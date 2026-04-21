Preocupación por Camilota tras sufrir un accidente doméstico

El accidente doméstico de Camila Deniz, participante de Cuestión de Peso, generó alarma entre seguidores por su salud

El reciente accidente doméstico de Camila Deniz, conocida como “Camilota” en el programa Cuestión de Peso, encendió la alarma entre sus seguidores. La joven compartió desde sus redes una imagen en silla de ruedas, visiblemente afectada, mientras esperaba atención médica en el Hospital Paroissien, en La Matanza. La situación se produjo cuando, en plena madrugada, se dirigía al baño y sufrió una caída que le provocó un intenso dolor en la rodilla izquierda.

La foto publicada por Camilota generó una oleada de mensajes y muestras de preocupación. Su relato dejó en claro que no pudo levantarse de la cama durante varias horas debido a la inmovilidad y el dolor creciente. Finalmente, decidió pedir ayuda para ser trasladada al hospital, donde aguardó en la guardia sin dar más detalles sobre su estado de salud.

Camilota, en el Hospital Paroissien, mientras espera ser atendida, después de sufrir un accidente doméstico

Quienes siguen de cerca la participación de Camila en Cuestión de Peso no tardaron en registrar la incertidumbre sobre su continuidad en el reality. “La eliminación, hoy pongo a mi salud primero y la rodilla que me duele. Si no puedo estar…”, manifestó la joven, dejando en suspenso su permanencia en el ciclo de eltrece.

En las últimas horas, la salud de Camila Deniz se convirtió en motivo de inquietud tras su accidente doméstico, que la llevó a requerir atención de urgencia por un dolor severo en la rodilla, aunque aún no se conocen precisiones sobre el diagnóstico, la imagen publicada en sus redes sociales generó preocupación en sus seguidores y abrió el interrogante sobre su continuidad en el programa.

La incertidumbre sobre la continuidad de Camilota en Cuestión de Peso creció tras el accidente y la falta de diagnóstico

El contexto familiar y emocional en el que se produjo el incidente también pesó sobre la joven. En medio de la angustia por los cambios que atravesó su hermano, Thiago Medina, tras dejar la casa de Daniela Celis, Camilota reconoció que su mente estuvo enfocada en otros problemas, lo que impactó negativamente en su propio cuidado personal.

Cambios recientes en la vida de Camilota

Meses atrás, la participante había solicitado ayuda para reincorporarse al ciclo de Cuestión de Peso, con el objetivo de mejorar su calidad de vida. La crisis familiar que atravesó por los problemas de su hermano coincidió con una recaída: recuperó el peso que había perdido, lo que la sumió en una profunda tristeza.

El caso de Camilota pone en foco la importancia de los cuidados integrales y el apoyo en los procesos de cambio de hábitos

“Me angustia haberme dejado estar, no me di cuenta. Mi mente estaba en otras cosas. Me cuesta asimilarlo y aceptar que soy una gorda deforme. Me duele un montón”, confesó Camila, visiblemente emocionada ante las cámaras y el equipo del programa.

Las palabras de Camila no pasaron inadvertidas para el equipo profesional que la acompaña. Sergio Verón, referente del ciclo, intervino para contenerla: “La recaída en obesidad no es un fracaso personal, tiene que ver con otras cosas. Te voy a dar una mala noticia que tiene que ver con algo que vos no podés manejar: tu biología te va a pedir todo el tiempo volver a ser esta Camilota y vos vas a tener que luchar para salir de ahí”.

La mirada del equipo y el apoyo en redes

El contexto familiar, con los cambios en la vida de su hermano Thiago Medina, afectó el bienestar emocional de Camilota

Desde el entorno del programa, la contención emocional se volvió un eje fundamental. Las palabras de Sergio Verón reflejaron el acompañamiento profesional: “Te voy a dar una mala noticia que tiene que ver con algo que vos no podés manejar: tu biología te va a pedir todo el tiempo volver a ser esta Camilota y vos vas a tener que luchar para salir de ahí”, insistió el referente del ciclo.

En las redes sociales, la imagen de Camilota en silla de ruedas movilizó a cientos de seguidores y a otros participantes. Los mensajes de aliento y preocupación se multiplicaron, reconociendo el esfuerzo de la joven por enfrentar sus dificultades con honestidad y determinación.