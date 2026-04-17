Tendencias

Receta de peras con queso azul y nueces, rápida y fácil

Una combinación de sabores intensos y frescura que permite sorprender sin esfuerzo en reuniones o cenas informales

Guardar
Primer plano de una pera asada cortada por la mitad, cubierta con trozos de queso azul cremoso, nueces enteras y rociada con miel, sobre un fondo desenfocado.
La receta de peras con queso azul y nueces fusiona frutas frescas, intensidad y crocancia, lo que deriva en un plato versátil e innovador (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay combinaciones que parecen hechas para sorprender. La frescura jugosa de la pera, la intensidad del queso azul y el toque crujiente de las nueces conforman una propuesta simple y precisa, pensada para quienes buscan un postre o entrada distintiva sin complicaciones técnicas.

En Argentina, este plato aparece con frecuencia en picadas modernas, como entrada en cenas informales o como postre alternativo a opciones tradicionales dulces. Aunque no cuenta con una marcada tradición local, logró insertarse en las cartas de restaurantes y en mesas familiares que buscan innovar sin perder un perfil casero. El crecimiento de su popularidad responde a la tendencia de sumar ingredientes frescos y contrastes de sabor a la cocina cotidiana, sin requerir técnicas complejas ni productos difíciles de conseguir.

La combinación de peras cortadas en gajos finos o cubos, trozos de queso azul, reconocido por su sabor marcado y textura cremosa, y nueces partidas, que aportan crocancia, se potencia con un hilo de miel o unas gotas de aceite de oliva extra virgen. Este equilibrio entre lo dulce y lo salado hace que el plato sea adaptable a distintas estaciones y ocasiones.

Esta preparación destaca por su rapidez y versatilidad. Puede servirse como entrada fría, sobre hojas verdes, o como postre liviano tras una comida abundante. La posibilidad de elegir variedades de peras permite personalizar la textura según la preferencia de cada comensal.

La popularidad de la combinación de peras con queso azul y nueces creció en hogares que priorizan recetas rápidas y de presentación atractiva. Esta alternativa se posiciona frente a postres tradicionales con alto contenido de azúcar, y destaca por su aporte nutricional y la opción de adaptarse a dietas sin gluten o bajas en carbohidratos. La integración de frutas frescas, frutos secos y quesos intensos refleja la preferencia actual por platos sencillos, saludables y visualmente atractivos.

Peras horneadas, queso, nueces, contraste dulce-salado, receta casera. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La combinación aporta beneficios nutricionales, y se convierte en una alternativa a postres tradicionales, ideal para dietas sin gluten o bajas en carbohidratos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de peras con queso azul y nueces

Peras con queso azul y nueces es una receta fresca, rápida y elegante: consiste en peras cortadas en gajos o cubos, servidas con trozos de queso azul y nueces partidas, generalmente con un toque de miel para realzar sabores. Se presenta fría, ideal para servir en minutos.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 10 minutos

  • Preparación: 8 minutos
  • Montaje/presentación: 2 minutos

Ingredientes

  • 2 peras maduras pero firmes
  • 80 gr de queso azul (puede ser roquefort argentino)
  • 40 gr de nueces peladas
  • 2 cucharadas de miel
  • Jugo de 1/2 limón

Cómo hacer peras con queso azul y nueces, paso a paso

  1. Lavar y secar bien las peras. Cortarlas en gajos finos o en cubos y retirar semillas.
  2. Rociar las peras con el jugo de limón para que no se oxiden y mantengan el color.
  3. Distribuir las peras en un plato o fuente baja, para crear una base pareja.
  4. Desmenuzar el queso azul en trozos medianos y acomodar sobre las peras.
  5. Esparcir las nueces partidas en trozos irregulares por encima.
  6. Rociar con miel en hilos finos. Hacerlo con moderación para conservar el equilibrio de sabores.
  7. Llevar a la heladera hasta servir, o servir inmediatamente si las peras están bien frías.

Consejo: Usar peras bien frías y servir en platos pequeños para destacar la frescura.

