El presidente de Taiwán suspendió su viaje a África por presiones del régimen de China sobre países de la región (REUTERS/Ann Wang/Archivo)

La oficina presidencial de Taiwán anunció la suspensión del viaje que el presidente William Lai tenía previsto realizar esta semana a Esuatini, el único país africano que mantiene relaciones diplomáticas plenas con la nación isleña.

La cancelación se dio luego de que países como Seychelles, Mauricio y Madagascar retiraran inesperadamente los permisos de sobrevuelo para el avión presidencial, una medida que Taipei atribuyó a maniobras de presión y coerción económica orquestadas por el régimen de China.

El itinerario de Lai contemplaba su presencia en los actos oficiales por el 40° aniversario de la entronización del rey Mswati III y su cumpleaños, entre el 22 y el 26 de abril.

Sin embargo, Pan Men-an, secretario general de la presidencia, denunció que la revocación de los permisos fue “súbita y sin advertencia previa” y que responde a “presiones intensas, incluyendo amenazas de retirar alivios de deuda y otras represalias económicas”, ejercidas por el régimen de Beijing.

“El uso de métodos coercitivos para modificar decisiones soberanas de terceros países no solo compromete la seguridad de la aviación y contraviene normas internacionales, sino que constituye una injerencia flagrante en asuntos internos y daña los sentimientos del pueblo de Taiwán”, declaró Pan.

El itinerario de Lai contemplaba su presencia en los actos oficiales por el 40° aniversario de la entronización del rey Mswati III y su cumpleaños, entre el 22 y el 26 de abril (EFE/Oficina Presidencial de Taiwán)

La reacción de Esuatini no se hizo esperar. El gobierno local expresó su pesar por la cancelación del viaje, pero remarcó que la relación bilateral se mantiene sin cambios y reafirmó el apoyo a Taiwán.

“Entendemos que asuntos logísticos y consideraciones diplomáticas pueden afectar los viajes internacionales y esto no altera la fortaleza de nuestra alianza”, afirmó la portavoz gubernamental Thabile Mdluli.

Desde el entorno de seguridad nacional taiwanés trascendió que la amenaza china incluyó la posibilidad de revertir medidas de alivio financiero y restringir el acceso a nuevos créditos, además de advertir sobre la imposición de sanciones adicionales. La oficina presidencial de Taiwán condenó enérgicamente estas acciones, a las que calificó como “un precedente sin igual en la comunidad internacional”, y anunció que un enviado especial representará a la isla en los actos oficiales de Esuatini.

El propio Lai afirmó en redes sociales que la decisión de suspender el viaje se adoptó por recomendación del equipo de seguridad nacional, pero recalcó: “Ninguna amenaza ni represión cambiarán la determinación de Taiwán de relacionarse con el mundo”.

El cerco diplomático de China

La presión del régimen de Beijing sobre terceros países ha dificultado cada vez más la proyección internacional de Taiwán.

El rey de Esuatini, Mswati III, habla en una conferencia de prensa en Serbia (AP Foto/Darko Vojinovic, Archivo)

En la actualidad, la isla cuenta con doce aliados diplomáticos a nivel global, la mayoría en América Latina, el Caribe y el Pacífico, después de que China intensificó su campaña para arrebatarle socios a través de incentivos económicos y proyectos de infraestructura.

En África, Esuatini quedó como el último país en reconocer oficialmente a Taiwán tras el giro diplomático de Burkina Faso en 2018.

La estrategia de Taiwán para mantener y profundizar lazos con sus aliados se ha basado en la cooperación sanitaria, el apoyo a proyectos de desarrollo y la asistencia en emergencias, como sucedió con el suministro de medicamentos a Esuatini durante la pandemia. Estos gestos han sido valorados por el gobierno de Mswati III, que visitó Taiwán en 2024 para asistir a la investidura de Lai.

La suspensión del viaje a Esuatini se suma a otros episodios recientes en los que Taiwán ha debido replantear su diplomacia debido a obstáculos externos.

En 2024, la administración estadounidense negó a Lai la posibilidad de hacer escala en Nueva York durante una gira por Latinoamérica, aunque la cancillería taiwanesa aclaró en ese momento que no había planes inmediatos de viaje.

El gobierno de Taiwán, firme en su rechazo a las pretensiones territoriales de China y en defensa de su soberanía, insiste en que continuará buscando espacios de cooperación y visibilidad global pese al cerco diplomático impuesto por Beijing.

La isla ha reiterado que los intentos de aislamiento no alterarán su voluntad de mantener vínculos internacionales y de ser reconocida como un actor legítimo en la comunidad de naciones.

(Con información de AP, AFP y EFE)