¿Se guarda en la heladera o no? Un especialista revela las claves para conservar mejor los alimentos

El especialista en alimentos Tomás Gil explicó qué alimentos deben ir en la heladera y cuáles conservarse fuera para mantener su sabor y calidad

En Infobae a la Tarde, el ingeniero en alimentos Tomás Gil desmintió creencias sobre la conservación de alimentos y precisó: “El tomate pierde sabor y textura si lo metés en la heladera, lo mejor es dejarlo afuera y solo refrigerarlo cuando empieza a deteriorarse”, al detallar prácticas cotidianas que afectan la calidad de lo que consumimos.

Durante su participación en Infobae en Vivo, Gil debatió con el equipo de Infobae a la Tarde, integrado por Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin y Marcos Shaw, sobre las costumbres hogareñas más arraigadas y los errores habituales a la hora de almacenar alimentos.

El especialista, conocido en redes como @curiosidadalimentaria, subrayó que muchas recomendaciones que circulan en videos virales, si bien tienen algo de fundamento, suelen simplificar o distorsionar la realidad de la conservación.

El tomate pierde sabor y textura si se almacena en la heladera, recomendándose dejarlo fuera salvo que comience a deteriorarse (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto de almacenar tomates y otras verduras en la heladera

“Lo mejor es almacenar el tomate fuera de la heladera, como en la verdulería. Si lo ponés en frío, pierde sabor y la textura se vuelve harinosa y blanda”, afirmó Gil al ser consultado por el clásico debate sobre dónde guardar este fruto. Agregó que, si bien el frío puede ralentizar el deterioro, “la maduración y el desarrollo de aromas y sabores se apagan”. Solo recomienda refrigerarlos cuando ya comienzan a echarse a perder.

El ingeniero alertó sobre prácticas usuales que contradicen la lógica de la cadena de comercialización: “El tomate se cosecha antes de madurar completamente para que soporte el traslado y la venta, pero en ese proceso se pierden compuestos que le dan el sabor característico que tiene el tomate de la huerta”. Según Gil, la selección de variedades más resistentes priorizó la vida útil y la rentabilidad, pero sacrificó aroma y gusto.

Respecto a otros productos, puntualizó: “Todo lo que son cebolla y papa, fuera de la heladera. El ambiente húmedo y con luz favorece la germinación y cambia su textura”, mientras que “frutas tropicales como banana, palta, papaya o mango tampoco deben ir al frío porque se deterioran más rápido”.

Para conservar la seguridad alimentaria, es fundamental separar alimentos cocidos de crudos y controlar la duración de las sobras en la heladera (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mitos, errores frecuentes y reglas para la heladera

Gil desarmó la confusión que generan los cajones de las heladeras y la ubicación de los alimentos: “Los cítricos y frutos rojos pueden ir en la heladera. Las hojas, también. Pero no hay una regla lineal para todos los casos, hay que pensar dónde crece ese alimento y cómo reacciona al frío”.

Sobre los huevos, fue tajante: “Está bien guardarlos en la heladera, nunca arriba o en la puerta. El maple puede contaminar porque en la cáscara puede haber restos de materia fecal y salmonella. Lo mejor es sacarlos y ponerlos en un recipiente hermético”. Recomendó no lavarlos antes de almacenarlos para no romper la cutícula protectora, pero sí limpiarlos justo antes de consumirlos si es necesario.

El especialista sumó advertencias sobre el pan: “Si lo guardás en la heladera, el almidón se cristaliza y se endurece. Afuera se conserva mejor, y para prolongar su vida, el freezer es un buen aliado”. Detalló que “el congelador sirve para casi todos los alimentos” y que carnes y panes pueden durar varios meses bien almacenados.

El pan se endurece en la heladera; su mejor conservación fuera es a temperatura ambiente y, si se busca prolongar su vida, utilizar el freezer (Imagen Ilustrativa Infobae)

Seguridad alimentaria: sobras, tupper y botellas

Consultado sobre la seguridad en el almacenamiento de restos de comidas, Gil enfatizó: “Lo cocido siempre arriba de la heladera, lo crudo abajo. Las sobras, máximo dos o tres días en la heladera, y si no se van a consumir, al freezer”. Desaconsejó guardar alimentos en el horno, y sugirió fraccionar y congelar para evitar desperdicios y riesgos.

Acerca de los recipientes, dejó una guía clave: “El vidrio es el material más seguro porque es inerte. Si usás plástico, buscá que tenga sellos y pictogramas que indiquen si es apto para congelar o para microondas. Si no dice nada, mejor no usarlo para esos fines”. También remarcó la importancia de verificar que tengan el símbolo de tenedor y cuchillo, garantía de aptitud alimentaria.

Gil advirtió sobre el arroz cocido: “No hay que dejarlo horas a temperatura ambiente porque puede crecer Bacillus cereus, una bacteria que genera toxinas peligrosas. Lo ideal es enfriarlo y refrigerarlo rápido”.

Por último, recomendó evitar reutilizar botellas plásticas descartables: “Están diseñadas para un solo uso. Con el tiempo y las fracturas, pueden liberar compuestos del plástico al agua”.

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