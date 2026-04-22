Neuquén: manejaba un Fiat 147 a gran velocidad por un camino de tierra, perdió el control y destruyó el auto

Ninguno de los ocupantes resultó herido pese al vuelco, pero la maniobra irresponsable puso en riesgo a transeúntes

Dos jóvenes que viajaban en un Fiat 147 a gran velocidad sufrieron un vuelco en una zona conocida como el Callejón de Gingins, en San Martín de los Andes, provincia de Neuquén, mientras circulaban a alta velocidad. El conductor había adquirido el vehículo solo unos días antes del accidente.

De acuerdo con lo informado por medios locales como Realidad Sanmartinense y El Cordillerano, el automóvil fue utilizado de manera riesgosa, lo que puso en peligro tanto a sus ocupantes como a terceros.

Un video grabado por uno de los ocupantes durante el recorrido se viralizó en redes sociales y permitió observar cómo el vehículo avanzaba a gran velocidad, sin respetar las medidas de seguridad requeridas.

En ese contexto, el conductor, aparentemente sin experiencia, perdió el control, lo que provocó el vuelco del automóvil. El hecho generó momentos de tensión, ya que, según indicaron los medios locales, el Fiat 147 estuvo cerca de impactar a otra persona que transitaba por la zona.

El vehículo quedó severamente dañado tras un accidente en el Callejón de Gingins

Tras el incidente, vecinos del sector avisaron a la Policía de Tránsito. Al llegar al lugar, las autoridades realizaron las actuaciones correspondientes. El balance del accidente fue la destrucción total del vehículo, aunque no se registraron heridos.

Ambos medios señalaron que este tipo de situaciones se repiten en distintos puntos de la ciudad, asociadas a la falta de controles y a comportamientos al volante que no respetan las normas de tránsito. El caso del Fiat 147 en el Callejón de Gingins se suma a una serie de episodios similares, en los que la integridad de conductores, pasajeros y peatones queda expuesta ante maniobras irresponsables o temerarias.

Choque y vuelco en el barrio porteño de Flores

Un Jeep Renegade volcó tras chocar contra un patrullero en la esquina de avenida Directorio y Quirno, barrio de Flores

Un Jeep Renegade terminó volcado esta mañana luego de chocar contra un patrullero en la esquina de avenida Directorio y Quirno, en el barrio de Flores, según comunicó la Policía de la Ciudad. El accidente se registró en las primeras horas de este miércoles y motivó la intervención de personal perteneciente a la Comisaría Vecinal 7 A.

De acuerdo con el parte oficial emitido por la Policía de la Ciudad, la mujer que conducía el vehículo particular pudo salir por sus propios medios antes de la llegada de los equipos de emergencia. Ambas conductoras —tanto la del Jeep como la del patrullero— afirmaron no tener heridas cuando arribó la policía al lugar.

El Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) fue convocado por precaución para evaluar el estado de las involucradas y brindar asistencia si resultaba necesario. Sin embargo, según el informe oficial, ninguna de ellas necesitó ser trasladada a centros de salud, ya que ambas se encontraban en condiciones satisfactorias. Mientras tanto, el tránsito en la zona permanecía con restricciones durante el desarrollo del operativo.

La intersección de avenida Directorio y Quirno suele registrar una circulación vehicular significativa en el barrio de Flores, motivo por el cual se mantuvo la presencia de efectivos policiales y agentes de tránsito hasta que se completó la remoción de los vehículos accidentados. La interrupción de la circulación en la avenida complicó el desplazamiento en toda el área, generando demoras para quienes transitaban por el lugar.

Sobre lo sucedido, la conductora del Jeep expresó: “Miro el auto y no puedo creer que estoy viva”. En relación al accidente, explicó que minutos antes había dejado a su hija en su trabajo. Además, denunció: “Yo venía bien, mi semáforo estaba en verde (por Quirno) para cruzar y ella cruzó en rojo la avenida Directorio sin sirenas. No puedo precisar la velocidad que ella venía, pero me desestabilizó de tal manera que pegué el vuelco. Parece de película todo”.

Las causas del choque y el posterior vuelco permanecen bajo investigación de la Policía de la Ciudad. No se informaron daños a terceros ni la participación de otros vehículos en el siniestro.