Murió Moro, el perro de 15 años de Paula Chaves y Pedro Alfonso: “El principio de esta familia”

Este martes, Paula Chaves y Pedro Alfonso se despidieron de su fiel mascota, Moro, quien vivió 15 años en su familia (Instagram)

Paula Chaves y Pedro Alfonso atraviesan momentos de profunda tristeza tras la partida de Moro, su querido bulldog francés de 15 años. La mascota, que fue testigo y protagonista de innumerables momentos familiares, falleció este martes después de varias semanas de altibajos en su salud. La noticia, que la pareja venía anticipando a través de sus redes sociales, movilizó no solo a sus hijos sino también a miles de seguidores que acompañaron el proceso y se volcaron a dejar mensajes de apoyo.

Fue Pedro quien, con un sentido posteo, eligió despedir a Moro y rendirle homenaje compartiendo una serie de postales cargadas de recuerdos. “Y te fuiste Moro. En paz. Nos hiciste muy felices y te vamos a extrañar siempre. Gracias por ser tan compañero. Por hacernos reír tanto. Por acompañar a nuestros hijos a crecer", comenzó escribiendo el conductor.

“Y por ser la unión y el principio de esta familia. Tan inteligente. Tanto como para dejarnos despedirte junto a Pau. Juntos. Los tres. Con amor y paz. Fuiste único, Morito”, sumó Alfonso, reflejando el dolor y el agradecimiento por una vida compartida con su mascota, a quien le regaló a su pareja tiempo atrás.

"Nos hiciste muy felices y te vamos a extrañar siempre", escribió Pedro ante el fallecimiento de su mascota

El conductor expresó su dolor ante la pérdida de su mascota de 15 años

La publicación estuvo acompañada de imágenes que resumen la vida de Moro y la huella imborrable que dejó en la familia. En una de las fotos más tiernas se lo ve sentado en el pasto, con una gran sonrisa y un mate a su lado, símbolo de la cotidianidad y de esos pequeños momentos de felicidad compartida. Otra postal lo muestra en la playa, disfrutando del mar, uno de sus lugares favoritos, mientras la cámara capta la tranquilidad de un perro que fue libre y amado.

Pedro también eligió fotos en las que aparece abrazando a Moro, con miradas cómplices y un cariño que trasciende la imagen. Se suma una toma en primer plano del bulldog, ya con el paso de los años reflejado en su rostro, pero con la misma expresión de nobleza y dulzura que lo caracterizó desde cachorro.

Moro refrescándose felizmente en un río de aguas claras y poco profundas bajo el sol

La infografía ilustra la vida de Moro, el bulldog francés de la familia Alfonso-Chaves, durante 15 años, su emotiva despedida y el legado de amor y unidad que dejó. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Moro en sus primeros años de vida

La despedida incluyó recuerdos de los primeros años de Moro en la familia, con una imagen de cuando era apenas un cachorro y empezaba a formar parte del universo de Paula y Pedro. El recorrido visual continúa con escenas de Moro disfrutando de la naturaleza, refrescándose en el agua y descansando sobre la arena, acompañado por Pedro en una de las postales más emotivas del álbum.

La historia de Moro no es solo la de una mascota. Es la de un miembro más de la familia que fue testigo del crecimiento de los hijos de la pareja y de los cambios y desafíos que enfrentaron juntos. En una de las imágenes más conmovedoras, se lo pudo apreciar junto a una de las hijas de Paula y Pedro, compartiendo un instante de complicidad y ternura que quedará grabado en la memoria familiar.

Moro, cuando era un cachorro, sentado cómodamente en un sofá con estampado floral, mirando directamente a la cámara

Filipa, sonriente con gafas de sol, abrazando una muñeca, comparte un relajante momento en una tumbona con Moro en un día soleado en el jardín

La última foto del posteo muestra a Moro descansando junto a Paula y Pedro, abrazados los tres, en una escena que resume el sentido de pertenencia y la unión que el perrito supo generar. El mensaje final de Pedro es claro: “Fuiste el principio de esta familia”.

Figuras como Mery del Cerro, Pachu Peña, Nazarena Vález, Gustavo Conti, entre otros le dejaron mensajes de apoyo en este momento. También lo hicieron sus seguidores, quienes expresaron: “Se fue en paz, en familia”; “Era único e irrepetible”; “Un abrazo enorme a toda la familia”; “Fuerza a toda la familia”.

Los tres hijos de Pedro y Paula junto a Moro (Instagram)

En tiempos en los que las redes sociales suelen mostrar solo el lado luminoso de la vida, la sinceridad con la que Paula y Pedro compartieron el proceso de despedida de Moro fue celebrada y agradecida por muchos. La familia, hoy, elige quedarse con lo mejor: el legado de un perro que supo ser compañero, amigo y maestro de vida. Y hay ausencias que, aunque duelan, se transforman en recuerdos imborrables y en amor para siempre.