La reforma electoral impacta en Buenos Aires y se abre un debate por el desdoblamiento, la BUP y las PASO

Axel Kicillof

El anuncio que hizo el presidente Javier Milei de ir hacia una nueva reforma electoral que funcione a partir de las elecciones del año que viene es seguido con atención en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires. Es que lo que vaya a resolver el Congreso tendrá su correlato en el Poder Legislativo y el sistema electoral de la provincia de Buenos Aires, donde cada espacio político buscará instalar su agenda. Las negociaciones ya empezaron y las miradas se posan en la decisión que vaya a tomar el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, atravesado por la discusión interna del peronismo.

Semanas atrás, al ser consultado al respecto, el gobernador admitió: “Estamos de vuelta en el mismo problema que tuvimos antes del 2025, que es que el gobierno nacional quiere hacer una fuerte reforma electoral que tiene elementos que afectarían a las provincias. Con lo cual creo que tiene que ser una discusión que está bien que se lleve adelante, pero es concurrente o simultánea con la discusión nacional. Estamos atentos discutiendo internamente en las fuerzas políticas. Hay una discusión cuyo origen y desenlace tienen mucho que ver con lo que resuelva la Nación”.

Milei buscará los votos de Gobernadores en el Congreso para eliminar las PASO

El impacto inmediato si finalmente el Gobierno consigue los votos para eliminar las PASO a nivel nacional es qué sucederá en la provincia de Buenos Aires. En los comicios del año pasado, Kicillof estuvo hasta último momento negociando la eliminación de las Elecciones Primarias, Abiertas, Obligatorias y Simultáneas (EPAOS) en la Legislatura. Fue en el marco del desdoblamiento, otro punto que vuelve a posarse sobre la mesa de decisiones.

El peronismo aún no logra unificar una posición al respecto sobre qué hacer con las Primarias en la provincia de Buenos Aires y si el desdoblamiento es conveniente o no. Todo está atado a cómo se vaya a resolver la negociación política hacia 2027. Por estas horas las tensiones en el oficialismo provincial han vuelto a florecer.

Para la oposición en la provincia de Buenos Aires, la discusión de las PASO puede ser una puerta para plantear una reforma electoral más estructural. “Las PASO pueden ser discutibles. Incluso pueden eliminarse donde no hay competencia interna. Pero hacerlo así, aislado, no es casual, es una estrategia que favorece al que ya está en el poder y le quita a la oposición una herramienta o a la ciudadanía más específicamente la posibilidad de elegir candidatos y no que se lo impongan desde las cúpulas partidarias”, planteó el diputado del bloque PRO Fernando Rovello. En 2027 el PRO espera embarcarse en una negociación con La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.

El diputado PRO Fernando Rovello

Por la oposición, el espacio Hechos que lideran los hermanos Passaglia y tiene un bloque de tres senadores en la Cámara Alta -Marcelo Leguizamón, Emilia Subiza y Natalia Quintana- y dos integrantes en Diputados -Ignacio Mateucci y Manuel Passaglia- también está a favor de eliminar las elecciones Primarias. “Las PASO son una herramienta oportunista que utilizan los gobiernos de turno según su conveniencia. Algunos la ponen, otros la quieren sacar. Veremos, otra vez, políticos peleando con políticos”, advirtió el diputado de Hechos y exintendente de San Nicolás, Manuel Passaglia. Su hermano, Santiago, es el jefe comunal del distrito de la Segunda sección electoral.

En el kicillofismo, algunos intendentes no ven con malos ojos repetir el desdoblamiento que aplicado en las elecciones del 2025 y que le dio la victoria por casi 14 puntos en los comicios provinciales de septiembre. El mandatario podría volver a tener el respaldo del radicalismo en este asunto.

El lunes y martes pasado, la Unión Cívica Radical llevó adelante dos jornadas en La Plata para debatir una Reforma Electoral. De la misma participaron también representantes legislativos de la Coalición Cívica. Allí, intendentes, legisladores nacionales de PBA y provinciales, plantearon que el gobernador debe desdoblar la elección y que, incluso, debe ser por ley. Para eso impulsan el proyecto del diputado Matías Civale. La iniciativa busca establecer un calendario electoral propio, fijo y orgánico, que garantice la autonomía en materia electoral de la provincia. Cuenta con el respaldo del senador nacional por la UCR, Maximiliano Abad. La Colición Cívica propone que las PASO sigan, pero no sean obligatorias.

Legisladores PRO, UCR, COALICIÓN CÍVICA de la provincia de Buenos Aires debatieron sobre una reforma electoral en PBA

El problema para el gobernador es que no tiene influencia política sobre el devenir de la Legislatura. Quienes no comulgan con el mandatario hablan de independencia de poderes. En la Gobernación, admiten con cierta resignación que lo que el gobernador pueda llegar a definir ofrecerá resistencias internas y miran al Frente Renovador y al kirchnerismo. “Son nuestra oposición”, es una de las posiciones más enfáticas dentro del MDF.

Qué hará Kicillof al respecto aún es materia de estudio. El gobernador no tiene reelección y buscará una candidatura nacional. En La Plata plantean que la mayoría de los gobernadores desdoblará su elección y que la definición de desenganchar los comicios provinciales de los nacionales -que es una facultad de Kicillof- se resolverá en pos del mejor escenario para que el peronismo retenga la provincia. Los intendentes propios le escapan a la boleta única en papel, como viene presionando La Libertad Avanza y el grueso de las fuerzas políticas que componen la Legislatura bonaerense.

Hay otro componente: es la casi paralización de la Legislatura bonaerense. Entrando al mes de mayo aún no están definidas las comisiones tanto en Diputados como en el Senado. Esa situación no es ajena a la realización de sesiones legislativas. En período ordinario, Diputados sesionó una vez y el Senado aún no. Las diferencias dentro del peronismo y también en La Libertad Avanza complejizan las definiciones. La apuesta del sistema político bonaerense es el segundo tiempo del 2026: luego del mundial de fútbol.