Empanadas caseras: cinco recetas fáciles para preparar en casa

La masa crocante de las empanadas y el relleno adaptable a gustos y preferencias convierten a este plato en una elección recurrente para almuerzos informales o cenas con propuestas más sofisticadas (Imagen ilustrativa Infobae)

Las empanadas son mucho más que un simple plato: representan la combinación ideal entre practicidad y sabor, lo que conquista las mesas en todo tipo de reuniones familiares, picnics, cumpleaños y fiestas.

Rellenas de ingredientes variados y envueltas en una masa crocante, pueden adaptarse a todos los gustos y ocasiones, desde almuerzos informales hasta cenas elegantes. Su encanto radica en la versatilidad y la posibilidad de jugar con combinaciones creativas sin perder ese espíritu hogareño.

Preparar empanadas en casa es también una propuesta divertida para disfrutar con amigos o familia: uno amasa, otro rellena y alguien más se encarga del repulgue. Ya sea al horno o fritas, con rellenos clásicos o innovadores, lo cierto es que siempre quedan deliciosas.

Aquí, una guía con cinco recetas.

1- Empanadas de carne cortada a cuchillo

Las empanadas de carne cortada a cuchillo se elaboran con cortes de nalga o cuadril y vegetales como cebolla, morrón y verdeo, condimentadas con especias y huevo duro para sumar textura y sabor (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

12 tapas para empanadas 500 g de nalga o cuadril cortado a cuchillo 1 cebolla grande picada 2 huevos duros 1 morrón rojo pequeño 1 cebolla de verdeo 2 cdas de aceite 1 cdita de pimentón dulce ½ cdita de comino Sal y pimienta a gusto Aceitunas verdes (opcional) 1 huevo (para pintar)

Paso a paso:

En una sartén grande calentar el aceite y saltear la cebolla con el morrón hasta que estén transparentes. Agregar la carne cortada a cuchillo y cocinar solo hasta que cambie de color. Sumar el pimentón, comino, sal y pimienta. Mezclar bien. Retirar del fuego e incorporar la cebolla de verdeo picada, los huevos duros picados y las aceitunas. Dejar enfriar el relleno completamente antes de armar las empanadas. Rellenar las tapas, cerrar y hacer el repulgue tradicional. Pintar con huevo batido y llevar al horno fuerte (220°C) por 20-25 minutos, hasta que estén doradas.

2- Empanadas de pollo y verdeo

Entre las variantes clásicas, la receta de empanadas de pollo y verdeo combina pechuga cocida, cebollas, puerro y caldo para lograr un relleno jugoso, perfecto para quienes buscan alternativas a la carne vacuna (Freepik)

Ingredientes:

12 tapas para empanadas 2 pechugas de pollo cocidas y picadas 1 puerro 2 cebollas de verdeo 1 cebolla 2 cdas de aceite 80 ml de caldo de pollo Sal, pimienta y nuez moscada a gusto 1 huevo (para pintar)

Paso a paso:

En sartén calentar el aceite; saltear la cebolla, el puerro y las cebollas de verdeo hasta que estén tiernos. Agregar el pollo desmenuzado y condimentar con sal, pimienta y nuez moscada. Incorporar el caldo para que el relleno quede jugoso. Cocinar 3 minutos y dejar enfriar. Colocar una cucharada de relleno en cada tapa, cerrar y sellar con el repulgue. Pintar con huevo batido y hornear a 200°C por 20 minutos, hasta dorar.

3- Empanadas caprese

La versión caprese utiliza muzzarella rallada, tomates perita, albahaca fresca, sal, pimienta y aceite de oliva para quienes prefieren una opción sin carne /Freepik

Ingredientes:

12 tapas para empanadas 150 g de muzzarella rallada 2 tomates perita 1 puñado de hojas de albahaca fresca Sal y pimienta Aceite de oliva 1 huevo (opcional, para pintar)

Paso a paso:

Cortar los tomates en cubos pequeños y saltearlos un minuto para que pierdan exceso de líquido. Mezclar con la muzzarella rallada, la albahaca, sal, pimienta y un chorrito de aceite de oliva. Dejar enfriar el relleno antes de armar las empanadas. Rellenar las tapas, cerrar y hacer el repulgue. Opcional: pintar con huevo. Hornear a 200°C por 18-20 minutos.

4- Empanadas árabes

Las empanadas árabes se diferencian por utilizar carne picada magra, tomate, cebolla, jugo de limón y especias (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

12 tapas para empanadas 300 g de carne picada vacuna magra 1 tomate grande picado 1 cebolla grande 1 limón (jugo) 1 cdita de pimentón Sal, pimienta y comino a gusto

Paso a paso:

Mezclar la carne con la cebolla, el tomate picado sin semillas, el pimentón, sal, pimienta y comino. Agregar el jugo de limón. Dejar marinar en la heladera. Colocar una porción del relleno crudo en cada tapa y cerrar solo formando un triángulo. Llevar al horno fuerte (220°C) sobre placa aceitada por 18 minutos aprox., sin pintar con huevo.

5- Empanadas de choclo y queso

La receta de empanadas de choclo y queso utiliza choclos desgranados o en lata, cebolla, queso cremoso, manteca, harina y leche, logrando una textura suave y cremosa en cada bocado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

12 tapas para empanadas 2 choclos desgranados (o 1 lata de choclo en grano) 1 cebolla 100 g de queso cremoso 1 cda de manteca 1 cda de harina 100 ml de leche Sal, pimienta y nuez moscada

Paso a paso:

En sartén derretir la manteca y rehogar la cebolla picada hasta que esté transparente. Añadir el choclo y cocinar unos minutos. Incorporar la harina, revolver y añadir la leche. Cocinar hasta obtener una mezcla cremosa, condimentar con sal, pimienta y nuez moscada. Dejar enfriar. Mezclar con el queso en cubitos cuando el relleno esté frío. Armar las empanadas y hornear a 200°C durante 20 minutos, hasta dorar.