Céline Dion se consolidó como referente de elegancia y sofisticación en la moda: sus 12 looks históricos

La artista destaca por su habilidad para mezclar texturas, motivos florales y piezas llamativas (Foto Jordan Strauss/Invision/AP, archivo)

Céline Dion formó una imagen única de ícono de moda: su estilismo se refleja e impacta en cada una de sus apariciones. Se trata de un vestuario que combina siluetas arquitectónicas, materiales lujosos y detalles inesperados.

La artista logra un equilibrio entre lo clásico y lo contemporáneo. Ya sea en alfombras rojas, escenarios internacionales o paseos urbanos, Dion transforma cada look en una declaración de personalidad y refinamiento, posicionándose como un ícono de la moda que reinventa la noción de glamour.

Los 12 looks destacados de Céline Dion

1. Un solo color como declaración de elegancia

El vestido azul claro de Céline Dion en la premiere de “La Bella y la Bestia” refleja su apuesta por la elegancia monocromática y la sofisticación minimalista (Europa Press)

Se presentó en la premiere de “La Bella y la Bestia” con un vestido azul claro de manga larga, cuello alto y lazo estructural en el hombro. El diseño monocromático y la ausencia de ornamentos marcaron una preferencia por la pureza de líneas y la sofisticación contemporánea.

2. Brillo y transparencia en escena

El impactante vestido de lentejuelas doradas y capa translúcida que Céline Dion lució en el desfile “The 1001 Season of Elie Saab” encarna su preferencia por el brillo y la transparencia en escena (REUTERS/Hamad I Mohammed/File Photo)

Durante “The 1001 Season of Elie Saab” fashion show, apostó por un vestido ajustado cubierto de lentejuelas doradas y cobre, con capa translúcida. La prenda se distinguió por el efecto luminoso, la transparencia y el corte ceñido, elementos recurrentes en su vestuario de escenario.

3. Contraste gráfico y silueta dramática

El look asimétrico en negro y plateado que eligió para la Met Gala destaca por la teatralidad de su falda voluminosa y los detalles metálicos que amplifican su presencia (REUTERS/Carlo Allegri/File Photo)

En la Met Gala lució un vestido asimétrico en negro y plateado, con falda voluminosa, corsé metálico y cinturón negro. La estructura del diseño, junto a detalles metálicos y líneas angulosas, amplificaron la teatralidad y el impacto visual.

4. Accesorios geométricos y minimalismo satinado

El conjunto blanco de chaqueta y pantalón de seda, complementado con sombrero geométrico y gafas oscuras en los Premios Oscar, resalta su visión moderna y minimalista (AP)

Durante los Premios Oscar, optó por un traje blanco de chaqueta y pantalón de seda, acompañado de un sombrero de ala asimétrica y gafas oscuras. Las líneas limpias y la interacción de accesorios geométricos enfatizaron una visión moderna y depurada del minimalismo.

5. Flores etéreas y matices rosados

El vestido de tul con aplicaciones florales en tonos rosados y rojizos de la Temporada 1001 de Elie Saab en Riad, Arabia Saudita, evidencia el gusto de Céline Dion por la tendencia romántica y los detalles artesanales (REUTERS/Hamad I Mohammed)

En el desfile de moda “Temporada 1001 de ELIE SAAB” que celebraba los 45 años de carrera en la moda del diseñador libanés Saab como parte de la Temporada de Riad en Arabia Saudita llevó un vestido de tul con aplicaciones florales tridimensionales en tonos rosados y rojizos. El diseño combinó transparencias y volumen, resaltando la tendencia romántica y el protagonismo de los detalles artesanales.

6. Destellos blancos bajo la luz de escenario

El vestido blanco con pedrería y lentejuelas que llevó en los Juegos Olímpicos 2024 irradia elegancia y acentúa la verticalidad con su manga larga y cola pronunciada

Las aplicaciones de pedrería y lentejuelas sobre el vestido blanco, de manga larga y gran cola, acompañaron el movimiento de Céline Dion sobre el escenario en los Juegos Olímpicos 2024. El tejido translúcido y la silueta recta prolongaron la verticalidad del diseño. La elección de un peinado recogido y ausencia de elementos accesorios mantuvieron la atención en los destellos del material.

7. Motivos gráficos y actitud urbana

El conjunto urbano de bata larga y pantalón ancho con estampado geométrico azul y blanco muestra el espíritu informal y la actitud cosmopolita de Céline Dion (Photo by MEGA/GC Images)

El estampado geométrico en tonos azul y blanco dominó el conjunto de Céline Dion, formado por una bata larga y pantalón ancho, combinado con zapatillas deportivas. Los anteojos oscuros y el pelo recogido reforzaron el carácter informal y urbano del look.

8. Blancos texturizados y formas clásicas

La falda midi blanca de textura cuadriculada y la camisa de manga corta que usó en el Draft de la NHL 2024 ponen de relieve la sencillez y el cuidado por los detalles mínimos (REUTERS)

En la primera ronda del Draft de la NHL de 2024 en The Spherede optó por una falda midi blanca de textura cuadriculada y camisa de manga corta, completada con zapatos nude y cinturón fino. El look resaltó la sencillez y la atención a los detalles mínimos.

9. Satén marfil y elegancia atemporal

El satén marfil de la blusa y la falda recta que lució en la presentación de su documental “I Am: Celine Dion” refuerza la elegancia atemporal y la pureza de líneas (REUTERS/Andrew Kelly)

La caída fluida del satén marfil envolvió a Céline Dion en una blusa de lazo al cuello y una falda larga, ambas piezas de líneas rectas y sin adornos. El look, que eligió para un evento especial para su documental “I Am: Céline Dion”, lo completó con un cinturón metálico plateado que añadió un toque de definición a la cintura.

10. El abrigo como protagonista cromático

El abrigo mostaza de textura aterciopelada y el vestido de gasa rosa que eligió para los Premios Grammy 2024 convierten al abrigo en la pieza central de un conjunto vibrante y sofisticado (REUTERS/Mike Blake)

En los Premios Grammy 2024 eligió un abrigo largo mostaza de solapas anchas y textura aterciopelada, sobre un vestido de gasa rosa claro. El contraste de materiales y el uso del color intenso consolidaron la importancia del abrigo como pieza central del conjunto.

11. El plumaje rosa y el contraste casual

El top strapless de plumas rosas combinado con pantalón vaquero de tiro alto y gafas blancas grandes revela el costado lúdico y experimental del estilo urbano de Céline Dion (Grosby Group)

Durante un evento de moda urbana, combinó un top strapless de plumas rosas con pantalón vaquero de tiro alto y corte ancho, anteojos blancos grandes y calzado de tacón con detalles peludos. La mezcla de texturas y el contraste entre prendas formales e informales expresaron una visión lúdica del estilo.

12. Flecos metálicos y tocado escultural

El vestido largo de flecos plateados con escote profundo y tocado de plumas metálicas que eligió para la Met Gala resalta el carácter maximalista y teatral de sus presentaciones más icónicas (AFP)

En su performance en la Met Gala, apostó por un vestido largo de flecos plateados, escote profundo y tocado de plumas metálicas en forma de abanico. La elección de materiales y la construcción escultural subrayaron el carácter maximalista y teatral del vestuario de espectáculo.