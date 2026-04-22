Con varios argentinos en cancha, se completa la primera ronda del Masters 1000 de Madrid: orden de juego y cómo ver los partidos en vivo

Los tenistas argentinos se presentan en el Masters 1000 de Madrid

Este jueves se completa la primera ronda del Masters 1000 de Madrid, que se disputa sobre polvo de ladrillo, con la presencia de los tenistas argentinos: Sebastián Báez, Mariano Navone, Camilo Ugo Carabelli, Juan Manuel Cerúndolo y Marco Trungelliti. Thiago Tirante y Solana Sierra ya debutaron con un triunfo, mientras que Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry comenzarán su participación en la Caja Mágica desde la segunda ronda por ser cabezas de serie. Toda la jornada se podrá ver en vivo por ESPN y la plataforma Disney+ Premium.

Los jugadores nacionales dicen una vez más presente en el prestigioso certamen madrileño con el objetivo de pelear por el título. Mariano Navone (45°), con la confianza en alza tras conseguir su primer título en el ATP Tour en Bucarest, se enfrentará al portugués Nuno Borges (49°).

El historial marca que se vieron las caras en dos oportunidades y se repartieron los triunfos: el argentino se impuso en los Juegos Olímpicos de París 2024 y el europeo en Auckland 2025. El encuentro está programado para el segundo turno de la cancha 6, cuyo primer partido comenzará a las 6:00 (hora argentina).

A continuación, Sebastián Báez (64°), quien aún busca su mejor rendimiento en canchas lentas en 2026 —superficie en la que consiguió seis de sus siete títulos—, se medirá en la primera ronda con el letón Vilius Gaubas (124°), quien superó la clasificación para acceder al cuadro principal.

El único antecedente entre ambos se dio hace algunas semanas, cuando Báez lo venció en la primera ronda del ATP 250 de Bucarest.

Luego será el turno de Juan Manuel Cerúndolo (67°), quien volverá a presentarse en las canchas madrileñas, donde en la edición anterior, tras superar la qualy, avanzó hasta la ronda de 32. En ese recorrido logró una destacada victoria ante el canadiense Felix Auger-Aliassime (5°). En su debut se enfrentará al alemán Daniel Altmaier (55°), al cual ya derrotó en el Argentina Open 2026.

Camilo Ugo Carabelli (57°) se medirá con el francés Gael Monfils (200°), quien recibió una invitación de la organización para disputar el cuadro principal en el año de su despedida. El partido fue programado para el cuarto turno de la cancha Manolo Santana.

Marco Trungelliti, en una de las mejores temporadas de su carrera a los 36 años, disputó recientemente su primera final en el ATP Tour en Marrakech, lo que le permitió ingresar al Top 100 (actualmente ocupa el puesto 77). El santiagueño había quedado eliminado en la segunda ronda de la clasificación ante el local Daniel Merida (102°), pero ingresó al cuadro principal como lucky loser. El sorteo determinó que vuelva a enfrentarse justamente con el español.

El partido se llevará a cabo en el cuarto turno de la cancha 3.

Triunfos de Tirante y Sierra

Thiago Tirante obtuvo un destacado triunfo en la primera ronda del Masters 1000 de Madrid (Crédito: REUTERS/Isabel Infantes)

El primer festejo argentino en la Caja Mágica llegó de la mano de Thiago Tirante (75°), que venció al español Roberto Bautista Agut (93°) por 6-2 y 6-4. Por un lugar en la ronda de 32 jugará con el estadounidense Tommy Paul (18°).

Por su parte, Solana Sierra (88°) consiguió un destacado triunfo en la primera fase al dejar en el camino a la ucraniana Dayana Yastremska (49°) por 7-6 (10) y 7-6 (8). Ahora irá ante la polaca Magdalena Fręch (38°).

Cerúndolo y Etcheverry esperan por el debut

Francisco Cerúndolo, la mejor raqueta nacional y actual número 20 del mundo, debutará directamente en la segunda ronda, donde aguardará por el ganador del duelo entre el alemán Yannick Hanfmann (60°) y el estadounidense Marcos Giron (76°).

Tomás Etcheverry (29°) en la segunda vuelta jugará con el austríaco Sebastián Ofner (83°), verdugo del georgiano Nikoloz Basilashvili (120°) por 7-6(5) y 7-6(0).