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“Este es el mejor día de mi vida”: el tierno gesto de Colapinto con un niño que se volvió viral a horas de su exhibición en Buenos Aires

El piloto argentino de Fórmula 1 se encuentra en el país y antes de formar parte del evento “Road Show to BA 2026” visitó el kartódromo de Zárate

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El piloto argentino de la Fórmula 1 está en el país para formar parte de la exhibición que realizará este fin de semana en Buenos Aires

Franco Colapinto completó una jornada de karting en Zárate antes de su esperada exhibición con un Fórmula 1 en Buenos Aires. El piloto argentino de Alpine regresó al país para participar en el evento “Road Show to BA 2026” y, en la previa, eligió reconectarse con sus orígenes en el automovilismo local.

Colapinto compartió momentos con varios niños y les cumplió el sueño al firmarles el kart y sus cascos. “Este es el mejor día de toda mi vida”, contó uno de ellos, volviendo la escena viral. Franco también bromeó: “Ahora van a ir más rápido estos kartings eh”.

Colapinto se entrenó en el circuito de Zárate junto al Acosta Racing Team, escudería con la que obtuvo los títulos nacionales Pre Junior 2015 y Junior 2017. La sesión incluyó la presencia de referentes de su trayectoria, como Martín Acosta, Emiliano Caratozzolo, Ezequiel López y Alejandro Barbieri. Durante la actividad, el piloto compartió pista con su amigo Gabriel Gandulia, actual corredor de la categoría TC Pista y participante del equipo Moriatis Competición.

Otro video del piloto argentino junto a sus amigos

La visita de Colapinto al kartódromo motivó a los dueños a cerrar el predio por cuestiones de seguridad. “Franco arrancó a competir acá desde los seis años y viene seguido. Apenas llegó al país, se organizó con su equipo Acosta Racing y nosotros pusimos el predio”, explicó Tomás, parte del staff del circuito. Se destacó el ambiente familiar y la cercanía que mantiene el piloto con el equipo y los responsables del lugar. “Cada vez que viene, el ambiente es muy ameno. Comimos un asado con todo el staff y siempre charlamos sobre automovilismo, es uno de los nuestros aunque somos conscientes de que es un piloto de F1”, agregó.

Durante la jornada, Colapinto utilizó un Tony Kart de motor KZ del Acosta Racing Team. El entrenamiento sirvió tanto para sumar kilómetros como para reencontrarse con su entorno y repasar los inicios de su carrera. En redes sociales, el piloto compartió videos de la sesión, destacando: “Que bueno que está esto”, según publicó en sus historias de Instagram. Las imágenes de su paso por el kartódromo se viralizaron rápidamente, generando repercusión entre los fanáticos.

Este miércoles, Franco se reunió con Jorge Macri, Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, quien compartió varias fotos del encuentro y escribió en su cuenta de Instagram: “Franco Colapinto en el Gálvez. Preparándonos para que la Fórmula 1 vuelva a la Ciudad. Nos vemos el domingo 🏁”.

Franco Colapinto con Jorge Macri
Franco Colapinto junto a Jorge Macri, el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

El evento “Road Show to BA 2026” está programado para el domingo 26 de abril en la Ciudad de Buenos Aires. La exhibición comenzará a las 8:30 en los sectores delimitados de Plaza Seeber y Plaza Sicilia. Allí se han instalado escenarios con pantallas gigantes para seguir las vueltas de Colapinto desde distintos ángulos. Durante la jornada, la Orquesta Sinfónica de la Ciudad ofrecerá un concierto a las 11, y se realizarán presentaciones de DJs y entrevistas.

Durante la exhibición, Colapinto realizará cuatro salidas oficiales sobre una pista urbana emplazada en Avenida del Libertador, entre Bullrich y Casares. La primera vuelta está prevista para las 12:45, al mando de un Lotus E20 modelo 2012, equipado con motor Renault V8 y ploteado con los colores de Alpine. El recorrido incluye tramos de Libertador, Sinclair, Casares/Ugarteche y Avenida Sarmiento, atravesando el Monumento a los Españoles.

La segunda salida, programada para las 14:30, tendrá un carácter especial: Colapinto conducirá la “Flecha de Plata”, el legendario automóvil asociado al campeón mundial Juan Manuel Fangio. Esta instancia representa un homenaje que vincula dos generaciones del automovilismo argentino.

A las 15:15, el piloto hará una tercera vuelta con el Lotus, y a las 15:55 recorrerá el trazado en un bus descapotable para saludar a los asistentes. Las pantallas gigantes se ubican en puntos estratégicos como Libertador y Casares, Libertador y Cavia, Figueroa Alcorta y Sarmiento, Figueroa Alcorta y Salguero, Sarmiento y Colombia, Bullrich y Cerviño, y Figueroa Alcorta y Dorrego.

El operativo de seguridad incluye cortes de tránsito progresivos en toda la zona desde el 22 hasta el 29 de abril. La organización prohibió el acampe y la venta ambulante para mantener el control y garantizar el desarrollo del evento.

Cortes por Road Show en Buenos Aires - Franco Colapinto

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