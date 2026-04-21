Quién es Marie-Louise Eta, la entrenadora que está haciendo historia en el fútbol alemán

Marie-Louise Eta se convierte en la primera mujer en dirigir un equipo masculino en la Bundesliga, marcando un hito histórico para el fútbol alemán (REUTERS)

El último fin de semana, Marie-Louise Eta hizo historia al convertirse en la primera mujer en dirigir a un equipo masculino en la Bundesliga. Asumió el mando del Unión Berlín en la derrota 2-1 ante Wolfsburgo correspondiente a la fecha 30 de la liga alemana. Este hecho atrajo una fuerte atención mediática internacional, con periodistas de distintos países que acudieron al estadio Stadion An der Alten Försterei.

Patrick Wimmer y Dženan Pejcinovic anotaron los goles de la visita. Mientras que Oliver Burke descontó para los locales sobre el final, que no pudieron evitar la derrota y siguen mirando de reojo la parte baja de la tabla. Esto mismo será el objetivo al que se enfrentará Eta de acá al final de la temporada.

Horst Heldt, director deportivo del Unión Berlín, fue el encargado de comunicar la designación de Eta como entrenadora: “Estamos encantados de que Marie-Louise se encargue de tomar las riendas del club de forma interina, mientras asume su puesto como entrenadora del equipo femenino en la próxima temporada”, destacó en declaraciones recogidas por CNN.

Quién es Marie-Louise Eta

Marie-Louise Eta nació el 7 de julio de 1991 en Dresden, Alemania. Con solo seis años, comenzó su carrera como futbolista en el FV Dresden 06. Y a los 11, se unió al 1. FFC Fortuna Dresden-Rähnitz, donde comenzó a ganar relevancia. Luego, pasaría al 1. FFC Turbine Potsdam para en 2011 ser transferida al Hamburgo S.V.; desde allí, tuvo pasos por el BV Cloppenburg y Werder Bremen. E incluso integró la selección alemana sub-19.

Con el Turbine, Eta conquistó la Liga de Campeones y sumó tres títulos de Bundesliga. A mediados de 2018, con solo 26 años, se retiró de manera prematura para enfocarse en la dirección técnica.

El Unión Berlín nombró a Eta como entrenadora interina tras la destitución de Steffen Baumgart (Instagram/Union Berlin)

Trayectoria y formación

Tras su retiro, Eta permaneció en el Werder Bremen, convirtiéndose en entrenadora principal de los equipos masculinos sub-13 y sub-14. Para fines de 2019, se convirtió en asistente técnica del equipo femenino sub-19 de Alemania, trabajando a tiempo parcial.

En 2023, fue nombrada como la primera asistente técnica de un equipo masculino en la Bundesliga, formando parte del cuerpo técnico encabezado por Marco Grote en el Unión Berlín y participando en partidos de la UEFA Champions League. Más adelante, el entrenador Nenad Bjelica la mantuvo en el staff y le confió tareas de responsabilidad, como responder ante los medios durante una suspensión de tres partidos.

En marzo de 2025, asumió la dirección del equipo sub-19 masculino del Unión Berlín, combinando esa función con el liderazgo del conjunto femenino sub-19. Se preveía que a partir de julio tomara la dirección del primer equipo femenino, pero la crisis deportiva del plantel masculino —sumergido en una racha negativa y sin asegurar la permanencia— provocó el cambio de técnico y le abrió una oportunidad única.

Estoy feliz de que el club me haya dado esta dura tarea. Con la diferencia de puntos que existe, aún no tenemos la permanencia asegurada, y esto es un reto. Una de nuestras fortalezas como club es que permanecemos juntos en las dificultades”, señaló en el comunicado oficial del club tras oficializarse la noticia.

Durante su debut, la entrenadora recibió el apoyo incondicional de sus hinchas, de la mascota oficial del Unión Berlín y tuvo una cobertura mediática jamás vista en el club. “Nunca habíamos tenido tantos periodistas en nuestro campo de entrenamiento”, señaló Tom Rothe, futbolista del equipo berlinés.

EL debut de Eta fue ante el Wolfsburgo, en un partido que terminó con derrota para el Unión Berlín por 2-1(REUTERS)

El debut en el banco

El enfrentamiento ante Wolfsburgo representó un desafío desde el inicio. Patrick Wimmer adelantó a la visita con un remate desde fuera del área a los 11 minutos. En el complemento, Dženan Pejcinovic amplió la diferencia después de un error defensivo del Unión Berlín. El equipo local respondió en los minutos finales y generó varias oportunidades, incluido un disparo de Andrej Ilic que se estrelló en el poste. Eta mostró su frustración al cubrirse el rostro con las manos tras esa ocasión fallida. Finalmente, Oliver Burke descontó en el minuto 86, pero el marcador no cambió.

Al terminar el partido, Eta reunió a sus futbolistas en el centro del campo para una charla grupal enfocada en fortalecer el ánimo del plantel. El diario alemán Bild describió la actitud de la entrenadora durante el juego: “La entrenadora pasa la mayor parte del tiempo en la banda dando órdenes enérgicas”.

A pesar de la derrota, varios destacaron su debut y la Bundesliga se encargó de ratificar su apoyo tras la histórica jornada: “¡Historia hecha!”, celebraron las redes sociales. Y agregaron: “Nunca antes una mujer había comandado un equipo masculino ni en la liga alemana ni en ninguna de las cinco competencias más prestigiosas del continente”.

La entrenadora asumió el reto en un momento crítico del Unión Berlín, que aún no tiene asegurada su permanencia en la Bundesliga a cuatro fechas del final (Instagram/Union Berlin)

Los objetivos que tendrá Eta

Con la derrota frente a Wolfsburgo, el equipo quedó en la 11° posición de la Bundesliga, con 32 puntos en 30 fechas disputadas.

La actualidad del Unión Berlín es compleja. Tras la derrota frente a Wolfsburgo, el equipo quedó en la undécima posición de la Bundesliga, con 32 puntos a falta de cuatro jornadas para el final de la temporada, que ya tiene coronado campeón al Bayern Múnich.

Aunque mantiene una diferencia de siete puntos respecto a la 16ª posición, que obliga a jugar un repechaje para evitar el descenso, la permanencia no está asegurada a falta de cuatro jornadas para que termine el certamen. “Estoy convencida de que sacaré los puntos necesarios para lograrlo”, sentenció Eta.