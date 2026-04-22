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Cuáles son los ejercicios de respiración que mejoran la técnica y el rendimiento de cualquier nadador

El control diafragmático y la exhalación constante podrían ser claves a la hora de reducir la fatiga, optimizar la postura y lograr brazadas más eficientes en la piscina, según especialistas

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Primer plano de un nadador en una piscina, llevando gorro amarillo y gafas, mientras avanza en el agua con grandes salpicaduras alrededor de su cabeza y brazo.
Especialistas y entrenadores destacan que dominar la respiración funcional permite perfeccionar la técnica de nado, controlar la fatiga y alcanzar un alto rendimiento tanto en entrenamientos como en competencias, marcando la diferencia bajo el agua (Imagen Ilustrativa Infobae)

La respiración funcional es el primer paso para perfeccionar la técnica y aumentar el rendimiento en la natación, según entrenadores y especialistas en deporte acuático. En piscinas de todo el mundo, nadadores de todos los niveles buscan controlar la fatiga y sus tiempos mediante técnicas avanzadas de respiración.

Dominar el manejo del aire, tanto fuera como dentro del agua, permite transformar la práctica del nado y lograr mayor eficiencia, afirman diversos estudios científicos. De acuerdo con la publicación de la revista española deportiva Sport Life, una respiración eficiente mejora el intercambio gaseoso, la postura, disminuye la fatiga y facilita la flotabilidad.

El control del diafragma y la capacidad de mantener una respiración estable durante el esfuerzo ayudan al nadador a sostener un ritmo fluido en sus entrenamientos y competencias. Especialistas indican que la respiración funcional comienza con la evaluación de los hábitos respiratorios fuera del agua.

Vista submarina de una nadadora con gorro y traje azul, impulsándose en una piscina con carriles. La superficie del agua y palmeras son visibles.
El uso consciente del diafragma mejora la postura, la estabilidad corporal y la eficiencia del nado, lo que ayuda a nadadores de todos los niveles a sostener un ritmo fluido y avanzar con mayor energía en la piscina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los entrenadores proponen dos pruebas principales: el Test BOLT, que evalúa la tolerancia al CO₂, y el Test MBT, que mide la respuesta ante la disnea bajo esfuerzo. Según explicaron a Sport Life, valores BOLT inferiores a 25 s indican respiración disfuncional, mientras que resultados superiores a 40 s reflejan un alto rendimiento. En el MBT, una tolerancia de 80–100 s es habitual en nadadores de élite.

El papel del diafragma y la respiración LSD

El enfoque en la respiración diafragmática se ha vuelto fundamental en el entrenamiento acuático. El diafragma no solo facilita el flujo de aire, sino que también contribuye a la estabilidad del tronco y la mejora de la postura corporal. El entrenador español Jorge Gómez afirma: “El diafragma cumple un rol muy importante para el control de la postura corporal, da estabilidad al tronco y genera la presión intraabdominal que facilita la entrada de aire”.

La función mecánica fue confirmada por una investigación de un consorcio internacional publicada en Frontiers in Physiology, donde se demuestra que entrenar los músculos inspiratorios no solo estabiliza el tronco, sino que exprime la eficiencia metabólica al suavizar la fatiga por acumulación de CO2.

(Imagen ilustrativa Infobae)
Entrenadores sugieren series de control de aire, exhalación nasal y respiración diafragmática como rutina esencial para nadadores, favoreciendo la recuperación, la estabilidad bajo presión y la mejora sostenible del rendimiento deportivo ( Imagen Ilustrativa Infobae)

El método de respiración LSD —lenta, sutil y diafragmática— es destacado por especialistas en fisiología del deporte como recurso para lograr una técnica eficiente. Se recomienda reducir la frecuencia respiratoria a 6 respiraciones por minuto, lo que optimiza el intercambio gaseoso y disminuye el estrés. Gómez explica: “Dominar una respiración lenta permite controlar el cuerpo y la mente, tanto en la vida diaria como en el agua”.

La respiración diafragmática permite que el aire llegue profundamente a los pulmones, lo que promueve mayor eficiencia y una regulación emocional estable. Trabajar conscientemente con el diafragma mejora la estabilidad de la columna y la pelvis, elementos cruciales para la hidrodinámica y el equilibrio en el nado.

Adaptación de la respiración funcional al entorno acuático

Al trasladar el control respiratorio a la piscina, los entrenadores subrayan la necesidad de ajustar las técnicas a las exigencias de la natación. Según el portal, durante el nado la inhalación no puede ser por la nariz y debe hacerse por la boca en un intervalo muy breve. La exhalación, en cambio, se realiza de manera continua por la nariz, lo que ayuda a evitar apneas y optimizar el intercambio de gases.

Infografía detalla respiración funcional en natación con un nadador en la piscina, además de diagramas sobre técnicas respiratorias y sus beneficios.
La respiración funcional en natación es crucial para perfeccionar la técnica, optimizar el intercambio gaseoso, aumentar la eficiencia y mejorar la recuperación física y mental. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para entrenar la respiración funcional en el agua, los especialistas indican ejercicios concretos:

  1. Controlar el volumen de aire en la inhalación
  2. Mantener una exhalación nasal constante
  3. Practicar la respiración diafragmática
  4. Nadar distancias crecientes mientras se monitorea la frecuencia cardíaca

El descanso activo y la recuperación utilizando respiración nasal entre series ayudan a consolidar los beneficios del entrenamiento. En tanto, el entrenador recomienda: “Nunca por encima de tu concentración y utiliza algún dispositivo que pueda medir tu frecuencia cardíaca”. El propósito es conservar la eficiencia respiratoria incluso ante elevadas demandas físicas.

El control del volumen de aire inhalado y exhalado es esencial para prevenir la hiperventilación y mantener la calma bajo presión. La estrategia de respiración ligera, sutil y diafragmática sostiene una técnica de natación más estable, fluida y económica. Los entrenadores recomiendan incorporar estos hábitos en la rutina diaria, tanto dentro como fuera del agua, para observar resultados sostenidos.

Ejercicios prácticos y efectos en la salud y el rendimiento

Vista submarina de una persona nadando hacia la superficie con los brazos extendidos, silueteada contra el sol, rodeada por numerosas pirañas.
La respiración lenta, sutil y diafragmática, recomendada por fisiologistas, permite a los nadadores captar más oxígeno, controlar mente y cuerpo y mantener el equilibrio hidrodinámico durante la competencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los expertos señalan que una respiración funcional mejora el rendimiento deportivo, reduce el estrés y fortalece la resiliencia mental. Trabajar de manera regular con la respiración lenta y controlada incrementa la variabilidad de la frecuencia cardíaca y facilita la recuperación ante el esfuerzo.

La integración consciente de estas técnicas permite mejorar la técnica de nado y reducir el riesgo de fatiga excesiva. De acuerdo con la revista especializada, el entrenamiento respiratorio es determinante para la eficiencia y el bienestar dentro y fuera del agua.

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