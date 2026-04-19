Céline Dion se consolidó como referente de elegancia y sofisticación en la moda: sus 12 looks históricos

Céline Dion formó una imagen única de ícono de moda: su estilismo se refleja e impacta en cada una de sus apariciones. Se trata de un vestuario que combina siluetas arquitectónicas, materiales lujosos y detalles inesperados.
La artista logra un equilibrio entre lo clásico y lo contemporáneo. Ya sea en alfombras rojas, escenarios internacionales o paseos urbanos, Dion transforma cada look en una declaración de personalidad y refinamiento, posicionándose como un ícono de la moda que reinventa la noción de glamour.
Los 12 looks destacados de Céline Dion
1. Un solo color como declaración de elegancia
Se presentó en la premiere de “La Bella y la Bestia” con un vestido azul claro de manga larga, cuello alto y lazo estructural en el hombro. El diseño monocromático y la ausencia de ornamentos marcaron una preferencia por la pureza de líneas y la sofisticación contemporánea.
2. Brillo y transparencia en escena
Durante “The 1001 Season of Elie Saab” fashion show, apostó por un vestido ajustado cubierto de lentejuelas doradas y cobre, con capa translúcida. La prenda se distinguió por el efecto luminoso, la transparencia y el corte ceñido, elementos recurrentes en su vestuario de escenario.
3. Contraste gráfico y silueta dramática
En la Met Gala lució un vestido asimétrico en negro y plateado, con falda voluminosa, corsé metálico y cinturón negro. La estructura del diseño, junto a detalles metálicos y líneas angulosas, amplificaron la teatralidad y el impacto visual.
4. Accesorios geométricos y minimalismo satinado
Durante los Premios Oscar, optó por un traje blanco de chaqueta y pantalón de seda, acompañado de un sombrero de ala asimétrica y gafas oscuras. Las líneas limpias y la interacción de accesorios geométricos enfatizaron una visión moderna y depurada del minimalismo.
5. Flores etéreas y matices rosados
En el desfile de moda “Temporada 1001 de ELIE SAAB” que celebraba los 45 años de carrera en la moda del diseñador libanés Saab como parte de la Temporada de Riad en Arabia Saudita llevó un vestido de tul con aplicaciones florales tridimensionales en tonos rosados y rojizos. El diseño combinó transparencias y volumen, resaltando la tendencia romántica y el protagonismo de los detalles artesanales.
6. Destellos blancos bajo la luz de escenario
Las aplicaciones de pedrería y lentejuelas sobre el vestido blanco, de manga larga y gran cola, acompañaron el movimiento de Céline Dion sobre el escenario en los Juegos Olímpicos 2024. El tejido translúcido y la silueta recta prolongaron la verticalidad del diseño. La elección de un peinado recogido y ausencia de elementos accesorios mantuvieron la atención en los destellos del material.
7. Motivos gráficos y actitud urbana
El estampado geométrico en tonos azul y blanco dominó el conjunto de Céline Dion, formado por una bata larga y pantalón ancho, combinado con zapatillas deportivas. Los anteojos oscuros y el pelo recogido reforzaron el carácter informal y urbano del look.
8. Blancos texturizados y formas clásicas
En la primera ronda del Draft de la NHL de 2024 en The Spherede optó por una falda midi blanca de textura cuadriculada y camisa de manga corta, completada con zapatos nude y cinturón fino. El look resaltó la sencillez y la atención a los detalles mínimos.
9. Satén marfil y elegancia atemporal
La caída fluida del satén marfil envolvió a Céline Dion en una blusa de lazo al cuello y una falda larga, ambas piezas de líneas rectas y sin adornos. El look, que eligió para un evento especial para su documental “I Am: Céline Dion”, lo completó con un cinturón metálico plateado que añadió un toque de definición a la cintura.
10. El abrigo como protagonista cromático
En los Premios Grammy 2024 eligió un abrigo largo mostaza de solapas anchas y textura aterciopelada, sobre un vestido de gasa rosa claro. El contraste de materiales y el uso del color intenso consolidaron la importancia del abrigo como pieza central del conjunto.
11. El plumaje rosa y el contraste casual
Durante un evento de moda urbana, combinó un top strapless de plumas rosas con pantalón vaquero de tiro alto y corte ancho, anteojos blancos grandes y calzado de tacón con detalles peludos. La mezcla de texturas y el contraste entre prendas formales e informales expresaron una visión lúdica del estilo.
12. Flecos metálicos y tocado escultural
En su performance en la Met Gala, apostó por un vestido largo de flecos plateados, escote profundo y tocado de plumas metálicas en forma de abanico. La elección de materiales y la construcción escultural subrayaron el carácter maximalista y teatral del vestuario de espectáculo.