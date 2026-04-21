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Revelaron nuevos detalles de la exhibición de Colapinto en Argentina: cuatro salidas y una histórica sorpresa

El piloto argentino recorrerá las calles de Palermo en un evento que marca la vuelta de la máxima categoría del automovilismo a Buenos Aires tras una ausencia de 14 años

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Mapa y precios de Colapinto en Argentina
Colapinto hará una exhibición este domingo 26 de abril

Franco Colapinto guiará este domingo un monoplaza de Fórmula 1 de la escudería Alpine en el corazón de Palermo, en un evento que marca la vuelta de la máxima categoría del automovilismo a las calles de Buenos Aires tras una ausencia de 14 años. Desde la organización, brindaron nuevos detalles del “Road Show to BA 2026″.

Desde las 8:30, los asistentes podrán ingresar a los sectores designados en plaza Seeber y plaza Sicilia, donde se instalarán dos grandes escenarios con pantallas gigantes para seguir las vueltas de Franco Colapinto desde distintos ángulos. En estos espacios, además, habrá entrevistas al público, presentaciones de DJs y la participación de la Orquesta Sinfónica de la Ciudad a partir de las 11. La organización prohíbe tanto el acampe en ambas plazas como la venta ambulante en toda la zona.

Colapinto realizará cuatro salidas en la pista urbana montada sobre avenida Libertador, entre Bullrich y Casares. Su primera vuelta será a las 12:45, al volante de un Lotus E20 del año 2012, equipado con motor Renault V8 y el diseño del BWT Alpine Formula One Team. El circuito recorrerá el tramo entre Libertador y Sinclair hasta Casares/Ugarteche, e incluirá una sección de la Avenida Sarmiento entre Figueroa Alcorta y Libertador, atravesando el Monumento a los Españoles.

La zona de la exhibición
La zona de la exhibición

La segunda vuelta, programada para las 14:30, tendrá un condimento histórico. Tal como había anticipado Infobae, Colapinto manejará un segundo monoplaza: la emblemática Flecha de Plata, el automóvil asociado al quíntuple campeón mundial Juan Manuel Fangio. A las 15:15, el piloto volverá a girar con el Lotus, en lo que será el último recorrido con el F1, ya que a las 15:55 retornará a la pista, pero sobre un bus descapotable.

Las pantallas gigantes estarán ubicadas en intersecciones clave como Libertador y Casares, Libertador y Cavia, Figueroa Alcorta y Sarmiento (frente al Planetario), Figueroa Alcorta y Salguero, Sarmiento y Colombia, Bullrich y Cerviño y Figueroa Alcorta y Dorrego, facilitando la visualización de cada tramo de la exhibición.

El evento no solo incluye las tandas de Franco Colapinto al volante del Lotus E20 con decoración de Alpine, sino que también ofrecerá propuestas de entretenimiento, música en vivo, gastronomía y visualización a través de pantallas gigantes, durante una jornada prolongada de seis horas. Este formato, conceptualizado para funcionar como un “mini GP”, introduce sectores hospitality que reproducen la experiencia del paddock y áreas VIP reservadas a patrocinadores.

Desde el miércoles 22 de abril, las calles de Palermo experimentan cortes progresivos de tránsito para el montaje estructural y la preparación del operativo de seguridad. El cierre total de la Avenida Iraola entre Avenida Sarmiento y Avenida Infanta Isabel marca el inicio de los trabajos. El jueves 23 desde las 22, se suman restricciones en la contracorriente y bicisenda norte de Avenida del Libertador —entre Intendente Bullrich y Casares— y en el carril sur entre Sarmiento y Casares, junto a otras áreas utilizadas para estacionamiento de producción.

La noche del viernes 24 desde las 20 se ocupará el carril junto al Monumento a los Españoles para instalar pantallas LED, intensificándose los trabajos el sábado 25. Ese día, a partir de las 8, se cerrará totalmente Avenida Sarmiento entre Santa Fe y Figueroa Alcorta, y desde las 16, se implementarán cortes en Avenida del Libertador y transversales, además de controles de acceso en calles como Sinclair, Godoy Cruz, Lafinur, República de la India y otras, lo que implicará restricciones drásticas para peatones y automóviles.

La jornada central, el domingo 26 de abril entre las 7 y las 18, implicará el cierre total de Avenida Sarmiento desde Santa Fe hasta Presidente Figueroa Alcorta, Avenida del Libertador entre Ugarteche y Jerónimo Salguero, Avenida Adolfo Berro entre Casares y Sarmiento, y Avenida Cerviño en varios tramos. Scalabrini Ortiz y Jerónimo Salguero también quedarán inhabilitadas al tránsito. Hasta el miércoles 29, seguirán restricciones en Avenida Infanta Isabel para permitir la instalación de módulos de oficina y backstage en un perímetro comprendido por Plaza Seeber, Parque Almirante González Fernández, Plaza Holanda, Parque Tres de Febrero y Plaza Sicilia.

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