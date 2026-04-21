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Lucía Puenzo recordó a su padre con fotos familiares inéditas en redes sociales: “Te amamos, Luigi”

La directora y guionista abrió el álbum para despedir al cineasta Luis Puenzo, compartiendo entrañables imágenes personales que despertaron una ola de cariño en Instagram

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Lucía Puenzo homenajeó a Luis Puenzo compartiendo fotos inéditas familiares tras su fallecimiento a los 80 años
Lucía Puenzo homenajeó a Luis Puenzo compartiendo fotos inéditas familiares tras su fallecimiento a los 80 años

La muerte de Luis Puenzo a los 80 años sacudió al mundo de la cultura argentina, pero también abrió paso a una despedida íntima, atravesada por el amor y los recuerdos familiares. En ese contexto, su hija, la directora y guionista Lucía Puenzo, eligió homenajearlo de una manera profundamente personal: compartiendo una serie de imágenes inéditas que recorren distintas etapas de la vida del cineasta y revelan una faceta más cercana, lejos de los sets de filmación y los reconocimientos internacionales.

La publicación de Lucía Puenzo revela imágenes íntimas de distintas etapas de la vida de su padre, alejado del ámbito profesional
La publicación de Lucía Puenzo revela imágenes íntimas de distintas etapas de la vida de su padre, alejado del ámbito profesional

“Te amamos, Luigi”, escribió en sus redes sociales junto a una publicación que rápidamente generó una ola de reacciones, tanto de figuras del ambiente artístico como de seguidores que acompañaron el gesto con mensajes de afecto. Entre los comentarios, se destacó el de Luisana Lopilato, quien dejó una seguidilla de corazones rojos y un breve pero sentido “los quiero!!”, mientras que otras personalidades como Marina Bellati y Pilar Gamboa también se sumaron con palabras de apoyo en medio del dolor.

Las fotografías elegidas retratan momentos familiares, profundizando en la relación de Luis Puenzo con sus hijos y nietos
Las fotografías elegidas retratan momentos familiares, profundizando en la relación de Luis Puenzo con sus hijos y nietos

Las imágenes elegidas por Lucía funcionan como un viaje en el tiempo. En una de ellas, se lo puede ver a Luis Puenzo sosteniendo a un bebé con una mezcla de ternura y asombro, una escena íntima que habla de sus primeros años como padre. En otra, en blanco y negro, aparece rodeado de colegas y amigos en un rodaje, con una claqueta en mano que remite directamente a su vida dedicada al cine, ese territorio donde dejó una huella imborrable.

Luis Puenzo, director de 'La historia oficial', fue clave en la historia audiovisual de Argentina y referente del cine nacional
Luis Puenzo, director de 'La historia oficial', fue clave en la historia audiovisual de Argentina y referente del cine nacional

Pero es quizás en las postales familiares donde se percibe con mayor claridad el espíritu del homenaje. Una fotografía en medio de un paisaje boscoso, con una cabaña de fondo, lo muestra junto a sus hijos en una escena que parece detenida en el tiempo: abrigos, bufandas y miradas cómplices que retratan una infancia compartida lejos del ruido mediático. En otra imagen más reciente, ya en un escenario, se lo ve sonriente junto a su familia, en un momento de celebración junto a Estela de Carlotto que hoy adquiere un significado completamente distinto.

Su carrera inició en la publicidad en los años 60 y evolucionó hacia una visión cinematográfica comprometida y autoral
Su carrera inició en la publicidad en los años 60 y evolucionó hacia una visión cinematográfica comprometida y autoral

El recorrido visual se completa con una escena cargada de emoción: Luis Puenzo mirando a un niño pequeño, probablemente uno de sus nietos, mientras una mujer los observa con una sonrisa. La conexión entre generaciones queda plasmada en ese instante, que sintetiza el legado afectivo del director más allá de su obra cinematográfica.

Luis Puenzo participó en la redacción de la Ley de Cine y presidió el INCAA, defendiendo siempre la industria del cine argentino
Luis Puenzo participó en la redacción de la Ley de Cine y presidió el INCAA, defendiendo siempre la industria del cine argentino

La publicación no solo permitió asomarse a la intimidad de una familia atravesada por el cine, sino que también reforzó la dimensión humana de una figura que marcó un antes y un después en la historia audiovisual del país. Luis Puenzo no fue únicamente el director de La historia oficial, la película que en 1986 le dio a la Argentina su primer Oscar, sino también un narrador comprometido con la memoria y un impulsor clave de la industria nacional.

Su trayectoria, iniciada en la publicidad en los años 60, se consolidó con una mirada autoral que supo combinar sensibilidad y contexto histórico. La historia oficial no solo fue un éxito internacional, sino una obra fundamental en la construcción de la memoria colectiva tras la última dictadura militar. Rodada en un clima de tensión y estrenada en plena recuperación democrática, la película se convirtió en un símbolo de una época y en una herramienta para visibilizar lo que durante años había permanecido silenciado.

Oscar a La Historia Oficial, de Luis Puenzo.
El homenaje destacó tanto el legado artístico como el afectivo de Luis Puenzo, evocando la dimensión humana detrás del cineasta

A lo largo de su carrera, Puenzo continuó explorando distintas historias y escenarios, desde producciones internacionales como Gringo viejo hasta adaptaciones literarias como La peste. Además, tuvo un rol activo en la defensa del cine argentino, participando en la redacción de la Ley de Cine y ocupando cargos institucionales como la presidencia del INCAA.

Sin embargo, el homenaje de Lucía Puenzo pone el foco en otro aspecto: el del padre, el abuelo, el hombre que construyó vínculos y dejó una marca emocional en quienes lo rodearon. Las fotos compartidas no solo documentan una vida, sino que la resignifican desde el afecto, en un momento donde la despedida se vuelve también una forma de celebrar.

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