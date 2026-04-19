El utensilio de cocina que podría estar enfermándote, según un científico especializado en alimentos

El uso de espátulas de goma agrietadas en la cocina aumenta el riesgo de contaminación cruzada y enfermedades alimentarias (Imagen ilustrativa Infobae)

El estado de los utensilios de cocina, frecuentemente pasado por alto, puede ser un factor determinante en la seguridad alimentaria del hogar. El uso de espátulas de goma agrietadas o deterioradas representa un riesgo significativo, y se convierten en refugio de bacterias resistentes que los métodos habituales de limpieza no siempre logran eliminar.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) advierte que la falta de renovación de utensilios dañados contribuye a la aparición de brotes de enfermedades como salmonelosis y E. coli, asociadas a la contaminación cruzada en entornos domésticos.

De acuerdo con el portal estadounidense EatingWell y la FDA, una espátula de goma con grietas permite que restos de comida y humedad se acumulen en sus fisuras, creando un entorno idóneo para el desarrollo de bacterias difíciles de erradicar. Estos microorganismos pueden sobrevivir incluso al lavado en lavavajillas y, si no se eliminan completamente, llegar a provocar infecciones graves.

Especialistas en seguridad alimentaria, como Keith Warriner, profesor del Departamento de Ciencia de los Alimentos de la Universidad de Guelph, señalan que las fisuras en las espátulas retienen partículas alimenticias inaccesibles para el lavado convencional. Este microambiente propicia la formación de biopelículas bacterianas, estructuras que pueden proteger a los microorganismos del calor y de los desinfectantes estándar.

Además, investigaciones de la FDA subrayan que el uso de utensilios de silicona y goma en lavavajillas puede liberar microplásticos y compuestos como los siloxanos al ambiente, sin garantizar la eliminación total de patógenos.

Lawrence Goodridge, director del Canadian Research Institute for Food Safety, remarcó a EatingWell que la mayoría de las infecciones alimentarias no se originan en la industria ni en restaurantes, sino en las propias cocinas domésticas. Por este motivo, la sustitución periódica de utensilios dañados es fundamental para prevenir la contaminación.

Cómo elegir y mantener una espátula de cocina segura

Para minimizar el riesgo de contaminación, los expertos recomiendan utilizar espátulas de silicona de una sola pieza, ya que su diseño sin uniones reduce los espacios donde puedan acumularse bacterias.

Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), una espátula íntegra puede durar hasta cinco años si se cuida adecuadamente. Por el contrario, los modelos con varias partes tienden a deteriorarse y acumular suciedad en apenas seis meses si no reciben un mantenimiento correcto.

Las espátulas de silicona de una sola pieza reducen la acumulación de restos de comida y mejoran la seguridad alimentaria doméstica (Imagen Ilustrativa Infobae)

El material de silicona resiste temperaturas de hasta 220 °C (428 °F), pero la exposición prolongada al calor extremo puede dañar su integridad. Para preservar el utensilio en buenas condiciones, es aconsejable lavarlo a mano o ubicarlo en la parte superior del lavavajillas, siguiendo siempre las indicaciones del fabricante.

El instructor culinario Jim Bamboulis afirmó a EatingWell que la limpieza de los utensilios refleja el respeto tanto por los alimentos como por quienes los consumen. Comparó el uso de una espátula deteriorada con intentar pintar con una brocha defectuosa: la calidad y la seguridad del resultado final se ven comprometidas.

Estrategias para una cocina libre de bacterias

El riesgo de contaminación no se limita a las espátulas. Las esponjas de cocina suelen acumular restos orgánicos y humedad, lo que favorece la proliferación bacteriana si no se reemplazan con frecuencia.

El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) recomienda reemplazar las esponjas cada una o dos semanas y optar por cepillos para lavar platos, que se secan más rápido y dificultan el crecimiento de microorganismos.

La limpieza y el reemplazo regular de esponjas, paños y tablas de cortar ayuda a disminuir la proliferación de bacterias peligrosas en la cocina (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto a los paños de cocina, simplemente enjuagarlos no garantiza la eliminación de bacterias. Goodridge subrayó que utilizar un paño sucio para limpiar superficies puede dispersar agentes contaminantes, aunque la superficie parezca limpia.

En ese sentido,lLos expertos sugieren cambiar los paños diariamente y evitar su uso prolongado para reducir el riesgo de transmisión.

La contaminación cruzada es otro de los principales peligros en la cocina. Para prevenirla, se aconseja utilizar tablas de cortar diferenciadas: una exclusivamente para carnes crudas y otra para vegetales u otros alimentos.

En tanto, renovar regularmente los utensilios dañados y mantener una separación adecuada entre herramientas y superficies son prácticas recomendadas tanto por la FDA como por el CDC.

Por qué renovar los utensilios de cocina es fundamental para la seguridad alimentaria

El mantenimiento y la renovación periódica de los utensilios de cocina son estrategias sencillas pero efectivas para reducir la propagación de bacterias y proteger la salud familiar. Las autoridades sanitarias estadounidenses insisten en que la prevención en el hogar —con utensilios en buen estado y prácticas de higiene rigurosas— es clave para evitar infecciones alimentarias.

El mantenimiento y la vigilancia constante del estado de los utensilios de cocina son fundamentales para la prevención de infecciones alimentarias en el hogar (Imagen Ilustrativa Infobae)

La vigilancia constante sobre el estado de espátulas, esponjas, paños y tablas de cortar constituye una barrera eficaz frente a patógenos invisibles, según concluyen los especialistas consultados por EatingWell, la FDA y el CDC.