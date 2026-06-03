Qué es el síndrome del edificio enfermo y cómo identificarlo

La EPA define el síndrome del edificio enfermo como síntomas agudos relacionados con el tiempo en interiores, sin una causa identificable - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dolor de cabeza, irritación en ojos o garganta, piel seca, estornudos, fatiga o “niebla mental” que aparecen al entrar al trabajo y mejoran al salir no siempre son “estrés” o “alergia estacional”.

En algunos casos encajan con el síndrome del edificio enfermo, un rótulo que agrupa malestares agudos vinculados al tiempo de permanencia en un edificio cuando no se identifica una enfermedad única o un contaminante específico. SELF reconstruyó, mediante estudios científicos, este escenario con testimonios de especialistas en alergia y medicina general.

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Una escena se repite sin importar el momento y el lugar: síntomas que se activan en un espacio concreto y se apagan rápido al abandonar el lugar. En el medio pueden intervenir varios factores a la vez: ventilación insuficiente, partículas en el aire (polvo, esporas de moho), compuestos liberados por materiales (alfombras, adhesivos, pinturas), iluminación intensa, olores persistentes y, en algunos casos, el propio malestar psicológico de trabajar en un ambiente que se percibe hostil o agotador.

Qué es el síndrome del edificio enfermo y cómo se manifiesta

La calidad del aire, la ventilación insuficiente y los compuestos liberados por materiales influyen en los síntomas del síndrome del edificio enfermo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) define el síndrome del edificio enfermo como “efectos agudos sobre la salud y el confort” que parecen ligados al tiempo pasado en un edificio, sin que pueda identificarse una causa o enfermedad específica.

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El rasgo clave es la evolución: muchas personas refieren alivio poco después de salir del lugar. La EPA también diferencia este cuadro de las enfermedades relacionadas con el edificio, cuando sí existe un diagnóstico clínico atribuible a un agente concreto (por ejemplo, una infección o una reacción alérgica con causa definida).

En ese sentido, los expertos enumeraron síntomas que suelen repetirse: dolor de cabeza, fatiga, mareos, náuseas, dificultad para concentrarse, erupciones o picazón en la piel, irritación ocular y molestias respiratorias. Leonard Bielory, profesor de alergia, inmunología y oftalmología, recordó un estudio de 2026 y explicó que se trata de un término “paraguas”: el problema puede estar en el edificio y en la suma de irritantes, más que en una patología individual.

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Qué hacer si sospechás que tu oficina te está enfermando

Las principales recomendaciones incluyen documentar los síntomas y analizar patrones para detectar áreas problemáticas en el edificio - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer paso es transformar la sospecha en información útil. El profesor emérito Alan Hedge (Cornell University), citado por SELF, recomendó documentar los síntomas en detalle: qué aparece, en qué zona del edificio, en qué momento del día, cuánto dura y cuánto tarda en mejorar cuando la persona se va.

Ese registro ayuda a detectar patrones (por ejemplo, un sector con alfombra nueva, una sala sin ventilación, un piso con obras recientes o un área con luces especialmente agresivas).

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En paralelo, las medidas iniciales apuntan a bajar exposición y a ganar control sobre el entorno inmediato. Los expertos citados por SELF brindaron recomendaciones prácticas: mejorar ventilación (cambiar de ubicación cerca de ventanas o puertas cuando sea posible), reforzar limpieza para reducir polvo y alérgenos, pedir ajustes o cambios en iluminación si hay cefaleas o fatiga visual, y evaluar el uso de un purificador de aire en el puesto de trabajo.

Si el malestar persiste o afecta el rendimiento, el primer paso es consultar con la empresa o empleador para luego realizar lo propio con un profesional de la salud. El objetivo es descartar diagnósticos que se confunden con este síndrome (migraña, rinitis, asma, dermatitis, trastornos de sueño).

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En su guía para oficinas con problemas de aire interior, la EPA sugiere que muchas situaciones requieren una investigación integral del edificio (recorrido, entrevistas, revisión del sistema HVAC y búsqueda de fuentes contaminantes) más que mediciones aisladas.