Teleshow

El emotivo recuerdo de la nieta de Luis Brandoni tras su muerte: “Lo importante es el orgullo y la felicidad”

Macarena compartió palabras de gratitud tras el último adiós, destacando el legado humano y artístico de su abuelo

Guardar
En medio del último adiós de Luis Brandoni su nieta, Macarena, abrió su corazón al hablar sobre su abuelo (Puro Show - El Trece)

La muerte de Luis Brandoni sigue dejando un vacío en el mundo del espectáculo y la cultura argentina. Este martes por la mañana, los restos del actor, que falleció a los 86 años, recibieron su descanso final en el Panteón de Actores del Cementerio de la Chacarita. La despedida, marcada por el respeto y la emoción de colegas, amigos y familiares, tuvo un capítulo especial en la voz de su nieta Macarena, quien abrió su corazón ante las cámaras en el adiós definitivo.

En diálogo con Puro Show (El Trece), Macarena expresó con serenidad y templanza el sentimiento que atraviesa a la familia en estas horas. “Lo importante es el orgullo y la felicidad y tratar de no ponerse triste y, y bueno, tratar de hacer todo lo que uno pueda aportar en vida. Así que eso es lo más importante”, aseguró ante la consulta de los periodistas, eligiendo el camino de la gratitud y el homenaje activo.

El notero le comentó la cantidad de mensajes que llegaron de todo el país, recordando y lamentando la pérdida de Brandoni y todo lo que dio como artista. Macarena sumó un matiz fundamental: “Sí, como persona también y con los valores de la democracia y todo eso es lo más importante de todo”.

Consultada sobre el vínculo que los unía, Macarena describió la relación desde la perspectiva íntima y familiar, más allá del peso de la figura pública: “Como es un vínculo de nieta y abuelo, con amor y verlo como persona. No lo veo como un artista, esa es la realidad. Sí lo veo un artista, pero desde la afectividad es distinto. Así que sí”, explicó, dejando en claro que, puertas adentro, Brandoni era simplemente “Nonito”.

Una ilustración muestra a Luis Brandoni y su nieta Macarena, con un teatro de fondo, un cementerio, un micrófono y un álbum de fotos familiares.
La ilustración presenta un homenaje póstumo a Luis Brandoni, destacando su faceta como abuelo y su legado de valores, reflejados en las palabras emotivas de su nieta Macarena durante su despedida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el diálogo, también se hizo referencia al clima especial que marcó el velatorio del lunes, organizado en la Legislatura porteña y pensado para que el público pudiera despedirse de Brandoni. El productor Carlos Rottemberg, amigo íntimo del actor, había contado que Brandoni valoraba los velorios largos, donde los amigos y colegas pudieran acercarse sin apuro a dar el último adiós.“También es interno el velorio, así que sí, uno lo vive distinto. Pero bueno, gracias”, cerrando con humildad y gratitud el encuentro con la prensa.

Horas antes, Macarena había elegido las redes sociales para despedirse de su abuelo con un mensaje íntimo y personal. En su perfil, compartió imágenes inéditas que resumen la huella indeleble que Brandoni dejó en su vida. “Nonito, vas a estar siempre en mi corazón, gracias por haber sido mi referente e inspiración”, escribió junto a una foto de la adolescencia, en la que, con brackets y una sonrisa tímida, recibía el abrazo de Brandoni. La complicidad y el afecto se notan en el gesto y la mirada del actor, que sonríe a cámara, retratando la cercanía y el rol fundamental que ocupó en la vida de su nieta.

El emotivo mensaje de Macarena, la nieta de Luis Brandoni, a su abuelo que falleció el domingo a la noche tras 9 días de internación (Instagram)
El emotivo mensaje de Macarena, la nieta de Luis Brandoni, a su abuelo que falleció tras nueve días de internación (Instagram)

En otra imagen más reciente, Macarena compartió uno de los momentos más importantes de su vida: la presentación de su primer libro de poemas, “Inmaterial”, en 2024. En la fotografía, Brandoni aparece orgulloso, con el libro en la mano, mientras su nieta sonríe agradecida por la compañía y el respaldo en ese día especial. Junto a la imagen, Macarena invitó a quienes quisieran despedir a su abuelo a acercarse al velatorio en la Legislatura Porteña, resaltando el carácter público y colectivo del homenaje.

