de braseado permite que la carne adquiera una textura tierna y que el relleno conserve jugosidad, atributos valorados en preparaciones tradicionales.

El osobuco se cocina junto a cebolla, pimiento y condimentos como comino, pimentón dulce y ají molido. Una vez cocido, se separa la carne del hueso y se desmenuza, integrando el jugo de cocción para mantener la humedad del relleno. Es habitual complementar la mezcla con huevo duro picado y aceitunas verdes, lo que aporta contraste de sabor y textura. El relleno resultante se coloca en discos de masa, que se cierran mediante un repulgue o con tenedor para evitar fugas durante la cocción.

Receta de empanadas de osobuco, rápido y fácil

Las empanadas pueden cocinarse al horno o mediante fritura. El horneado suele realizarse a 200 °C durante 20 minutos, hasta conseguir una masa dorada y crocante. En la fritura, se recomienda utilizar aceite a temperatura constante para lograr una cocción uniforme.

El osobuco, al ser un corte económico y abundante en tejido conectivo, resulta adecuado para preparaciones en grandes cantidades y para mantener la humedad en el interior de la empanada. La combinación de carne braseada y vegetales ofrece un perfil de sabor intenso, característico de la gastronomía local.

Para prepararlas, se recomienda sellar el osobuco en una olla, agregar cebolla, pimiento y condimentos, y cocinar con caldo hasta que la carne se desprenda del hueso. Desmenuzar la carne y mezclarla con el sofrito. Distribuir el relleno en discos de masa, cerrar y hornear a 200°C durante 20 minutos, hasta dorar.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 2 horas

Preparación: 30 minutos

Cocción: 1 hora 30 minutos

Ingredientes

1 kg de osobuco (rodajas gruesas)

2 cebollas grandes

1 morrón rojo

3 cebollitas de verdeo

2 dientes de ajo

2 huevos duros

12 tapas para empanadas (para horno)

50 gr de aceitunas verdes

1 cucharadita de comino

1 cucharadita de pimentón dulce

1 cucharadita de ají molido

Sal y pimienta a gusto

1 vaso de caldo de carne

2 cucharadas de aceite de oliva

1 huevo batido (para pintar)

El relleno combina carne braseada, vegetales frescos, huevo duro y aceitunas verdes, otorga contraste de sabores e intensifica el perfil típico de estas empanadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer empanadas de osobuco, paso a paso

Sellar el osobuco en una olla grande con el aceite de oliva hasta que esté dorado por ambos lados. Agregar las cebollas y el morrón picados. Rehogar 5 minutos. Sumar el ajo picado, el comino, el pimentón, el ají molido, salpimentar y mezclar. Verter el caldo de carne, tapar y cocinar a fuego bajo por 1 hora y media, hasta que el osobuco esté muy tierno. Sacar el osobuco, dejar entibiar y desmenuzar la carne descartando el hueso y el exceso de grasa. Mezclar con las verduras de la cocción. Añadir la cebolla de verdeo picada, las aceitunas y el huevo duro en trocitos. Mezclar bien y dejar enfriar el relleno en la heladera para que tome cuerpo. Rellenar las tapas con una cucharada generosa de la mezcla. Humedecer los bordes y cerrar con repulgue. Disponer en una fuente para horno, pintar con huevo batido y llevar a horno fuerte (220 °C) por 20 minutos o hasta que estén bien doradas. Servir calientes.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 12 empanadas (4 a 6 porciones, según el tamaño).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 320

Grasas: 14 g

Carbohidratos: 28 g

Proteínas: 18 g

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera: hasta 3 días en recipiente hermético. En freezer: hasta 2 meses, preferentemente congeladas crudas y separadas.