Receta de peras con queso azul y nueces, rápida y fácil

La receta de peras con queso azul y nueces fusiona frutas frescas, intensidad y crocancia, lo que deriva en un plato versátil e innovador (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay combinaciones que parecen hechas para sorprender. La frescura jugosa de la pera, la intensidad del queso azul y el toque crujiente de las nueces conforman una propuesta simple y precisa, pensada para quienes buscan un postre o entrada distintiva sin complicaciones técnicas.

En Argentina, este plato aparece con frecuencia en picadas modernas, como entrada en cenas informales o como postre alternativo a opciones tradicionales dulces. Aunque no cuenta con una marcada tradición local, logró insertarse en las cartas de restaurantes y en mesas familiares que buscan innovar sin perder un perfil casero. El crecimiento de su popularidad responde a la tendencia de sumar ingredientes frescos y contrastes de sabor a la cocina cotidiana, sin requerir técnicas complejas ni productos difíciles de conseguir.

La combinación de peras cortadas en gajos finos o cubos, trozos de queso azul, reconocido por su sabor marcado y textura cremosa, y nueces partidas, que aportan crocancia, se potencia con un hilo de miel o unas gotas de aceite de oliva extra virgen. Este equilibrio entre lo dulce y lo salado hace que el plato sea adaptable a distintas estaciones y ocasiones.

Esta preparación destaca por su rapidez y versatilidad. Puede servirse como entrada fría, sobre hojas verdes, o como postre liviano tras una comida abundante. La posibilidad de elegir variedades de peras permite personalizar la textura según la preferencia de cada comensal.

La popularidad de la combinación de peras con queso azul y nueces creció en hogares que priorizan recetas rápidas y de presentación atractiva. Esta alternativa se posiciona frente a postres tradicionales con alto contenido de azúcar, y destaca por su aporte nutricional y la opción de adaptarse a dietas sin gluten o bajas en carbohidratos. La integración de frutas frescas, frutos secos y quesos intensos refleja la preferencia actual por platos sencillos, saludables y visualmente atractivos.

La combinación aporta beneficios nutricionales, y se convierte en una alternativa a postres tradicionales, ideal para dietas sin gluten o bajas en carbohidratos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de peras con queso azul y nueces

Peras con queso azul y nueces es una receta fresca, rápida y elegante: consiste en peras cortadas en gajos o cubos, servidas con trozos de queso azul y nueces partidas, generalmente con un toque de miel para realzar sabores. Se presenta fría, ideal para servir en minutos.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 10 minutos

Preparación: 8 minutos

Montaje/presentación: 2 minutos

Ingredientes

2 peras maduras pero firmes

80 gr de queso azul (puede ser roquefort argentino)

40 gr de nueces peladas

2 cucharadas de miel

Jugo de 1/2 limón

Cómo hacer peras con queso azul y nueces, paso a paso

Lavar y secar bien las peras. Cortarlas en gajos finos o en cubos y retirar semillas. Rociar las peras con el jugo de limón para que no se oxiden y mantengan el color. Distribuir las peras en un plato o fuente baja, para crear una base pareja. Desmenuzar el queso azul en trozos medianos y acomodar sobre las peras. Esparcir las nueces partidas en trozos irregulares por encima. Rociar con miel en hilos finos. Hacerlo con moderación para conservar el equilibrio de sabores. Llevar a la heladera hasta servir, o servir inmediatamente si las peras están bien frías.

Consejo: Usar peras bien frías y servir en platos pequeños para destacar la frescura.

La preparación requiere solo 10 minutos y permite personalizar la textura a través de diferentes variedades de peras según la preferencia de los comensales (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 2 porciones generosas como entrada o postre, o 4 porciones pequeñas tipo tapeo.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 220 kcal

Grasas: 12 gr

Carbohidratos: 23 gr

Proteínas: 5 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, bien tapada, hasta 1 día (las peras pueden soltar líquido y perder textura). No recomendable para freezer.