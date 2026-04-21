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El contundente análisis de Diego Latorre sobre la polémica en el River-Boca: “Era una jugada que merecía revisión”

El ex futbolista opinó sobre la acción más discutida del Superclásico y apuntó contra el árbitro encargado del VAR

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La victoria de Boca Juniors ante River Plate en el primer Superclásico del año dio que hablar, sobretodo por la última jugada del partido, en la que los futbolistas locales reclamaron un empujón de Lautaro Blanco sobre Lucas Martínez Quarta dentro del área. El árbitro Darío Herrera no sancionó penal y tampoco recibió el llamado de Héctor Paletta desde el VAR para volver a ver la acción. En este contexto, Diego Latorre dio su opinión sobre una situación que generó controversias.

En la apertura del programa F90, de ESPN, el ex futbolista convertido en analista deportivo fue contundente respecto a la acción de la polémica en el estadio Monumental. “Tendrían que ser más enfáticos con el VAR también, ¿no? Porque sí era una jugada que merecía una revisión y quizá eso le hubiese legitimado la decisión al árbitro. Fue una reacción grupal y todo, pero era la última jugada del partido", sostuvo Gambeta en su comentario.

Luego, Latorre agregó que para él, Paletta, árbitro encargado del VAR, debió haber llamado a Herrera a revisar la acción. “Más viendo la jugada varias veces. Si cobró el manotazo de Salas tranquilamente podría haber cobrado este (de Blanco a Martínez Quarta)”. La discusión siguió en el estudio y el conductor Sebastián Vignolo preguntó si ya estaban publicados los audios entre el árbitro y la cabina VAR. “Tienen que estar, es el Superclásico. No sirve que me den mañana el de Lanús-Gimnasia, dame todos. Sería lo más normal del mundo”, dijo el Pollo. Latorre sumó: “Es para transparentar el fútbol, sino deja un manto de sospechas de todo”.

La bronca de Maxi Salas contra Darío Herrera por la última jugada del River-Boca (REUTERS/Rodrigo Valle)
La bronca de Maxi Salas contra Darío Herrera por la última jugada del River-Boca (REUTERS/Rodrigo Valle)

En cuanto a la polémica del Superclásico, River Plate le hizo un pedido especial a la AFA para que Héctor Paletta no dirija más al Millonario. Fuentes del club de Núñez le confirmaron a Infobae la existencia de esta solicitud. En la institución entienden que el árbitro, de 49 años, fue el responsable principal de que no se cobrara el penal; en consecuencia, no le apuntan tanto a Darío Herrera, quien no tenía el recurso de la tecnología para evaluar la secuencia, dado que no fue convocado ante la pantalla.

El Millonario recibió un guiño desde la AFA, por lo que lo más probable es que durante un tiempo no determinado, Paletta no dirija a River en el VAR. Se trata de una postura similar a la de Boca luego del Superclásico de mayo de 2023. En aquella oportunidad, River ganó 1-0 con un penal postrero de Agustín Sández a Pablo Solari, que Miguel Borja cambió por gol. Y el Xeneize pidió no ser conducido por un tiempo por Herrera.

Esta vez, el foco está puesto en Paletta, cuya designación ya había generado resquemor en la previa. Vale recordar que es hermano de Gabriel Paletta, ex jugador de Boca Juniors entre 2007 y 2010, quien en su momento supo declarar que “toda mi familia es hincha de Boca, y yo a veces lo iba a ver”. Dicha frase sembró un halo de suspicacias alrededor del árbitro.

En la jugada que definió el nuevo foco de la controversia, Marcos Acuña centró el balón al área de River Plate y Blanco empujó a Martínez Quarta, quien cayó y reclamó penal. Herrera, ubicado cerca de la acción, desestimó el reclamo y no recibió indicaciones del VAR, bajo el control de Paletta, quien estuvo acompañado por Sebastián Habib como AVAR. Una situación análoga sí terminó en sanción, tras un cabezazo ofensivo de Maxi Salas que se fue por encima del travesaño.

*El empujón de Lautaro Blanco sobre Martínez Quarta en el Superclásico

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