Primer plano lateral de media pera con queso azul fundido, nueces y tomillo, mostrando la pulpa y la textura del queso, sobre fondo oscuro y desenfocado.
La preparación requiere solo 10 minutos y permite personalizar la textura a través de diferentes variedades de peras según la preferencia de los comensales (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 2 porciones generosas como entrada o postre, o 4 porciones pequeñas tipo tapeo.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 220 kcal
  • Grasas: 12 gr
  • Carbohidratos: 23 gr
  • Proteínas: 5 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, bien tapada, hasta 1 día (las peras pueden soltar líquido y perder textura). No recomendable para freezer.

Temas Relacionados

Cocina en ArgentinaReceta de cocinaRecetas dulcesPostresNewsroom BUEÚltimas noticias

Últimas Noticias

Receta de albóndigas con arroz en salsa de tomate, rápida y fácil

Un clásico de la cocina casera argentina, listo en menos de una hora y perfecto para resolver cualquier comida sin complicaciones

Receta de albóndigas con arroz en salsa de tomate, rápida y fácil

Un nuevo modelo universitario propone que aprender combine apoyo y reflexión

Investigadores británicos destacaron la pedagogía de la alegría como una herramienta concreta para repensar los métodos de enseñanza, promoviendo espacios donde el error, la pausa y el apoyo mutuo sean parte central del aprendizaje

Un nuevo modelo universitario propone que aprender combine apoyo y reflexión

Cómo resolver el desafío matemático de los “cuatro cuatros”

Una consigna simple puede abrir caminos inesperados y fortalecer la resolución de problemas con creatividad

Cómo resolver el desafío matemático de los “cuatro cuatros”

Antonela Roccuzzo deslumbró en Nueva York con un vestido azul noche y un exclusivo collar que elevó su elegancia

La empresaria argentina impuso su estilo en la presentación de la colección Blue Book 2026 de Tiffany & Co. con un look minimalista y joyas únicas

Antonela Roccuzzo deslumbró en Nueva York con un vestido azul noche y un exclusivo collar que elevó su elegancia

El pañuelo de seda se convierte en el nuevo icono de poder femenino y elegancia europea

Pasarelas de París, Milán y Berlín celebran la propuesta de la diseñadora española Ana Spero, que transforma un accesorio tradicional en símbolo de autoafirmación y estilo internacional

El pañuelo de seda se convierte en el nuevo icono de poder femenino y elegancia europea
DEPORTES
Dolor en el deporte: murió Oscar Schmidt, leyenda del básquet y máximo anotador de la historia en los Juegos Olímpicos

Dolor en el deporte: murió Oscar Schmidt, leyenda del básquet y máximo anotador de la historia en los Juegos Olímpicos

Agostina Hein arrasó con tres medallas de oro para Argentina en la jornada inaugural de los Juegos Suramericanos de la Juventud

Hizo dos faltas en cinco segundos y protagonizó la expulsión más insólita de la Copa Sudamericana: “Es increíble”

El inesperado cruce entre Ruggeri y un ex futbolista de Inglaterra al que le cambió la camiseta en el Mundial ’86: “Devuelvan las Islas”

Gonzalo Montiel y Leandro Paredes palpitaron el Superclásico en el Monumental: del estado del campo de juego a la polémica por el arbitraje

TELESHOW
Juana Viale confirmó que reemplazará a Mirtha Legrand este sábado y reveló qué padece su abuela

Juana Viale confirmó que reemplazará a Mirtha Legrand este sábado y reveló qué padece su abuela

Iván de Pineda ya le puso fecha al lanzamiento de su concurso de conocimientos: "Admiro a cada participante"

Juanse reflexionó sobre la amistad, la trascendencia y el rol del artista: “No creo en los ídolos”

La revelación de Mica Viciconte sobre Fabián Cubero: “Él me pide consejos sobre la crianza de sus hijas”

Mario Pergolini contó cómo fue como alumno y el tremendo motivo por el que lo echaron de un colegio

INFOBAE AMÉRICA

Wall Street volvió a cerrar en máximos históricos tras el anuncio de la apertura del estrecho de Ormuz

Wall Street volvió a cerrar en máximos históricos tras el anuncio de la apertura del estrecho de Ormuz

Cómo resolver el desafío matemático de los “cuatro cuatros”

El cuarto giro: la teoría que anticipó el colapso de la democracia liberal y el auge de Milei y Trump

Juicio político en Honduras: ya son ocho los funcionarios destituidos por el Congreso Nacional

Detienen a una de las más buscadas en Panamá por desvío de fondos en empresas