La despedida de Brandoni en el Panteón de Actores fue el cierre de una serie de homenajes que se sucedieron desde que se conoció la noticia de su fallecimiento: el velatorio en la Legislatura porteña, la llegada de colegas, familiares y figuras importantes del espectáculo, y los mensajes que inundaron las redes sociales. Pero la voz de Macarena, con su mezcla de orgullo, dolor y gratitud, sintetiza el impacto de Brandoni más allá de los escenarios: el de un abuelo presente, inspirador y ejemplo de valores.

Temas Relacionados

Luis BrandoniMacarena BrandoniNietaMuerte de Luis BrandoniPuro Show

Últimas Noticias

Preocupación por Camilota tras sufrir un accidente doméstico

Camila Deniz, participante de Cuestión de Peso, generó incertidumbre sobre su continuidad en el reality, mientras sus seguidores le expresaron apoyoen redes sociales

Preocupación por Camilota tras sufrir un accidente doméstico

Marcelo Tinelli estaría comenzando una nueva relación: quién es Rossana Almeyda

La mujer es amiga de Pampita, vive en Estados Unidos, estudió Ciencias Políticas y tiene un pasado como modelo

Marcelo Tinelli estaría comenzando una nueva relación: quién es Rossana Almeyda

Rada recuerda a Luis Brandoni en Otro día Perdido: “Lo único que le importaba en la vida era actuar y le salía una magia sobrenatural”

El mago y actor evocó momentos compartidos junto al icónico intérprete durante la grabación de Parque Lezama, resaltando instantes cargados de sensibilidad y la energía transformadora que surgía en la filmación

Rada recuerda a Luis Brandoni en Otro día Perdido: “Lo único que le importaba en la vida era actuar y le salía una magia sobrenatural”

Murió Moro, el perro de 15 años de Paula Chaves y Pedro Alfonso: “El principio de esta familia”

A través de las redes sociales, el conductor lamentó la pérdida de la mascota familiar y lo homenajeó con unas sentidas palabras

Murió Moro, el perro de 15 años de Paula Chaves y Pedro Alfonso: “El principio de esta familia”

Salió a la luz el verdadero motivo de la pelea entre Zaira Nara y Paula Chaves: códigos rotos y pase de información

Hace varios años que las modelos le pusieron fin a su amistad y se negaron a dar las razones detrás de esta ruptura. Sin embargo, Yanina Latorre contó los detalles y remontó los inicios del conflicto al año 2021

Salió a la luz el verdadero motivo de la pelea entre Zaira Nara y Paula Chaves: códigos rotos y pase de información
DEPORTES
El entrenador involucrado en un escándalo de infidelidad con una periodista contó la “complicada” conversación que tuvo con su esposa

El entrenador involucrado en un escándalo de infidelidad con una periodista contó la “complicada” conversación que tuvo con su esposa

Quién es Marie-Louise Eta, la entrenadora que está haciendo historia en el fútbol alemán

Revelaron nuevos detalles de la exhibición de Colapinto en Argentina: cuatro salidas y una histórica sorpresa

El contundente análisis de Diego Latorre sobre la polémica en el River-Boca: “Era una jugada que merecía revisión”

Prometió cerveza y helado gratis si clasificaba al Mundial, eliminó a Italia y cumplirá su palabra: “Me alegra mucho”

TELESHOW
Preocupación por Camilota tras sufrir un accidente doméstico

Preocupación por Camilota tras sufrir un accidente doméstico

Marcelo Tinelli estaría comenzando una nueva relación: quién es Rossana Almeyda

Rada recuerda a Luis Brandoni en Otro día Perdido: “Lo único que le importaba en la vida era actuar y le salía una magia sobrenatural”

Murió Moro, el perro de 15 años de Paula Chaves y Pedro Alfonso: “El principio de esta familia”

Salió a la luz el verdadero motivo de la pelea entre Zaira Nara y Paula Chaves: códigos rotos y pase de información

INFOBAE AMÉRICA

La congresista María Elvira Salazar impulsa nuevos aranceles contra el gobierno de Nicaragua

La congresista María Elvira Salazar impulsa nuevos aranceles contra el gobierno de Nicaragua

Quién es Marie-Louise Eta, la entrenadora que está haciendo historia en el fútbol alemán

El vencimiento de 1,840 concesiones genera incertidumbre sobre el transporte público en El Salvador

República Dominicana: autoridades posponen la prueba a maestros para revisar el proceso

El Ministerio de Educación de Guatemala anuncia apertura de convocatoria para la Orden Nacional Francisco Marroquín 2026