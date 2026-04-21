Política

LLA dará inicio formal a la disputa electoral bonaerense: estará Santilli y se espera por Karina Milei

Será una actividad de formación para militantes organizada por Sebastián Pareja, a cargo del armado en Buenos Aires. La invitación a las Fuerzas del Cielo y la dinámica de la jornada

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Acto Karina Milei en CABA - La Libertad Avanza - Martín Menem - Sebastián Pareja - Manuel Adorni
La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto a Sebastián Pareja, Pilar Ramírez y Manuel Adorni en un acto de La Libertad Avanza

Con la disputa por la provincia de Buenos Aires en el horizonte, La Libertad Avanza bonaerense, a cargo del armador Sebastián Pareja, convocó a una actividad de formación para militantes, en el marco de los planes diseñados por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, para potenciar los planes reeleeccionistas del presidente Javier Milei, y en medio de las diferencias internas, hizo extensiva la invitación a los legisladores de las Fuerzas del Cielo, Agustín Romo y Nahuel Sotelo.

La idea del espacio es presentar el programa del ciclo lectivo 2026 correspondiente a la Escuela de Formación, Debate y Análisis Político (EFDAP) con la participación del dirigente y referentes de los 135 distritos provinciales. Se da además a días de que la menor de los Milei activara contactos con gobernadores aliados para trazar los primeros acuerdos electorales con miras al año próximo.

La actividad que contará con la presencia del ministro del Interior, Diego Santilli, el candidato natural del oficialismo para competir por la gobernación en 2027, tendrá lugar este sábado a las 15 en un salón de eventos ubicado en la ciudad de Suipacha correspondiente a la Primera Sección Electoral de la provincia.

Desde su desembarco en el Gabinete, el funcionario se ganó la confianza de la titular de la fuerza que lo sumó a la mesa electoral que activó en los últimos días y tuvo su primer intercambio con los aliados Alfredo Cornejo (Mendoza) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), en presencia del armador nacional, Eduardo “Lule” Menem.

Si bien en un primer momento estuvo pensada la posibilidad de que el presidente Javier Milei diera asistencia, por cuestiones de agenda no participará de la convocatoria. Por estas horas, aún resta la confirmación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en la actividad que aspira a “consolidar la organización territorial y fortalecer la preparación de los equipos con el objetivo de gobernar la provincia en el 2027″.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro del Interior, Diego Santilli
La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro del Interior, Diego Santilli

El evento constará de dos parte, la primera estará marcada por un discurso de apertura, a cargo del diputado Sebastián Pareja, quien además es coordinador territorial y director honorífico de la escuela, que se mostrará acompañado por la directora general de la organización, la diputada Miriam Niveyro y por el senador provincial Luciano Olivera. Se espera que su discurso gire en torno a la necesidad de potenciar la formación militante para afrontar la tarea de disputarle la provincia de Buenos Aires al actual gobernador Axel Kicillof.

Durante la jornada, que se prevé extensa, tendrá lugar una segunda instancia con una dinámica de mesa de coordinación en la que habrá capacitaciones en estrategia política, comunicación y organización territorial. Participará de la instacia formativa el intendente de Tres Febrero en uso de licencia y actual senador provincial, Diego Valenzuela, otro de los que apunta su nombre para la carrera por la gobernación.

Asimismo, habrá una presentación de los equipos técnicos y los programas de formación municipal de la institución que se creó hace cinco años.

En el campamento libertario aseguran que la iniciativa busca “formar dirigentes con capacidad de gestión y consolidar una alternativa real frente al modelo actual”, con especial énfasis en la batalla cultural, la “eficiencia” del Estado y la representación del ciudadano en cada distrito. “Esta institución desarrolla el pensamiento crítico de ideas comprometidas con los principios del liberalismo; los mismos promueven el respeto a la vida, la libertad y la propiedad privada”, reza la página web de la entidad que dirige académicamente Fernanda Coitinho.

El bloque de LLA en la provincia de Buenos Aires
El bloque de LLA en la provincia de Buenos Aires

Pese a que desde el equipo bonaerense aclaran que no se trata de un encuentro de campaña, la convocatoria busca dar una muestra más de músculo político en territorio opositor, por lo que la presencia del exlegislador Diego Santilli no es casual. Es que Kicillof figura en la plana nacional como uno de los principales referentes de la oposición camino a las presidenciales de 2027, y es el elegido por la Casa Rosada, incluso por el propio mandatario, para polarizar.

En medio de las tensiones internas, Pareja le pidió al futuro jefe de bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura boanerense, Juan Osaba, a la espera de la oficialización de su nuevo rol en la próxima sesión, que convocase a la totalidad de la bancada, lo que incluye a los referentes de las Fuerzas del Cielo, Agustín Romo, futuro Vicepresidente, y Nahuel Sotelo. También a los diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires Santiago Santurio y Joaquín Ojeda, quienes responden al asesor presidencial, Santiago Caputo.

Referentes provinciales del PRO como el diputado Cristian Ritondo o el senador bonaerense Guillermo Montenegro no participarán de la instancia de formación debido a que se trata de una convocatoria partidaria de La Libertad Avanza. “Cuidamos el rechanzo amarillo”, sostienen desde el entorno de uno de los mencionados.

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