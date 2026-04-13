Receta de brochette de langostinos y panceta, rápida y fácil

El aroma de unas brochettes dorándose sobre las brasas es irresistible y anticipa un plato que invita a compartir. La combinación de langostinos frescos con panceta ahumada ofrece un contraste intenso de sabores y texturas, ideal para recrear ese clima de verano, reuniones al aire libre y momentos relajados en cualquier rincón del país.
Los langostinos son apreciados en la gastronomía local por su sabor delicado y su textura firme, mientras que la panceta ahumada aporta un matiz salado y graso que realza la suavidad del marisco. Esta combinación crea una armonía perfecta y responde a las preferencias de quienes disfrutan platos sabrosos y sencillos de preparar.
La popularidad de las brochettes de langostinos y panceta también se debe a su versatilidad: pueden servirse como aperitivo en reuniones informales, formar parte de una picada con variedad de quesos y embutidos, o incluso protagonizar un menú principal acompañadas de ensaladas frescas.
La técnica de ensamblar los pinchos permite incorporar vegetales como morrones o cebollas, lo que añade color y complejidad al plato sin complicar la preparación.
En Argentina, este plato suele aparecer como entrada en asados, picadas festivas o eventos al aire libre. Su preparación veloz y la posibilidad de armarlo con antelación lo volvieron un clásico para quienes buscan sumar un toque gourmet sin complicaciones.
La cocción rápida de los langostinos y la sencillez en el ensamblado de los ingredientes permiten que este plato conserve su frescura y sabor, lo que lo convierte en una opción práctica para quienes desean una receta sofisticada sin complicaciones.
Receta de brochette de langostinos y panceta
Las brochettes de langostinos y panceta consisten en pinchos de mariscos limpios y pelados, envueltos en tiras finas de panceta fresca o ahumada, intercalados —si se desea— con morrón y cebolla. Se cocinan a la parrilla, plancha o sartén hasta que la panceta queda dorada y los langostinos, apenas firmes.
Tiempo de preparación
Total aproximado: 20 minutos
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 10 minutos
Ingredientes
- 500 gr de langostinos crudos, pelados y desvenados
- 200 gr de panceta ahumada, cortada en tiras finas
- 1 morrón rojo, cortado en cubos grandes (opcional)
- 1 cebolla, cortada en gajos gruesos (opcional)
- Sal y pimienta a gusto
- Jugo de 1 limón
- Aceite de oliva, cantidad necesaria
- Palitos de brochette
Cómo hacer brochette de langostinos y panceta, paso a paso
- Colocar los palitos de brochette en agua durante 10 minutos si son de madera, para evitar que se quemen.
- Limpiar bien los langostinos y secarlos con papel de cocina. Rociar con jugo de limón, salpimentar.
- Envolver cada langostino con una tira de panceta.
- Armar los pinchos con langostinos envueltos y, si se desea, añadir cubos de morrón y gajos de cebolla entre cada pieza.
- Pincelar las brochettes con un poco de aceite de oliva.
- Llevar a una parrilla caliente, plancha o sartén. Cocinar a fuego fuerte durante 2 a 3 minutos por lado, hasta que la panceta esté dorada y los langostinos se tornen rosados. No sobrecocinar: los langostinos quedan secos si pasan el punto.
- Servir calientes, con un toque extra de limón.
Consejos técnicos:
- El fuego debe estar fuerte para dorar la panceta rápido y no resecar el marisco.
- Si se utiliza panceta muy gruesa, puede quedar cruda; se recomienda elegir tiras finas.
- Los langostinos cocidos en exceso pierden sabor y textura.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 4 porciones como entrada.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 210 kcal
- Grasas: 13 gr
- Carbohidratos: 2 gr
- Proteínas: 21 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Las brochettes cocidas se conservan hasta 2 días en heladera, en recipiente hermético. No se recomienda freezar langostinos cocidos: la textura se altera. Si están crudos y armados, pueden freezarse hasta 1 mes.