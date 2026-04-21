Marcelo Tinelli estaría comenzando una nueva relación: quién es Rossana Almeyda

Luego de ponerle fin a su relación con Milett Figueroa, el conductor habría empezado un nuevo romance (Video: Puro Show-El Trece)

El mundo del espectáculo volvió a sacudirse con una nueva versión sobre la vida sentimental de Marcelo Tinelli. Cuando parecía que su historia con Milett Figueroa había quedado atrás, en Puro Show (El Trece) confirmaron que el conductor estaría comenzando una relación con Rossana Almeyda, una argentina radicada en Miami con pasado como modelo, estudios en Ciencias Políticas y un perfil que rápidamente despertó la curiosidad y los comentarios de todo el panel.

“El nuevo romance es Marcelo Tinelli. Tiene el corazón contento con una chica que se llama Rossana Almeyda. Es argentina. Ella actualmente está viviendo en Miami”, anunció Pochi. Angie Balbiani, panelista del ciclo, no dudó en sumar: “La conozco. Es una diosa ella. Fue modelo, estudió varias carreras, entre ellas Ciencias Políticas. Vive en Miami. Debe tener alrededor de unos cuarenta y largos”.

Las pruebas no tardaron en aparecer: “El otro día se los vio juntos en el recital de Ricky Martin. Y también estuvo en el cumpleaños de Lolo”, reveló Pochi, mientras Pampito se sorprendía: “¡Qué loco! ¿Ya la metió en el círculo familiar, Pochi?”. La respuesta fue directa: “Ya la metió en el círculo familiar”. Angie confirmó el dato y reveló: “Es amiga de Pampita. Yo la conozco, yo estuve en su casa”. La versión de Pampita como celestina cobró fuerza, especialmente porque Tinelli alquiló la casa de la modelo en Nordelta durante el verano, sumando así otra conexión entre los protagonistas.

Rossana estudió ciencias políticas, fue modelo y vive en Miami (Instagram)

El panel destacó que Rossana Almeyda tiene “el estilo” de las anteriores parejas de Tinelli y que, aunque la relación sería reciente, la integración a la vida familiar y los gestos públicos ya generan repercusión. “Para invitarla al cumpleaños de tu hijo, es como, bueno…”, apuntó Pampito, mientras Angie recalcó: “Ojalá que le haga bien, porque el recuerdo que tengo de ella, de lo poco que la traté, es de una persona con un buen corazón”.

La información también fue abordada en Intrusos (América TV), donde Rodrigo Lussich y Marcela Tauro coincidieron en que la presentación formal habría sido a través de Pampita y que la relación con Milett Figueroa terminó “bastante mal”. “Pampita se la presentó. Es amiga de Pampita”, insistieron, y confirmaron que Rossana estuvo en el cumpleaños de Lolo, lo que para muchos es una señal clara de que el vínculo tiene aval familiar.

En medio de comentarios sobre la rapidez de la integración y el estilo “Tinelli” de la nueva pareja, los panelistas analizaron también el presente de Milett Figueroa, que estaría iniciando una nueva relación. Así, la vida amorosa de Marcelo Tinelli vuelve a ocupar el centro de la escena mediática, sumando capítulos de romance, amistad y complicidad entre figuras que no dejan de despertar la curiosidad y el debate en la audiencia. La historia recién comienza y, como suele ocurrir en la vida del conductor, promete nuevos giros y repercusiones en el universo del espectáculo.

El conductora habría apostado nuevamente por el amor (Video: Intrusos-América TV)

Tan solo unos días atrás, el conductor confirmaba su separación de la joven peruana. Luego de tres años de amor, viajes y cariño, el conductor y la modelo peruana pusieron punto final al vínculo que iniciaron en la pista del Bailando 2023.

“Solo puedo decir que estoy separado, que lo decidimos en el mes de marzo”, comenzó diciendo el histórico conductor en charla con Teleshow. Luego Tinelli contó cómo fue su separación: “De mi parte fue en los mejores términos”.

Por su parte, horas antes, Milett había decidido participar en el programa Amor y Fuego (Willax TV) para compartir su versión de los hechos y responder a los rumores. Frente a cámaras, señaló: “Todo lo que hago es honesto, sincero y transparente. No tengo nada que ocultar ni de qué esconderme. A quienes comentan sobre mi vida, les pido que hablen con la verdad, sin recurrir a mentiras ni difamaciones”.