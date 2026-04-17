Se rompió un caño en Recoleta y una esquina quedó completamente inundada

La rotura ocurrió en la esquina de Billinghurst y Peña

Este viernes por la mañana se rompió caño maestro de agua perteneciente en una esquina en pleno barrio de Recoleta, que dejó como resultado una importante inundación y demoras en el tránsito.

Según informó el canal de noticias TN, el desperfecto ocurrió en la intersección de las calles Billinghurst y Peña, en un obrador de la empresa de electricidad Edenor.

Las imágenes son impactantes y muestran la gran cantidad de agua que hay sobre el asfalto. Además, se observa cómo debido a la presión, se originó una fuente de gran volumen y algunos metros de altura.

Una fuerte cantidad de agua escapa de un caño roto en Recoleta

De acuerdo con lo que trascendió, el tránsito en la calle Peña está completamente cortado, mientras que en la calle Billinghurst -por donde pasan algunos colectivos- se puede circular de manera parcial.

Ante la gran cantidad de agua, se lleva a ver también como el cauce del agua avanzó varios metros por ambas calles.

Por el momento, sólo trabaja personal de tránsito del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para evitar que circulen vehículos, mientras se esperan las cuadrillas de la empresa de acueductos AySA y de la propia Edenor.

Se recomienda tomar caminos alternativos con el objetivo de no caer en demoras en el tránsito. Las causas de la rotura de la cañería todavía se desconocen.