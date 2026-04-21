Rada recuerda a Luis Brandoni en Otro día Perdido: “Lo único que le importaba en la vida era actuar y le salía una magia sobrenatural”

Rada recordó la escena que compartió con Luis Brandoni en Parque Lezama y que lo hizo llorar

El tributo a Luis Brandoni en Otro día perdido reunió emociones intensas y recuerdos personales. Rada fue invitado por Mario Pergolini a compartir una vivencia junto al actor fallecido, evocando una jornada de filmación en Parque Lezama dirigida por Juan José Campanella.

La despedida se centró en la impronta que Brandoni dejó en quienes trabajaron a su lado. Para Rada, la entrega del actor era absoluta, algo que no podía pasar desapercibido: “Un tipo que lo único que le importaba en la vida era actuar y le salía una magia sobrenatural cuando decían ‘acción’,” sostuvo el mago y actor, describiendo la fuerza con la que Brandoni transformaba cada momento en el set.

La lección de Brandoni, de enseñar actuando más que teorizando, dejó huella en las nuevas generaciones de actores

No era solo la capacidad técnica la que llamaba la atención de Rada, sino esa metamorfosis que ocurría ante la orden de comenzar. “Él estaba sentado esperando su momento, tapado porque hacía mucho frío, y cuando Campanella decía ‘acción’, se paraba y le salía algo que no estaba hasta ese momento”, relató, señalando cómo el clima y la espera no lograban restar energía a la actuación de Brandoni.

Durante la grabación, hubo una escena que cambiaría la perspectiva de Rada sobre el oficio. El impacto fue tan profundo que el propio mago se vio superado por la emoción. “En esa escena me pasó que me quebré porque me olvidé de actuar, porque estaba él hablándole al personaje”, explicó. El instante fue tan genuino que Rada debió interrumpir la filmación, una decisión poco habitual en el ambiente profesional. “Tuve que pedir corte, cosa que no hay que hacer”, reconoció, admitiendo la singularidad de la situación.

“Un tipo que lo único que le importaba en la vida era actuar y le salía una magia sobrenatural cuando decían ‘acción’," expresó Rada

En ese momento, Rada se acercó a Brandoni para explicarle lo que había sucedido. El intercambio se convirtió en una lección sobre la autenticidad actoral. “Le dije: ‘Discúlpeme, lo que pasa es que vi tanta verdad’. Me miró y me dijo: ‘Pero es que no se puede actuar de otra manera si no es con verdad. Vamos que la vamos a hacer’”, recordó con gratitud, valorando esa enseñanza recibida de manera tan directa.

La experiencia en la filmación de Parque Lezama marcó una diferencia en la mirada de Rada sobre la actuación. El episodio evidenció la capacidad de Brandoni para conmover y enseñar sin recurrir a discursos teóricos, sino a través del ejemplo y la presencia en cada escena. “Enseñaba haciendo”, afirmó Rada, subrayando el legado dejado por el actor a quienes compartieron el set con él.

El legado de Brandoni quedó plasmado en la honestidad y entrega a sus personajes

En el homenaje, el estudio se unió en un aplauso sentido. Tanto el público presente como el equipo técnico reconocieron el aporte de Brandoni y su influencia en distintas generaciones. El tributo no solo fue un repaso por su trayectoria sino también un recordatorio del modo en que la vocación y la verdad escénica pueden transformar a quienes observan y participan.

La muerte de Brandoni, movilizó a colegas y audiencias que lo siguieron a lo largo de su carrera. El segmento especial en el programa sirvió para transmitir ese legado a través de anécdotas y emociones vividas por quienes lo conocieron de cerca. La historia compartida por Rada ilustra cómo la excelencia artística puede traspasar la pantalla y dejar huella en los compañeros de ruta.

En el tributo del programa Otro día perdido, una anécdota entre Rada y Brandoni emocionó al público al mostrar cómo la autenticidad puede transformar la actuación y dejar huella en colegas y espectadores

Según el relato de Rada, Brandoni no necesitaba teorizar sobre su oficio. Su ejemplo quedaba plasmado en cada toma, en la reacción de quienes lo acompañaban y en la honestidad con la que se entregaba a cada personaje. Esa enseñanza, transmitida en un breve intercambio durante una pausa en la grabación, fue para Rada más significativa que cualquier clase formal.

Agustín Aristarán, Soy Rada, cuenta su experiencia en Parque Lezama

El público y el equipo técnico, con su aplauso final, sellaron el respeto y admiración hacia la figura de Brandoni. El tributo en Otro día perdido permitió acercar a la audiencia una faceta íntima del actor, vista a través de los ojos de un compañero conmovido.

Brandoni fue despedido como alguien que “enseñaba haciendo”. Para quienes compartieron con él el escenario o el set, esa fue, quizás, la lección más duradera.