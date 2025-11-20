Empanadas caseras: cinco recetas fáciles para preparar en casa

Las empanadas son mucho más que un simple plato: representan la combinación ideal entre practicidad y sabor, lo que conquista las mesas en todo tipo de reuniones familiares, picnics, cumpleaños y fiestas.
Rellenas de ingredientes variados y envueltas en una masa crocante, pueden adaptarse a todos los gustos y ocasiones, desde almuerzos informales hasta cenas elegantes. Su encanto radica en la versatilidad y la posibilidad de jugar con combinaciones creativas sin perder ese espíritu hogareño.
Preparar empanadas en casa es también una propuesta divertida para disfrutar con amigos o familia: uno amasa, otro rellena y alguien más se encarga del repulgue. Ya sea al horno o fritas, con rellenos clásicos o innovadores, lo cierto es que siempre quedan deliciosas.
Aquí, una guía con cinco recetas.
1- Empanadas de carne cortada a cuchillo
Ingredientes:
- 12 tapas para empanadas
- 500 g de nalga o cuadril cortado a cuchillo
- 1 cebolla grande picada
- 2 huevos duros
- 1 morrón rojo pequeño
- 1 cebolla de verdeo
- 2 cdas de aceite
- 1 cdita de pimentón dulce
- ½ cdita de comino
- Sal y pimienta a gusto
- Aceitunas verdes (opcional)
- 1 huevo (para pintar)
Paso a paso:
- En una sartén grande calentar el aceite y saltear la cebolla con el morrón hasta que estén transparentes.
- Agregar la carne cortada a cuchillo y cocinar solo hasta que cambie de color.
- Sumar el pimentón, comino, sal y pimienta. Mezclar bien.
- Retirar del fuego e incorporar la cebolla de verdeo picada, los huevos duros picados y las aceitunas.
- Dejar enfriar el relleno completamente antes de armar las empanadas.
- Rellenar las tapas, cerrar y hacer el repulgue tradicional.
- Pintar con huevo batido y llevar al horno fuerte (220°C) por 20-25 minutos, hasta que estén doradas.
2- Empanadas de pollo y verdeo
Ingredientes:
- 12 tapas para empanadas
- 2 pechugas de pollo cocidas y picadas
- 1 puerro
- 2 cebollas de verdeo
- 1 cebolla
- 2 cdas de aceite
- 80 ml de caldo de pollo
- Sal, pimienta y nuez moscada a gusto
- 1 huevo (para pintar)
Paso a paso:
- En sartén calentar el aceite; saltear la cebolla, el puerro y las cebollas de verdeo hasta que estén tiernos.
- Agregar el pollo desmenuzado y condimentar con sal, pimienta y nuez moscada.
- Incorporar el caldo para que el relleno quede jugoso. Cocinar 3 minutos y dejar enfriar.
- Colocar una cucharada de relleno en cada tapa, cerrar y sellar con el repulgue.
- Pintar con huevo batido y hornear a 200°C por 20 minutos, hasta dorar.
3- Empanadas caprese
Ingredientes:
- 12 tapas para empanadas
- 150 g de muzzarella rallada
- 2 tomates perita
- 1 puñado de hojas de albahaca fresca
- Sal y pimienta
- Aceite de oliva
- 1 huevo (opcional, para pintar)
Paso a paso:
- Cortar los tomates en cubos pequeños y saltearlos un minuto para que pierdan exceso de líquido.
- Mezclar con la muzzarella rallada, la albahaca, sal, pimienta y un chorrito de aceite de oliva.
- Dejar enfriar el relleno antes de armar las empanadas.
- Rellenar las tapas, cerrar y hacer el repulgue. Opcional: pintar con huevo.
- Hornear a 200°C por 18-20 minutos.
4- Empanadas árabes
Ingredientes:
- 12 tapas para empanadas
- 300 g de carne picada vacuna magra
- 1 tomate grande picado
- 1 cebolla grande
- 1 limón (jugo)
- 1 cdita de pimentón
- Sal, pimienta y comino a gusto
Paso a paso:
- Mezclar la carne con la cebolla, el tomate picado sin semillas, el pimentón, sal, pimienta y comino.
- Agregar el jugo de limón. Dejar marinar en la heladera.
- Colocar una porción del relleno crudo en cada tapa y cerrar solo formando un triángulo.
- Llevar al horno fuerte (220°C) sobre placa aceitada por 18 minutos aprox., sin pintar con huevo.
5- Empanadas de choclo y queso
Ingredientes:
- 12 tapas para empanadas
- 2 choclos desgranados (o 1 lata de choclo en grano)
- 1 cebolla
- 100 g de queso cremoso
- 1 cda de manteca
- 1 cda de harina
- 100 ml de leche
- Sal, pimienta y nuez moscada
Paso a paso:
- En sartén derretir la manteca y rehogar la cebolla picada hasta que esté transparente.
- Añadir el choclo y cocinar unos minutos.
- Incorporar la harina, revolver y añadir la leche. Cocinar hasta obtener una mezcla cremosa, condimentar con sal, pimienta y nuez moscada. Dejar enfriar.
- Mezclar con el queso en cubitos cuando el relleno esté frío.
- Armar las empanadas y hornear a 200°C durante 20 minutos, hasta dorar.