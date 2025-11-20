Tendencias

Empanadas caseras: cinco recetas fáciles para preparar en casa

Ideales para reuniones, celebraciones o para renovar el menú diario, estos platos combinan ingredientes sencillos con pasos simples

Guardar
La masa crocante de las
La masa crocante de las empanadas y el relleno adaptable a gustos y preferencias convierten a este plato en una elección recurrente para almuerzos informales o cenas con propuestas más sofisticadas (Imagen ilustrativa Infobae)

Las empanadas son mucho más que un simple plato: representan la combinación ideal entre practicidad y sabor, lo que conquista las mesas en todo tipo de reuniones familiares, picnics, cumpleaños y fiestas.

Rellenas de ingredientes variados y envueltas en una masa crocante, pueden adaptarse a todos los gustos y ocasiones, desde almuerzos informales hasta cenas elegantes. Su encanto radica en la versatilidad y la posibilidad de jugar con combinaciones creativas sin perder ese espíritu hogareño.

Preparar empanadas en casa es también una propuesta divertida para disfrutar con amigos o familia: uno amasa, otro rellena y alguien más se encarga del repulgue. Ya sea al horno o fritas, con rellenos clásicos o innovadores, lo cierto es que siempre quedan deliciosas.

Aquí, una guía con cinco recetas.

1- Empanadas de carne cortada a cuchillo

Las empanadas de carne cortada
Las empanadas de carne cortada a cuchillo se elaboran con cortes de nalga o cuadril y vegetales como cebolla, morrón y verdeo, condimentadas con especias y huevo duro para sumar textura y sabor (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

  1. 12 tapas para empanadas
  2. 500 g de nalga o cuadril cortado a cuchillo
  3. 1 cebolla grande picada
  4. 2 huevos duros
  5. 1 morrón rojo pequeño
  6. 1 cebolla de verdeo
  7. 2 cdas de aceite
  8. 1 cdita de pimentón dulce
  9. ½ cdita de comino
  10. Sal y pimienta a gusto
  11. Aceitunas verdes (opcional)
  12. 1 huevo (para pintar)

Paso a paso:

  1. En una sartén grande calentar el aceite y saltear la cebolla con el morrón hasta que estén transparentes.
  2. Agregar la carne cortada a cuchillo y cocinar solo hasta que cambie de color.
  3. Sumar el pimentón, comino, sal y pimienta. Mezclar bien.
  4. Retirar del fuego e incorporar la cebolla de verdeo picada, los huevos duros picados y las aceitunas.
  5. Dejar enfriar el relleno completamente antes de armar las empanadas.
  6. Rellenar las tapas, cerrar y hacer el repulgue tradicional.
  7. Pintar con huevo batido y llevar al horno fuerte (220°C) por 20-25 minutos, hasta que estén doradas.

2- Empanadas de pollo y verdeo

Entre las variantes clásicas, la
Entre las variantes clásicas, la receta de empanadas de pollo y verdeo combina pechuga cocida, cebollas, puerro y caldo para lograr un relleno jugoso, perfecto para quienes buscan alternativas a la carne vacuna (Freepik)

Ingredientes:

  1. 12 tapas para empanadas
  2. 2 pechugas de pollo cocidas y picadas
  3. 1 puerro
  4. 2 cebollas de verdeo
  5. 1 cebolla
  6. 2 cdas de aceite
  7. 80 ml de caldo de pollo
  8. Sal, pimienta y nuez moscada a gusto
  9. 1 huevo (para pintar)

Paso a paso:

  1. En sartén calentar el aceite; saltear la cebolla, el puerro y las cebollas de verdeo hasta que estén tiernos.
  2. Agregar el pollo desmenuzado y condimentar con sal, pimienta y nuez moscada.
  3. Incorporar el caldo para que el relleno quede jugoso. Cocinar 3 minutos y dejar enfriar.
  4. Colocar una cucharada de relleno en cada tapa, cerrar y sellar con el repulgue.
  5. Pintar con huevo batido y hornear a 200°C por 20 minutos, hasta dorar.

3- Empanadas caprese

La versión caprese utiliza muzzarella
La versión caprese utiliza muzzarella rallada, tomates perita, albahaca fresca, sal, pimienta y aceite de oliva para quienes prefieren una opción sin carne /Freepik

Ingredientes:

  1. 12 tapas para empanadas
  2. 150 g de muzzarella rallada
  3. 2 tomates perita
  4. 1 puñado de hojas de albahaca fresca
  5. Sal y pimienta
  6. Aceite de oliva
  7. 1 huevo (opcional, para pintar)

Paso a paso:

  1. Cortar los tomates en cubos pequeños y saltearlos un minuto para que pierdan exceso de líquido.
  2. Mezclar con la muzzarella rallada, la albahaca, sal, pimienta y un chorrito de aceite de oliva.
  3. Dejar enfriar el relleno antes de armar las empanadas.
  4. Rellenar las tapas, cerrar y hacer el repulgue. Opcional: pintar con huevo.
  5. Hornear a 200°C por 18-20 minutos.

