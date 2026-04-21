El entrenador involucrado en un escándalo de infidelidad con una periodista contó la “complicada” conversación que tuvo con su esposa

Mike Brabel y Dianna Russini, los protagonistas de la historia que tiene en vilo al deporte en Estados Unidos

La aparición de fotos comprometedoras ha situado en el centro de la polémica al entrenador en jefe de los New England Patriots, Mike Vrabel: las imágenes lo mostraron tomado de la mano y abrazando a la periodista Dianna Russini en un resort de Sedona, Arizona. Ambos están casados y, según admitió Vrabel, el episodio derivó en una conversación “complicada” con su esposa y familia, además de preguntas de la prensa y su entorno profesional en pleno inicio del programa de pretemporada.

Tras el escándalo, Mike Vrabel aseguró que las charlas con sus allegados fueron difíciles pero “positivas y productivas”, recalcando que la situación fue dolorosa a nivel personal.

“He tenido conversaciones difíciles con mi familia, con mi esposa, con la organización, con el cuerpo técnico y los jugadores”, expresó Vrabel ante los periodistas en el Gillette Stadium. El entrenador fue contundente: “Esto es un tema personal y privado, pero creo que para tener éxito dentro y fuera del campo, hay que tomar buenas decisiones. Eso comienza conmigo”.

“Nunca queremos que nuestras acciones perjudiquen al equipo. Nunca queremos ser el origen de una distracción. Hay comentarios y preguntas que he respondido para el equipo y con el equipo, y mantendremos eso privado y entre nosotros”, señaló el entrenador en jefe de los New England Patriots.

Vrabel y Russini, interactuando en el ámbito laboral

El técnico dejó en claro que no deseaba “restar atención” al draft y agradeció la paciencia de los medios, transmitiendo tranquilidad al grupo: “Este es un momento importante para nosotros… Están por iniciar un viaje increíble, uno que merece celebrarse mientras los recibimos en el equipo”. Vrabel enfatizó la relevancia de encarar cada jornada con humildad y afán de superación: “Me importa de manera profunda este equipo de fútbol americano y estoy entusiasmado por dirigirlos”.

Vrabel defendió públicamente la naturaleza de su vínculo con Russini: “Estas fotos muestran una interacción completamente inocente y cualquier sugerencia contraria es ridícula. No merece más respuesta”.

Escándalo en la NFL por las fotos de Mike Vrabel

El origen del escándalo remite al 28 de marzo, cuando se tomaron las imágenes de Vrabel y Russini en actitud afectuosa, bailando y de la mano en la terraza de un bungalow del hotel Ambiente, en Sedona. El valor de la noche en el lugar oscila los 2000 dólares.

La versión de Russini, recogida por Page Six, procuró restar gravedad: “Las fotos no muestran al grupo de seis personas que estaba junto a nosotros ese día. Como muchos periodistas en la NFL, los reporteros interactúan con sus fuentes fuera de los estadios”. Sin embargo, tres testigos citados por ese medio afirmaron no haber visto a más acompañantes en el instante capturado, en abierta contradicción con la declaración de la periodista.

La controversia afectó tanto a los protagonistas, ambos casados y padres de familia, como a sus equipos y entorno privado. La presión pública se intensificó con la reproducción de las fotos y las variadas reacciones en los medios y redes sociales.

Las imágenes de la polémica en la terraza de un hotel (Page Six)

Renuncia, despidos y debate sobre ética profesional

La repercusión profesional fue inmediata. The Athletic, medio deportivo asociado a The New York Times, suspendió a Russini tras la filtración y activó una investigación interna sobre la posible vulneración de sus normas éticas, según Infobae. El 14 de abril, Russini presentó su renuncia, adelantándose al vencimiento de su contrato previsto para el 30 de junio. En la carta difundida por Page Six, la periodista aclaró: “No acepto la narrativa que se ha formado en torno a este episodio, pero me niego a darle más oxígeno o a permitir que defina quién soy o mi carrera”.

Steven Ginsberg, editor ejecutivo de The Athletic, comunicó la salida de Russini al equipo editorial y explicó que, con la aparición de nuevos elementos, surgieron nuevos interrogantes desde la perspectiva institucional: “Mientras estaba abierta la investigación sobre su conducta, ella optó por renunciar”.

El caso tuvo otras ramificaciones mediáticas. Crissy Froyd, reportera de USA Today, fue despedida después de celebrar la renuncia de Russini y formular críticas públicas sobre su colega en redes sociales. USA Today justificó el despido por considerar que “gran parte de la conjetura sobre Russini no está verificada, y tus comentarios ahora se asocian nominalmente a USA Today en varios artículos. Como puedes imaginar, esto es un problema grave para la compañía, porque nunca publicaríamos cosas así en nuestra plataforma”.

Froyd manifestó a Page Six: “No me arrepiento de nada de lo que dije y sostengo que todo es cierto… Estoy increíblemente orgullosa de todo lo que logré y me marcho con la cabeza en alto”.

El episodio reavivó antecedentes en la carrera de Russini. En 2015 circularon en redes sociales acusaciones, más tarde desmentidas, acerca de una supuesta relación con un gerente general de la NFL. En su carta de renuncia, la periodista lamentó que “comentaristas en diversos medios han recurrido a especulaciones que se retroalimentan y que simplemente no tienen base en los hechos”, negándose a permitir que la situación defina su trayectoria.

Mientras la atención mediática sigue puesta sobre Mike Vrabel y Russini, el ambiente profesional y familiar de ambos permanece bajo presión, símbolo del impacto que puede tener la exposición pública en la NFL y su entorno.