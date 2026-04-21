Las autoridades guatemaltecas reafirman la prohibición de ascenso al volcán Santiaguito ante riesgos eruptivos

Este video de vigilancia muestra la progresión de la actividad del Volcán Santiaguito el 21 de abril de 2026. Las imágenes inician con el volcán visible bajo un cielo parcialmente cubierto, emitiendo una pequeña columna de vapor y gases. Con el paso de las horas, se observa un aumento en la columna de emisión, que se transforma en una densa nube de ceniza y vapor blanco. Hacia el final de la secuencia, el estratovolcán queda completamente oculto por una extensa capa de nubes grises. La filmación es de INSOVEMED, Unidad de Vulcanología.

La constante actividad del volcán Santiaguito en el departamento de San Marcos, Guatemala y el crecimiento de visitas a su zona de exclusión llevaron al Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) a reiterar la prohibición total de ascenso, para evitar que episodios de erupciones breves se conviertan en tragedias durante recorridos turísticos. Esta medida, informada por Inguat luego de la difusión de videos en redes sociales donde personas capturan imágenes peligrosamente cerca del cráter, responde a que la actividad eruptiva puede cambiar en cuestión de minutos y exponer a la muerte tanto a visitantes como a equipos de rescate.

En declaraciones recogidas por una radioemisora local, Eddy Maldonado, técnico de la Unidad de Prevención de Volcanes de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), citado por el Diario La Hora detalló que fines de semana llegan a la zona en promedio 150 personas, a pesar de la prohibición oficial. Maldonado afirmó que se han presentado casos donde turistas extraviados solicitan ayuda, recibiendo orientación a distancia, ya que ningún rescatista puede ingresar a la zona sin infringir la restricción y arriesgar su vida.

El último boletín de vigilancia, emitido el martes 21 de abril por el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), indica que el Santiaguito mantiene explosiones débiles a moderadas, con una frecuencia de entre una y dos por hora. Estas emisiones elevan columnas de ceniza y gases hasta 800 metros sobre el domo. El documento advierte sobre riesgos continuos por flujos piroclásticos y lahares, fenómenos que pueden desencadenar avalanchas letales en cuestión de segundos.

La prohibición obedece al riesgo extremo documentado por autoridades y expertos

El departamento de Asistencia Turística (Asistur) del Inguat subraya que el volcán Santiaguito no es apto para recorridos turísticos o recreativos. En su advertencia oficial, recalca que incluso una visita guiada no garantiza la seguridad de los asistentes, ya que la variabilidad del volcán es imprevisible. Respecto a los videos recientes, el Inguat expuso que acercarse al cráter implica exponerse no solo a caídas de rocas, sino también a emisiones súbitas de gases tóxicos y avalanchas de ceniza.

La institución sostiene que la prevención es la principal herramienta para salvaguardar la vida. En este sentido, recomienda a turistas nacionales y extranjeros abstenerse de acercarse al volcán y recuerda que cualquier intento de ascenso debe denunciarse a la Policía Nacional Civil (PNC) al número 110. Además, cualquier emergencia en la zona puede informarse al 119 de la Conred o al 1500 de Asistur.

Desde la advertencia institucional se precisa: subir al volcán Santiaguito está prohibido por su actividad eruptiva constante, que puede generar situaciones de grave peligro para quienes se aproximan. El riesgo de erupciones inesperadas hace que, ante cualquier intento de ascenso, se pueden desencadenar tragedias que afectan tanto a visitantes como al personal de auxilio, de acuerdo a los reportes del Inguat y del Insivumeh.

El video inicia con un amplio paisaje rocoso bajo un cielo con nubes dispersas. Posteriormente, una columna de humo o polvo se eleva, seguida de una ola de escombros y un derrumbe generalizado del terreno. Varias personas son visibles intentando descender una pendiente pronunciada mientras grandes cantidades de rocas y polvo caen. La secuencia documenta un evento de desprendimiento de rocas o un posible colapso estructural. Este video registra la huida de los individuos afectados. Crédito Clima Guatemala

Los accidentes recientes evidencian la gravedad de la amenaza

Los incidentes registrados en las últimas semanas —incluyendo el caso de un visitante que grababa el cráter durante una erupción repentina y que fue alcanzado por rocas lanzadas por el volcán, según documentó Inguat— ilustran los peligros de ignorar la prohibición y subestimar las advertencias oficiales. Otro video muestra a grupos de turistas huyendo mientras el Santiaguito entra en fase eruptiva.

Ante estos hechos, el Inguat y la Conred remarcan la importancia de seguir las indicaciones oficiales y de no arriesgar la vida a cambio de fotografías o experiencias extremas. El número de personas que siguen ingresando a la zona restringida contrasta con la vigilancia mantenida por las autoridades y la difusión reiterada de comunicados sobre la peligrosidad de este volcán guatemalteco.

El Santiaguito es uno de los volcanes más monitoreados de Guatemala debido a su historial de erupciones explosivas y la imprevisibilidad de su domo activo, datos confirmados por los sistemas de alerta volcánica e informes del Insivumeh. La integridad de visitantes y cuerpos de socorro depende de la aplicación estricta de estas regulaciones, quienes insisten en la prevención y la denuncia inmediata de cualquier intento de ascenso no autorizado.