4- Empanadas árabes

Las empanadas árabes se diferencian
Las empanadas árabes se diferencian por utilizar carne picada magra, tomate, cebolla, jugo de limón y especias (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

  1. 12 tapas para empanadas
  2. 300 g de carne picada vacuna magra
  3. 1 tomate grande picado
  4. 1 cebolla grande
  5. 1 limón (jugo)
  6. 1 cdita de pimentón
  7. Sal, pimienta y comino a gusto

Paso a paso:

  1. Mezclar la carne con la cebolla, el tomate picado sin semillas, el pimentón, sal, pimienta y comino.
  2. Agregar el jugo de limón. Dejar marinar en la heladera.
  3. Colocar una porción del relleno crudo en cada tapa y cerrar solo formando un triángulo.
  4. Llevar al horno fuerte (220°C) sobre placa aceitada por 18 minutos aprox., sin pintar con huevo.

5- Empanadas de choclo y queso

La receta de empanadas de
La receta de empanadas de choclo y queso utiliza choclos desgranados o en lata, cebolla, queso cremoso, manteca, harina y leche, logrando una textura suave y cremosa en cada bocado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

  1. 12 tapas para empanadas
  2. 2 choclos desgranados (o 1 lata de choclo en grano)
  3. 1 cebolla
  4. 100 g de queso cremoso
  5. 1 cda de manteca
  6. 1 cda de harina
  7. 100 ml de leche
  8. Sal, pimienta y nuez moscada

Paso a paso:

  1. En sartén derretir la manteca y rehogar la cebolla picada hasta que esté transparente.
  2. Añadir el choclo y cocinar unos minutos.
  3. Incorporar la harina, revolver y añadir la leche. Cocinar hasta obtener una mezcla cremosa, condimentar con sal, pimienta y nuez moscada. Dejar enfriar.
  4. Mezclar con el queso en cubitos cuando el relleno esté frío.
  5. Armar las empanadas y hornear a 200°C durante 20 minutos, hasta dorar.

Temas Relacionados

EmpanadasGastronomíaRecetasúltimas noticias

Últimas Noticias

Receta de lechón al horno, rápida y fácil

Una guía práctica permite lograr carne tierna y piel crocante en menos de tres horas, ideal para celebraciones familiares o fiestas, sin necesidad de experiencia previa ni largas horas en la cocina

Receta de lechón al horno,

Un hallazgo de Oxford sienta bases para prevenir una de las complicaciones más graves del Crohn

Junto a un equipo internacional, los científicos descubrieron a las células responsables de la formación de fístulas y descifraron los mecanismos que perpetúan el daño. Las claves de un avance que promete mejorar la calidad de vida de los pacientes

Un hallazgo de Oxford sienta

Cómo fue el reconocimiento a Fundación Huésped en una gala solidaria por su labor en VIH y salud pública

Se trató de un evento de Barón B que reunió a más de 600 invitados y recaudó fondos para la organización

Cómo fue el reconocimiento a

Alopecia: los detalles de la afección que tiene Aldana Masset, representante argentina en Miss Universo 2025

La modelo oriunda de Entre Ríos hizo pública en redes sociales esta condición que mantuvo bajo reserva durante años. Qué dicen los expertos

Alopecia: los detalles de la

Una calle de Buenos Aires fue elegida entre las 30 más “cool” del mundo

Un emblemático paseo del barrio de San Telmo logró el reconocimiento global de la revista especializada Time Out Travel gracias a su identidad vibrante y una mezcla única de historia, oferta gastronómica y cultura

Una calle de Buenos Aires
DEPORTES
Alejandro Domínguez confirmó la Finalissima

Alejandro Domínguez confirmó la Finalissima entre Argentina y España: cuándo se jugará

Lo que no se vio del tenso careo entre Puma Martínez y Bam Rodríguez: fuerte advertencia, la hinchada argentina y guiño a la Scaloneta

Estudiantes negó haber votado a favor del título de Central: la respuesta de Pablo Toviggino a Verón

La clave, en el mediocampo: la dudas de Gallardo en la formación de River para enfrentar a Racing por los octavos del Clausura

Marcelo Vieira se reinventa en Madrid: de ídolo del Real Madrid a referente del bienestar y la longevidad

TELESHOW
El Turco Husaín reveló la

El Turco Husaín reveló la polémica estrategia que usa en MasterChef Celebrity: “Hay que prestar atención”

Graciela Alfano habló sobre el momento más oscuro de su vida: “Hubiera terminado presa”

Ailán Cova reaccionó a la tierna foto de Alexis Mac Allister junto a su hija: “Completamente enamorada”

La furia de Lissa Vera en medio de la vuelta de Bandana: “Le salvé la vida”

Walas contó que cuando era joven usaba el retrato de una famosa asesina serial como prendedor: “Era anarco punk”

INFOBAE AMÉRICA

Reportan el sobrevuelo de al

Reportan el sobrevuelo de al menos cinco aviones militares de Estados Unidos cerca de las costas de Venezuela

Semiyarka, la ciudad que desafía la visión sobre el origen del urbanismo en la Edad del Bronce

Regalos para estar presente: cómo elegir obsequios que conectan esta Navidad

Expediciones, teorías y tecnología: por qué la leyenda de Amelia Earhart se mantiene vigente tras ocho décadas

La Unión Europea y sus socios del Indo-Pacífico se reúnen en Bruselas para reforzar la cooperación marítima