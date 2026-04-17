Victoria Beckham cumple años: accesorios, colores y 15 looks que definen su estilo

La empresaria británica impresiona con combinaciones de trajes blancos, detalles metalizados y prendas de líneas limpias, reafirmando su lugar como ícono de elegancia y sofisticación (Photo by Sébastien DUPUY / AFP)

La diseñadora y empresaria británica Victoria Beckham celebra este viernes sus 52 años reafirmando su lugar como referente de la moda internacional, gracias a una identidad visual definida por la elección precisa de accesorios, paletas cromáticas y recursos clásicos de sastrería y minimalismo.

La exintegrante de las Spice Girls y pareja del exfutbolista David Beckham formó un estilo propio que influye tanto en la industria como en el público global. Su preferencia por tonos neutros, blancos satinados, negros intensos o acentos vibrantes como el azul eléctrico aparece reflejada en varias de las elecciones más celebradas de su armario.

Los looks más destacados de Victoria Beckham

1. Gasa azul pastel y aplicaciones florales

David Beckham junto a Victoria Beckham (Créditos: Instagram/@victoriabeckham)

Victoria Beckham llevó un vestido largo confeccionado en gasa azul pastel, con transparencias sutiles y aplicaciones florales en relieve que recorrían la cadera y el lateral. El diseño abrazó su silueta de forma delicada, mientras que la caída vaporosa de la tela aportó movimiento y ligereza. Optó por el cabello suelto con ondas suaves, acentuando la naturalidad de su imagen.

2. Sastrería en clave masculina

La sastrería de inspiración masculina en gris oscuro refleja la apuesta de Victoria Beckham por la modernidad y la sobriedad en piezas oversize (REUTERS/Stephane Mahe)

Durante la Paris Fashion Week 2026 eligió un traje de campera y pantalón amplio en tono gris oscuro definió el conjunto, con una chaqueta de corte oversize y pantalones de pernera ancha. Combinó el conjunto con una camiseta blanca básica. El estilismo transmitió modernidad y sobriedad, reforzado por su peinado suelto, liso y con raya en medio.

3. Minimalismo blanco y recogido

El minimalismo blanco y el peinado recogido bajo enfatizan la elegancia depurada que caracteriza a la diseñadora británica (Finnbarr Webster/Pool via REUTERS)

El vestido largo blanco de líneas minimalistas y hombros al descubierto se ajustó para este look. El tejido satinado aportó un acabado liso y luminoso. Victoria Beckham acompañó el look con un peinado recogido bajo, raya al medio y pendientes pequeños, logrando una imagen elegante.

4. Sastrería blanca y clutch dorado

El traje sastre blanco, acompañado de clutch dorado, muestra la sofisticación y el juego de contrastes en los accesorios de Victoria Beckham (Foto AP/Vianney Le Caer, archivo)

Durante el estreno de la serie documental de Netflix “Beckham” apostó por un traje sastre blanco de pantalón recto y chaqueta cruzada, acompañado de un clutch dorado con detalles metálicos. El estilismo se completó con stilettos negros, el cabello liso y peinado lateral, y un maquillaje neutro.

5. Satén negro y estola de pelo

El satén negro y la estola de pelo aportan un aire sofisticado y glamuroso, destacado por la fuerza de los complementos elegidos (Grosby)

En otro momento, un vestido largo negro de satén se combinó con una estola de pelo marrón claro, aportando contraste de texturas. Además, sumó unos anteojos de sol oscuros de gran tamaño y un clutch negro con detalles de plumas, logrando un look sofisticado y marcado por la fuerza de los accesorios.

6. Palabra de honor y recogido desenfadado

El vestido palabra de honor en blanco, junto al recogido desenfadado, fusiona estructura y naturalidad en una imagen relajada y favorecedora

El vestido palabra de honor en color blanco, de tejido estructurado, se ajustó al cuerpo y realzó los hombros y el cuello. El peinado recogido, con mechones sueltos y volumen en la parte superior, le dio un aire relajado y favorecedor, reforzado por un maquillaje de tonos suaves.

7. Sastrería fluida en gris claro

La sastrería fluida en gris claro demuestra cómo Victoria Beckham incorpora dinamismo y frescura a la clásica chaqueta y pantalón (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Victoria Beckham desfiló durante su presentación d ela colección Primavera/Verano 2026 en la Paris Fashion Week con un traje de blazer y pantalón en gris claro, de corte amplio y relajado. El conjunto ganó dinamismo con el movimiento de la tela y el cabello suelto, peinado con raya lateral, que aportó frescura al estilismo.

