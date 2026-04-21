Política

Detuvieron en Buenos Aires a uno de los acusados del asesinato del candidato presidencial de Colombia Miguel Uribe Turbay

Se trata de Brayan Ferney Cruz Castillo, sindicado como el responsable de la logística del homicidio, ocurrido el año pasado. Tenía una notificación roja de Interpol. Una facción disidente de las FARC estaría detrás del crimen

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Miguel Uribe Turbay
El senador fue asesinado en Bogotá durante un evento político - crédito Colprensa

La Justicia Federal detuvo este martes en Buenos Aires, en un procedimiento dirigido por Interpol, a Brayan Ferney Cruz Castillo, uno de los acusados por el asesinato del candidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio de 2025 en su país. La medida se concretó durante la mañana en el edificio de los Tribunales porteños de calle Talcahuano.

El hombre es sindicado como el responsable logístico del operativo que terminó con la muerte del entonces senador del partido del Centro Democrático. El dirigente se preparaba para participar en las elecciones presidenciales de este año. El atentado fue el 7 de junio de 2025 y dos meses después la víctima falleció por complicaciones provocadas por las heridas.

Para determinar la responsabilidad de Cruz Castillo en el crimen, fueron claves los mensajes de WhatsApp analizados por los investigadores. Su nombre era desconocido hasta entonces, pero se determinó que mantenía una relación sentimental con Katherine Andrea Martínez, alias Gabriela. Ella era una joven modelo webcam encargada de transportar el arma hasta el barrio Modelia, donde se perpetró el atentado.

En las conversaciones entre Simeón Pérez Marroquín, alias “El Viejo”, y Cruz Castillo, fechadas el 14 de junio de 2025, se estableció la ruta de escape hacia el municipio de Florencia (Caquetá) tras la ejecución del crimen, así como el hotel donde se alojarían a la espera de ser recogidos.

“El Viejo” fue capturado y confesó haber sido intermediario entre Segunda Marquetalia (una facción disidente de las FARC que rompió los acuerdos de 2016) y los criminales que actuaron en el homicidio de Uribe Turbay. Fue condenado a 22 años y 6 meses de cárcel. En su confesión, sostuvo que el grupo terrorista consideraba al candidato un “objetivo de alto valor”.

Cómo fue el procedimiento en Argentina

Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial por el Centro Democrático para las elecciones en 2026, fue asesinado por un menor de 15 años en Bogotá. El adolescente fue sancionado con 7 años en un Centro Especializado para Menores - crédito Cristian Bayona/Colprensa.
El ataque a Uribe Turbay fue el 7 de junio del año pasado (Foto: Cristian Bayona/Colprensa)

El proceso de investigación tuvo varias etapas. A través de la delegación de Gendarmería Nacional en Colombia, las autoridades de ese país solicitaron la intervención de la Justicia Federal de Corrientes. Desde principios de marzo, se sospechaba que el sospechoso podía estar en Argentina debido al análisis de direcciones de IP que lo ubicaban en el país.

Las pesquisas estuvieron a cargo de la Fiscal General de Corrientes, Tamara Pourcel, acompañada por el Fiscal Auxiliar Juan Martín Mariño Fages.

Los integrantes de la Fiscalía ordenaron una investigación profunda. Intervino también la Unidad Fiscal de Crimen Organizado (UFECO), en colaboración con Interpol.

Los primeros datos indicaron que Cruz Castillo registraba un trámite en curso en la Dirección de Migraciones. Se había dispuesto su condición de irregular en el territorio nacional y ordenado la expulsión del país. Se lo había encontrado a raíz de robos de autos en la ciudad de Buenos Aires, donde había sido detenido. Sin embargo, luego recuperó su libertad.

La Fiscalía Federal de Corrientes informó a sus pares de la Justicia porteña que el acusado era buscado en Colombia. El 20 de abril, los fiscales de Buenos Aires notificaron que Cruz Castillo había aceptado un juicio abreviado por el robo. El proceso se realizaría este martes en el Juzgado Correccional 28, a cargo de la jueza María Julia Correa.

Por eso se montó un operativo coordinado por Interpol y se logró detenerlo. Fue puesto a disposición del Juzgado Federal 12, a cargo de Ariel Lijo.

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