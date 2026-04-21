El comentario de una figura del deporte sobre el vestido de casamiento de su esposa que abrió un inesperado debate

Los usuarios criticaron al velocista por su reacción cuando vio el vestido de novia de su pareja

La historia de amor entre Noah Lyles y Junelle Bromfield es uno de los principales romances del mundo del atletismo porque ambos comenzaron su relación en 2022 y anunciaron su compromiso en 2024, solo dos meses después de que el deportista se quedara con la presea dorada en los 100 metros de los Juegos Olímpicos de París 2024. Sin embargo, la pareja se transformó en noticia en estos días por algunas imágenes de su boda que causaron revuelo en redes sociales y obligaron a que la mujer hiciera un descargo para salir en defensa de su flamante marido.

Todo se originó en la publicación del video que mostró cuando Lyles fue a ver por primera vez el vestido de novia de Bromfield en los instantes previos a pasar por el altar. La filmación duró más de un minuto, tuvo más de dos millones de reproducciones en la cuenta oficial de la atleta en TikTok y fue compartida por 33.000 usuarios. Allí, Noah mostró su sorpresa inicial: “Vaya. Ok. Vaya. No pensé que elegirías el vestido de princesa”.

Su reacción motivó una catarata de mensajes negativos en el posteo con críticas a su primera impresión. “No escuché ni un solo cumplido”, escribió una persona, mientras que otra aseguró: “Esta reacción me arruinaría el día entero”. Una cuenta aseguró que pediría “cancelar la boda” si recibiese ese trato. Además, el portal Today se hizo eco de otros comentarios, como “ni siquiera sería una reacción aceptable de un amigo” y “mi perro estaría más emocionado de verme”.

Lo cierto es que se observa un trato cómplice en la pareja. Incluso, Noah Lyles le hizo un comentario sobre la cola del vestido, le preguntó si estaba nerviosa y, sobre el final, tuvieron un entretenido ida y vuelta que terminó en risas. “No elegí el vestido de sirena. Pero tengo uno”, le dijo ella y él le formuló una respuesta en base a sus gustos: “Me alegra mucho que no hayas elegido el vestido de sirena”. “Pero tengo uno, ja”, remató la mujer que participó en los JJOO de París 2024.

Noah Lyles y Junelle Bromfield se toman de las manos durante su ceremonia de boda al aire libre, oficiada por un ministro, con una fuente de agua de fondo. (Captura de un video publicado por @junellebromfield en Instagram)

Más allá de esto, la abrumadora reprobación de las redes al ganador de la medalla de bronce en los 200 metros masculinos de Tokio 2020 y París 2024 llevó a que Junelle Bromfield realizara un descargo con un video que duró casi cinco minutos y está subido a TikTok, donde ensayó una larga explicación sobre los obstáculos que tuvo el casamiento y cómo llegó de ánimo a ese momento tan especial.

“Hola a todos. He visto muchas opiniones divididas sobre nuestro primer vistazo, y normalmente ignoraría videos así. No diría nada, pero esta vez sentí que realmente tenía que decir algo”, inició su discurso la mujer de 28 años.

A continuación, manifestó: “Quiero contarles lo que ustedes no vieron en ese video de un minuto, tal vez. Antes de la boda, a todas mis hermanas les negaron la visa. Hermanas, sobrinas, mi mejor amiga de no sé cuántos años, somos amigas desde los ocho. Fue a la embajada tres veces y no le dieron la visa, y fue algo muy duro emocionalmente porque yo quería que mi familia estuviera ahí. El día de la boda, mi equipo recibió una mala noticia. Alguien que debía dar el primer discurso y estar sentado en primera fila no apareció. Así que le avisaron a Noah como una hora antes: ‘Oye, alguien no vino y no le dijimos a Junelle todavía’. Él dijo: ‘Díganle a ella, así puede procesarlo’. Pero dijeron: ‘No, vamos a decírselo antes del primer vistazo, así cuando te vea, se puede animar, levantar el ánimo’. Así que cinco minutos antes de salir por esa puerta me dijeron que esa persona no vino”.

El instante previo a que Noah Lyles mire el vestido de novia de su pareja

“Salí prácticamente aguantando las lágrimas y había como diez cámaras alrededor. Cuando miré al costado, mi tía se estaba desmayando, estaba afuera tomando aire y yo estaba sobrepasada, solo tocando el hombro de Noah. En ese momento, la reacción que tuve de Noah fue exactamente lo que necesitaba porque él intentó hacerme feliz. Intentó hacerme hablar porque, si no lo hacía, probablemente habría… ¿Cómo lo decimos ahora? Cancelado toda la boda porque estaba procesando tanta decepción mental y emocionalmente. Así que lo que él hizo, lo valoro mucho”, confesó la medallista de bronce en la posta femenina 4x400 con Jamaica en los JJOO de Tokio 2020.

En este sentido, dio detalles de la escena final con respecto al vestuario elegido para la ocasión: “Y para las mujeres que están viendo… Sobre el vestido. Le dije a este hombre que iba a usar un vestido de sirena. Noah odia los vestidos de sirena. Si me conoces y me sigues, sabes que siempre usaré algo ajustado. Me pongo mis vestidos al cuerpo, lo que sea entallado, eso soy yo. Trabajo mucho por mi cuerpo, así que un vestido ajustado, y él se sorprendió mucho de verme con un vestido de princesa, le gustó y era algo de lo que habíamos hablado. Hablamos de cómo bailaría con ese vestido de princesa si realmente lo usaba. Por eso tengo tres vestidos: uno de sirena, uno de princesa y uno corto para bailar”.

“Pero aparte de eso, es la primera vez que veo tantas mujeres opinando sobre mi relación. Algunas dicen: ‘Corre. No te dijo que eres hermosa’. Y cada vez que leo esos comentarios, veo esos perfiles y normalmente son mujeres que se parecen a mí o que dicen que él no me ama. ¿Por qué no podría amarme? Soy hermosa, soy fuerte, soy ambiciosa y soy segura de mí misma, y tú también deberías serlo. Si hace falta que alguien diga que no eres hermosa para cancelar un compromiso o un matrimonio, entonces no valía nada, porque la verdad es que Noah me lo dice todos los días. Así que en ese momento, ese vestido, ese peinado, ese maquillaje no importaban. Solo quería sentirme cómoda. Solo quería reír, sonreír, y él hizo exactamente eso”, concluyó Bromfield en una clara muestra de respaldo a Noah Lyles.