8. Blanco satinado con mangas abiertas

El vestido blanco satinado con mangas abiertas resalta la pureza y luminosidad de los tejidos acompañados por joyas y clutch dorados (REUTERS)

El vestido blanco largo de tejido satinado que usó para la cena entre el Reino Unido e Italia para celebrar el movimiento Slow Food y Slow Fashion, se distinguió por las mangas abiertas y el fruncido central en la cintura. Beckham optó por un peinado recogido bajo y maquillaje luminoso, acompañando el diseño con joyas discretas y un clutch dorado.

9. Abrigo y leggings negros

El abrigo con capucha y leggings negros representa la faceta más funcional y urbana del estilo de Victoria Beckham (The Grosby Group)

Durante una llegada al aeropuerto de Nueva York, optó por un abrigo verde oliva con capucha grande y cintura ajustada por cordón estructuró el conjunto en clave urbana. Combinó la prenda con leggings negros y botines de tacón alto, junto a unos anteojos de sol oscuros y un bolso negro, logrando un look funcional y sofisticado para el día a día.

10. Satén marfil y estructura corsetera

El vestido de satén marfil con estructura corsetera y falda drapeada evidencia la atención al detalle arquitectónico en cada elección de la diseñadora (Instagram/@verawanggang)

Victoria Beckham lució su vestido de novia, diseñado por Vera Wanggang, largo de satén en tono marfil, con estructura corsetera que resaltó la silueta y escote cuadrado. El diseño incluyó volumen en la falda mediante pliegues drapeados. El cabello peinado hacia atrás en una coleta baja mantuvo la atención en las líneas arquitectónicas del vestido.

11. Estilo resort en blanco con accesorios de verano

El estilo resort en blanco con accesorios de verano subraya la versatilidad y sofisticación de Victoria Beckham en contextos relajados (The Grosby Group)

Durante unas vacaciones junto a su esposo David Beckham optó por una camisa blanca ligera y abierta sobre traje de baño, acompañada por un sombrero de ala ancha en tono natural y anteojos de sol oscuros de gran tamaño. El peinado liso y suelto, junto a los accesorios veraniegos, aportó un aire relajado y sofisticado.

12. Asimetría y denim al atardecer

El top asimétrico azul marino y los shorts vaqueros muestran la sencillez estructurada y los toques sutiles en los estilismos informales (@victoriabeckham)

Para las vacaciones eligió un top asimétrico azul marino de un solo hombro, combinado con shorts de jean de tiro bajo. El estilismo destacó por la simplicidad y la estructura del top, mientras que el cabello peinado hacia atrás en una coleta baja y una tobillera dorada añadieron toques sutiles.

13. Total black con clutch acolchado

El conjunto total black con clutch acolchado y gafas oscuras pone en primer plano el glamour urbano y la apuesta por los accesorios impactantes (REUTERS)

Para otro momento, apostó por un conjunto negro compuesto por un top de tirantes finos y pantalón ajustado. Llevó un clutch acolchado de piel negra con cadena dorada y reloj metálico. Las gafas de sol oscuras y el cabello largo suelto completaron un look urbano y sofisticado.

14. Combinación de tonos tierra y lavanda

La combinación de tonos tierra y lavanda, junto a accesorios burdeos, revela el dominio de Victoria Beckham en las mezclas cromáticas sofisticadas (News Media/The Grosby Group)

La elección de un suéter de punto color lavanda junto a una falda midi marrón de tejido estructurado y abertura lateral definió el conjunto para una salida nocturna. Victoria sumó un clutch burdeos de gran tamaño con cadena dorada y stilettos en tono burdeos, mientras el cabello suelto con raya lateral suavizó el contraste de colores.

15. Neutros urbanos con acento azul

Los neutros urbanos con acento azul eléctrico exhiben la capacidad de Victoria Beckham para reinventar el minimalismo con destellos de color y detalles modernos (Backgrid UK/The Grosby Group)

Durante una salida a un restaurante por el centro de Londres, apostó por un conjunto de falda midi y blusa en tonos beige, combinado con un suéter de cuello alto amarillo pálido debajo. El estilismo se completó con stilettos azul eléctrico y anteojos de sol marrones de gran tamaño. El cabello recogido en una coleta baja y una cadena dorada en la cintura dieron el toque final.