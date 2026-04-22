Nicki Nicole impactó en la portada de Vogue Latinoamérica: así fueron sus looks

La reconocida artista Nicki Nicole posa sonriente y glamurosa para la portada de Vogue Latam, luciendo un vestido estampado y sus distintivos tatuajes.

En la música, reinventarse puede ser un desafío mayor que alcanzar el éxito inicial. Nicki Nicole lo sabe y lo demuestra en su reciente portada para Vogue Latinoamérica, donde abandona sus códigos urbanos más clásicos para adentrarse en una narrativa visual que mezcla sofisticación, nostalgia y rebeldía. La artista argentina consolida su lugar en la moda internacional, sin renunciar a las raíces que la impulsaron desde Rosario hasta los grandes escenarios.

La novedad representa mucho más que un cambio de vestuario: es el reflejo de una dinámica interna que acompaña su presente musical y personal. La propia cantante lo resume en una frase destacada: “No quiero sacar por sacar, quiero entender qué estoy haciendo”, una declaración que atraviesa cada uno de los looks seleccionados para esta sesión.

El vestido lencero y la portada: fragilidad y fuerza en un solo plano

El primer impacto visual de la editorial llega con un vestido lencero de tirantes finos, en tonos tierra y crema, obra de Desigual. El diseño, con estampado orgánico y un tirante caído, exhibe una delicadeza que se ve interrumpida por los tatuajes negros de la artista, convertidos en símbolos de su individualidad. Este contraste es uno de los elementos más poderosos de la portada. El maquillaje minimalista y el peinado recogido refuerzan la idea de una belleza real, sin artificios.

Amarillo pastel y aire “old money”: referencias retro, nuevas seguridades

La artista luce un vestido amarillo pastel bordado, inspirado en los años 60 y 70, que evoca elegancia clásica y frescura contemporánea

En una de las tomas más luminosas, Nicki Nicole aparece recostada en una silla vintage, luciendo un vestido amarillo pastel bordado con flores blancas. El corte cerrado y sin mangas, junto al diseño de los años 60 y 70, remiten a una elegancia clásica actualizada. El gesto de la cantante, con los brazos arriba y la sonrisa franca, expresa confianza y apertura. Este look, de impronta coquette-grunge, resalta las pecas y el color de piel de la artista, mientras que la actitud transmite una versión más segura y menos defensiva de sí misma.

Camisa de tul y falda con espirales: maximalismo y psicodelia

El conjunto de tul translúcido en lila y naranja, junto a la falda de espirales, apuesta por el maximalismo y la psicodelia visual

Entre los conjuntos más arriesgados del editorial sobresale una camisa de tul translúcido en tonos lila y naranja, acompañada de una falda larga con relieves en espiral. Las transparencias y las capas responden a la tendencia del maximalismo, creando un efecto visual onírico gracias a la luz irisada y el fondo vegetal. El peinado sleek back y los pendientes largos completan la composición, en la que la artista consigue equilibrar sofisticación y vanguardia La clave está en la fusión de texturas y formas, que habilita nuevas lecturas sobre su imagen.

Conjunto total white: sastrería moderna y madurez

El look de sastrería blanca, con chaqueta corta y pantalones acampanados, proyecta una imagen de madurez y dominio estilístico

Otro de los momentos destacados de la producción es el conjunto blanco de sastrería moderna, formado por una chaqueta brocada corta y pantalones acampanados de tiro alto. El look, definido por líneas retro-futuristas y la pureza del blanco, proyecta una faceta de la cantante rosarina capaz de dominar la sofisticación sartorial. El fondo rosa liso potencia el contraste cromático y refuerza la sensación de madurez artística. Esta elección estilística marca una distancia respecto al streetwear de sus inicios.

Body negro y pareo artístico: volumen, color y luminosidad

El body negro de cuello alto, combinado con un pareo multicolor, aporta volumen y contraste, destacando la figura de la artista

En otra de las imágenes más impactantes, la cantante viste un body negro de cuello alto junto a un pareo multicolor anudado a la cintura. El body actúa como base neutra, estilizando la figura, mientras que la falda aporta dinamismo y volumen. El beauty look, con piel efecto glass skin y labios glossy rojizos, subraya los rasgos naturales de la artista. Esta combinación refuerza la identidad visual de la cantante de éxitos como “Wapo traketero”, quien explora nuevas formas de expresión sin perder autenticidad.

Belleza minimalista en primer plano: lujo silencioso y autenticidad

El retrato en primer plano, con cejas definidas y expresión serena, centra la atención en la autenticidad de Nicki Nicole (Vogue)

El retrato en primer plano la muestra apoyando la barbilla en una silla de madera. El foco está en el rostro: cejas definidas, mechones sueltos y una expresión serena. Los pendientes de plata y las uñas borgoña completan un concepto de lujo silencioso, en línea con la narrativa de “crecer y transformarse” que recorre todo el editorial. “Creo que parte del amor propio fue trabajar así para una marca, mostrarse de otra manera, transformarse y crecer, dejar de tener el control […] en mi música y en mis videos yo tengo el control”, explicó Nicki Nicole a Vogue México.

La sesión para Vogue Latinoamérica resume el camino de una artista que abraza la experimentación y la introspección al mismo tiempo, fiel a su esencia y a su evolución.