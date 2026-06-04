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¿La almohada o el baño? Por qué un estudio sugiere que la vejiga puede ser clave en las decisiones

El equipo liderado por la psicóloga Mirjam Tuk comprobó que el autocontrol fisiológico y el cognitivo comparten los mismos circuitos neuronales, según National Geographic

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Ilustración de persona con vejiga resaltada, caminando por sendero largo hacia cofre tesoro. A la izquierda, atajo a 'Recompensa Rápida'. Fondo: laboratorio.
Un estudio de la Universidad de Twente demuestra que tomar decisiones con la vejiga llena favorece elecciones más beneficiosas a largo plazo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un experimento reciente ha puesto en cuestión el clásico consejo de “consultar los problemas con la almohada” al sugerir que la clave para tomar decisiones más beneficiosas a largo plazo podría encontrarse en la vejiga y no en la cama.

Investigadores de la Universidad de Twente, en los Países Bajos, encabezados por la psicóloga Mirjam Tuk, llevaron a cabo un estudio que explora cómo la urgencia fisiológica de orinar influye en la capacidad de elegir de manera más acertada. La investigación, difundida por National Geographic, se basó en observar el comportamiento de voluntarios expuestos a diferentes niveles de necesidad de ir al baño mientras resolvían dilemas.

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El experimento consistió en pedir a los participantes que bebieran diferentes cantidades de agua para inducir o no la sensación de vejiga llena. Luego, se les propuso tomar decisiones entre opciones que implicaban una recompensa inmediata menor o una mayor a largo plazo, evaluando así sus elecciones bajo la presión de las ganas de orinar.

Infografía sobre un estudio científico que vincula la vejiga y el cerebro en la toma de decisiones. Muestra ilustraciones de órganos y diagramas explicativos sobre autocontrol.
Participantes con urgencia de orinar muestran una mayor resistencia a la gratificación inmediata, según los resultados analizados por los investigadores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados obtenidos sorprendieron al propio equipo de la Universidad de Twente: quienes sentían mayor urgencia fisiológica tendían a optar por decisiones más beneficiosas a largo plazo, en comparación con aquellos que no experimentaban esa incomodidad. Este hallazgo fue detallado en el artículo No consultes los problemas con la almohada, sino con tu vejiga.

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Resultados y conclusiones del estudio

El experimento liderado por Mirjam Tuk fue diseñado para medir cómo la necesidad de orinar afecta el modo en que se toman decisiones que implican autocontrol.

Los participantes, tras beber diferentes cantidades de agua, fueron sometidos a pruebas donde debían elegir entre recibir una recompensa inmediata de menor valor o esperar para obtener una mayor en el futuro. El diseño experimental permitió comparar el comportamiento de quienes tenían la vejiga vacía con aquellos que experimentaban urgencia por orinar.

La investigación publicada por National Geographic destaca que la presión de la vejiga activa mecanismos cerebrales de autocontrol compartidos (Freepik)
La investigación publicada por National Geographic destaca que la presión de la vejiga activa mecanismos cerebrales de autocontrol compartidos (Freepik)

El análisis de las respuestas reveló una tendencia: los individuos que soportaban una vejiga llena mostraban una mayor capacidad para aplazar la gratificación. Es decir, preferían tomar decisiones que, a largo plazo, resultaban más beneficiosas, aun cuando eso implicara renunciar a una recompensa inmediata.

Esta diferencia fue estadísticamente significativa, lo que llevó al equipo de la Universidad de Twente a concluir que el autocontrol requerido para controlar la necesidad fisiológica se transfiere al plano cognitivo y estratégico de la toma de decisiones.

El estudio demostró que la presión física de la vejiga puede modular el comportamiento racional. Los participantes con una necesidad urgente de orinar no solo resistieron mejor los impulsos inmediatos, sino que tomaron decisiones más reflexivas y ventajosas en escenarios de elección. Este resultado fue consistente en los distintos grupos, sin distinción relevante por edad o género dentro de la muestra utilizada.

Vínculo entre el autocontrol fisiológico y el cognitivo

Una ilustración 3D de un torso humano transparente, con los huesos de los brazos y la pelvis visibles, y el sistema urinario que incluye riñones y vejiga llena.
La teoría de los recursos limitados respalda que el dominio sobre necesidades físicas facilita el autocontrol en decisiones cognitivas complejas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fundamento neuropsicológico del hallazgo reside en la hipótesis de que el autocontrol es un recurso compartido en el cerebro humano. El acto fisiológico de controlar la vejiga activa sistemas neuronales asociados a la inhibición de impulsos, los mismos que participan en la toma de decisiones que requieren posponer placer o gratificación.

La investigación sugiere que, cuando una persona debe aguantar las ganas de orinar, el cerebro pone en marcha mecanismos de autorregulación que no solo actúan sobre lo corporal, sino que también influyen en el procesamiento mental.

Esta transferencia de autocontrol se apoya en la teoría de los “recursos limitados”: la disciplina ejercida sobre una necesidad física puede facilitar la disciplina en tareas cognitivas concurrentes, como elegir racionalmente ante un dilema.

Una mano se cierne sobre dos botones grandes y luminosos en una superficie oscura. El botón rojo de la izquierda y el azul de la derecha contienen figuras de multitudes.
Científicos plantean que postergar la satisfacción inmediata, incluso en lo fisiológico, se traduce en un mejor manejo en la vida cotidiana y la resolución de problemas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diversos estudios previos han relacionado el autocontrol en diferentes dominios del comportamiento, pero este experimento aporta evidencia empírica al vincular de manera directa la esfera fisiológica con la psicológica. Al activar los circuitos cerebrales de inhibición, la urgencia de orinar parece “entrenar” al cerebro para resistir impulsos inmediatos y favorecer decisiones más ventajosas.

Qué implicancias tiene en la vida cotidiana

Los resultados de este experimento abren la puerta a nuevas recomendaciones en situaciones donde se requiere tomar decisiones. Según lo expuesto en National Geographic, podría ser más útil enfrentarse a dilemas complejos cuando la vejiga está llena. Esta sugerencia, basada en una observación científica, invita a reconsiderar rutinas tradicionales como reflexionar antes de dormir.

En la vida cotidiana, el hallazgo plantea que el autocontrol desplegado a nivel corporal puede tener un impacto en la forma en que las personas resuelven problemas y eligen entre distintas opciones. La investigación sugiere que, en ciertos contextos, postergar la gratificación inmediata —incluso en el plano fisiológico— podría favorecer una toma de decisiones más ventajosa y racional.

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