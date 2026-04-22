La empanada de osobuco es una variante de la empanada de carne típica de Argentina. Este corte, proveniente de la extremidad de la res, se caracteriza por su aporte de colágeno y sabor tras una cocción lenta. El proceso de braseado permite que la carne adquiera una textura tierna y que el relleno conserve jugosidad, atributos valorados en preparaciones tradicionales.
El osobuco se cocina junto a cebolla, pimiento y condimentos como comino, pimentón dulce y ají molido. Una vez cocido, se separa la carne del hueso y se desmenuza, integrando el jugo de cocción para mantener la humedad del relleno. Es habitual complementar la mezcla con huevo duro picado y aceitunas verdes, lo que aporta contraste de sabor y textura. El relleno resultante se coloca en discos de masa, que se cierran mediante un repulgue o con tenedor para evitar fugas durante la cocción.
Receta de empanadas de osobuco, rápido y fácil
Las empanadas pueden cocinarse al horno o mediante fritura. El horneado suele realizarse a 200 °C durante 20 minutos, hasta conseguir una masa dorada y crocante. En la fritura, se recomienda utilizar aceite a temperatura constante para lograr una cocción uniforme.
El osobuco, al ser un corte económico y abundante en tejido conectivo, resulta adecuado para preparaciones en grandes cantidades y para mantener la humedad en el interior de la empanada. La combinación de carne braseada y vegetales ofrece un perfil de sabor intenso, característico de la gastronomía local.
Para prepararlas, se recomienda sellar el osobuco en una olla, agregar cebolla, pimiento y condimentos, y cocinar con caldo hasta que la carne se desprenda del hueso. Desmenuzar la carne y mezclarla con el sofrito. Distribuir el relleno en discos de masa, cerrar y hornear a 200°C durante 20 minutos, hasta dorar.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 2 horas
- Preparación: 30 minutos
- Cocción: 1 hora 30 minutos
Ingredientes
- 1 kg de osobuco (rodajas gruesas)
- 2 cebollas grandes
- 1 morrón rojo
- 3 cebollitas de verdeo
- 2 dientes de ajo
- 2 huevos duros
- 12 tapas para empanadas (para horno)
- 50 gr de aceitunas verdes
- 1 cucharadita de comino
- 1 cucharadita de pimentón dulce
- 1 cucharadita de ají molido
- Sal y pimienta a gusto
- 1 vaso de caldo de carne
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- 1 huevo batido (para pintar)
Cómo hacer empanadas de osobuco, paso a paso
- Sellar el osobuco en una olla grande con el aceite de oliva hasta que esté dorado por ambos lados.
- Agregar las cebollas y el morrón picados. Rehogar 5 minutos.
- Sumar el ajo picado, el comino, el pimentón, el ají molido, salpimentar y mezclar.
- Verter el caldo de carne, tapar y cocinar a fuego bajo por 1 hora y media, hasta que el osobuco esté muy tierno.
- Sacar el osobuco, dejar entibiar y desmenuzar la carne descartando el hueso y el exceso de grasa. Mezclar con las verduras de la cocción.
- Añadir la cebolla de verdeo picada, las aceitunas y el huevo duro en trocitos. Mezclar bien y dejar enfriar el relleno en la heladera para que tome cuerpo.
- Rellenar las tapas con una cucharada generosa de la mezcla. Humedecer los bordes y cerrar con repulgue.
- Disponer en una fuente para horno, pintar con huevo batido y llevar a horno fuerte (220 °C) por 20 minutos o hasta que estén bien doradas.
- Servir calientes.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 12 empanadas (4 a 6 porciones, según el tamaño).
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 320
- Grasas: 14 g
- Carbohidratos: 28 g
- Proteínas: 18 g
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera: hasta 3 días en recipiente hermético. En freezer: hasta 2 meses, preferentemente congeladas crudas y separadas.