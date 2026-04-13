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Receta de brochette de langostinos y panceta, rápida y fácil

Se trata de una opción práctica y vistosa para quienes buscan impresionar sin pasar horas en la cocina

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Brochetas de langostinos y panceta cocinándose sobre una parrilla metálica, mostrando un dorado uniforme y un sutil humo
La receta de brochette de langostinos y panceta combina mariscos frescos y panceta ahumada para lograr un plato gourmet rápido y sencillo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aroma de unas brochettes dorándose sobre las brasas es irresistible y anticipa un plato que invita a compartir. La combinación de langostinos frescos con panceta ahumada ofrece un contraste intenso de sabores y texturas, ideal para recrear ese clima de verano, reuniones al aire libre y momentos relajados en cualquier rincón del país.

Los langostinos son apreciados en la gastronomía local por su sabor delicado y su textura firme, mientras que la panceta ahumada aporta un matiz salado y graso que realza la suavidad del marisco. Esta combinación crea una armonía perfecta y responde a las preferencias de quienes disfrutan platos sabrosos y sencillos de preparar.

La popularidad de las brochettes de langostinos y panceta también se debe a su versatilidad: pueden servirse como aperitivo en reuniones informales, formar parte de una picada con variedad de quesos y embutidos, o incluso protagonizar un menú principal acompañadas de ensaladas frescas.

La técnica de ensamblar los pinchos permite incorporar vegetales como morrones o cebollas, lo que añade color y complejidad al plato sin complicar la preparación.

En Argentina, este plato suele aparecer como entrada en asados, picadas festivas o eventos al aire libre. Su preparación veloz y la posibilidad de armarlo con antelación lo volvieron un clásico para quienes buscan sumar un toque gourmet sin complicaciones.

La cocción rápida de los langostinos y la sencillez en el ensamblado de los ingredientes permiten que este plato conserve su frescura y sabor, lo que lo convierte en una opción práctica para quienes desean una receta sofisticada sin complicaciones.

brochette de langostinos
Las brochettes de langostinos y panceta pueden servirse como entrada, picada o plato principal junto a ensaladas frescas (Freepik)

Receta de brochette de langostinos y panceta

Las brochettes de langostinos y panceta consisten en pinchos de mariscos limpios y pelados, envueltos en tiras finas de panceta fresca o ahumada, intercalados —si se desea— con morrón y cebolla. Se cocinan a la parrilla, plancha o sartén hasta que la panceta queda dorada y los langostinos, apenas firmes.

Tiempo de preparación

Total aproximado: 20 minutos

  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 10 minutos

Ingredientes

  • 500 gr de langostinos crudos, pelados y desvenados
  • 200 gr de panceta ahumada, cortada en tiras finas
  • 1 morrón rojo, cortado en cubos grandes (opcional)
  • 1 cebolla, cortada en gajos gruesos (opcional)
  • Sal y pimienta a gusto
  • Jugo de 1 limón
  • Aceite de oliva, cantidad necesaria
  • Palitos de brochette

Cómo hacer brochette de langostinos y panceta, paso a paso

  1. Colocar los palitos de brochette en agua durante 10 minutos si son de madera, para evitar que se quemen.
  2. Limpiar bien los langostinos y secarlos con papel de cocina. Rociar con jugo de limón, salpimentar.
  3. Envolver cada langostino con una tira de panceta.
  4. Armar los pinchos con langostinos envueltos y, si se desea, añadir cubos de morrón y gajos de cebolla entre cada pieza.
  5. Pincelar las brochettes con un poco de aceite de oliva.
  6. Llevar a una parrilla caliente, plancha o sartén. Cocinar a fuego fuerte durante 2 a 3 minutos por lado, hasta que la panceta esté dorada y los langostinos se tornen rosados. No sobrecocinar: los langostinos quedan secos si pasan el punto.
  7. Servir calientes, con un toque extra de limón.

Consejos técnicos:

  • El fuego debe estar fuerte para dorar la panceta rápido y no resecar el marisco.
  • Si se utiliza panceta muy gruesa, puede quedar cruda; se recomienda elegir tiras finas.
  • Los langostinos cocidos en exceso pierden sabor y textura.
brochette de langostinos
Las brochettes de langostinos y panceta se cocinan a la parrilla, plancha o sartén, listas en solo 20 minutos, ideales para momentos gourmet sin complicaciones Freepik

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 4 porciones como entrada.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 210 kcal
  • Grasas: 13 gr
  • Carbohidratos: 2 gr
  • Proteínas: 21 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Las brochettes cocidas se conservan hasta 2 días en heladera, en recipiente hermético. No se recomienda freezar langostinos cocidos: la textura se altera. Si están crudos y armados, pueden freezarse hasta 1 mes.

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