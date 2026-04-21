Panamá

Contaminación en las costas panameñas ejerce presión contra los arrecifes de coral

En Panamá hay 770 km² de arrecifes de coral, de los cuales más del 97% se encuentran en el mar Caribe

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Vista submarina de un arrecife de coral lleno de botellas de plástico y bolsas, con varios peces tropicales de colores nadando entre los desechos.
Contaminación de basura, sobre todo de desperdicios plásticos, afectan el ecosistema de los arrecifes coralinos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los arrecifes de coral en Panamá enfrentan desde hace años múltiples presiones, entre ellas el aumento de la temperatura del mar, la acidificación oceánica, la contaminación costera, la sedimentación, la sobrepesca, pesca destructiva y el crecimiento no regulado del turismo.

De acuerdo con el Ministerio de Ambiente, esta situación incide en la pérdida de cobertura coralina y en la disminución de especies clave para la salud de los arrecifes.

El país alberga aproximadamente 770 km² de arrecifes de coral, de los cuales más del 97% se encuentran en el mar Caribe.

Los arrecifes de coral a nivel mundial albergan el 25% de la vida marina y la Fundación Mundial para la Sostenibilidad (WSF, por sus siglas en inglés) refuerza que hoy día enfrentan una crisis sin precedentes.

Las principales amenazas son causadas por el ser humano: aumento de los niveles de CO₂, contaminación del agua, sobrepesca y alteraciones costeras.

En el litoral pacífico panameño los arrecifes cubren cerca de 16 km². REUTERS/Enea Lebrun
En el litoral pacífico panameño los arrecifes cubren cerca de 16 km². REUTERS/Enea Lebrun

Uno de los fenómenos más alarmantes, advierte el organismo internacional, es el blanqueamiento de corales, causado por el estrés térmico y agravado por la contaminación y la sedimentación, que desde 2023 ya afecta al 84% de los arrecifes de coral.

El blanqueamiento de los corales, explica, es provocado por un estrés térmico prolongado: cuando la temperatura oceánica supera un cierto umbral durante demasiado tiempo, se expulsan algas simbióticas, esenciales para la nutrición y el color del coral. El coral se blanquea, se vuelve quebradizo y, si las condiciones no mejoran rápidamente, muere.

En los últimos años en Panamá se han reportado eventos de blanqueamiento coralino en diversas zonas, incluyendo el Parque Nacional Portobelo, el archipiélago de Las Perlas, Refugio de Vida Silvestre Isla Iguana y en el Parque Nacional Coiba. Especies del género Pocillopora han sido especialmente afectadas.

El Ministerio de Ambiente recuerda que en la provincia de Bocas del Toro se identificó un arrecife fósil con más de 7,000 años, evidencia de cambios pasados en las condiciones ambientales que permiten comprender la situación actual.

La mayor concentración de corales en el país se encuentra en el Caribe, en la comarca indígena Guna Yala, con un 81% del total, seguida por zonas clave como las provincias de Colón y Bocas del Toro.

La provincia de Bocas del Toro, en el Caribe, es un reservorio clave de arrecifes coralinos.
La provincia de Bocas del Toro, en el Caribe, es un reservorio clave de arrecifes coralinos.

En cambio, en el litoral pacífico los arrecifes cubren cerca de 16 km² y se localizan principalmente dentro de áreas protegidas como el Parque Nacional Coiba, el Parque Nacional Marino Golfo de Chiriquí y el Refugio de Vida Silvestre Isla Iguana.

Con relación a la cobertura de coral vivo, este varía considerablemente entre regiones. Evaluaciones recientes en la provincia de Colón revelan que isla Mamey mantiene una cobertura cercana al 41%, mientras que en Playa Cacique alcanza un 29%. En esta última, también se registró una proporción significativa de roca viva (28%) y algas (27%), lo que refleja cambios en el equilibrio del ecosistema.

Los corales no solo son esenciales para la biodiversidad, sino también un recurso vital para las personas, pues protegen las costas de olas y tormentas, apoyan la pesca y las economías locales, garantizan la seguridad alimentaria y contribuyen a la resiliencia climática de las comunidades costeras.

Los arrecifes, indica el Ministerio de Ambiente, también son hogar de numerosas especies, y en algunas zonas del Caribe panameño se han documentado hasta 450 especies de peces que dependen directamente de estos organismos, mientras que en la costa del Pacífico se han identificado cerca de 420 especies asociadas a estos hábitats.

Desde el 2022 Panamá cuenta con la Ley 304, que establece la protección integral de los arrecifes coralinos y ecosistemas asociados.

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