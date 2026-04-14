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Receta de ravioles de cordero caseros, rápida y fácil

La elaboración de este plato une técnicas transmitidas por inmigrantes europeos con insumos autóctonos, generando una especialidad que refleja un cruce cultural en la cocina local a través del uso de carne ovina en el relleno

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Un plato de ravioles de cordero caseros con salsa roja, carne deshebrada y queso rallado, sobre una mesa de madera. Cerca hay un pan y una botella de vino tinto.
La receta de ravioles de cordero caseros integra técnicas italianas e ingredientes autóctonos en la cocina argentina - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cada mesa argentina, la pasta ocupa un lugar de privilegio como herencia directa de los inmigrantes italianos. El ritual del domingo, el ruido del palo de amasar y el aroma a salsa en la olla son parte de una identidad construida a fuego lento. Pero en este rincón del mundo, la costumbre se reinventa: la carne de cordero, tan típica de nuestras tierras, se cuela en el relleno y transforma la tradición en algo auténticamente local.

La historia de los ravioles de cordero caseros es la de la fusión: los abuelos italianos trajeron la técnica, los paisajes argentinos aportaron ingredientes y la creatividad hizo el resto. Así, la pasta rellena deja de ser sólo italiana y suma el sabor único del cordero, logrando un plato que une dos culturas en cada bocado.

Ravioles de cordero caseros

Los ravioles de cordero caseros son una pasta rellena formada por dos láminas finas de masa, que encierran un relleno jugoso de carne de cordero cocida con verduras y especias. Se hierven y se acompañan con salsa, logrando una receta donde la técnica italiana y el sabor argentino se encuentran.

Tiempo de preparación

  • Total: 1 hora
  • Preparación: 30 minutos
  • Cocción: 30 minutos
Vista cercana de ravioles caseros con salsa, queso y albahaca en un plato. Una mano levanta un ravioli con un tenedor. Fondo con vino, harina y huevos.
La receta rápida de ravioles de cordero se prepara en solo una hora y rinde para cuatro porciones abundantes - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

  • 400 g de carne de cordero (paleta o pierna deshuesada)
  • 1 cebolla mediana
  • 2 dientes de ajo
  • 1 zanahoria chica
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • 1 ramita de romero fresco (o 1 cucharadita seco)
  • Sal y pimienta a gusto
  • 2 huevos
  • 300 g de harina 0000 (más extra para estirar)
  • 1 cucharadita de sal fina
  • 50 g de queso rallado (tipo reggianito o sardo)
  • 50 g de ricota (opcional, para suavizar el relleno)
  • 1 pizca de nuez moscada
  • Salsa de tomate, fileto o manteca y salvia para acompañar

Cómo hacer ravioles de cordero caseros, paso a paso

  1. Preparar el relleno: Cortar la carne de cordero en cubitos pequeños. Picar la cebolla, el ajo y la zanahoria.
  2. En una sartén, calentar el aceite de oliva y rehogar la cebolla, el ajo y la zanahoria hasta dorar levemente.
  3. Agregar el cordero y cocinar a fuego fuerte hasta que pierda el color rosado. Incorporar el romero, salpimentar y cocinar a fuego bajo hasta que esté tierno (unos 10-15 minutos). Dejar enfriar.
  4. Picar la carne cocida lo más fina posible (a cuchillo o procesadora). En un bol, mezclar con el queso rallado, la ricota y la nuez moscada. Probar y ajustar condimentos.
  5. Preparar la masa: Formar una corona con la harina y la sal en la mesa. Colocar los huevos en el centro y unir de a poco, amasando hasta lograr una masa lisa. Si hace falta, agregar 1-2 cucharadas de agua. Tapar y dejar descansar 10 minutos.
  6. Estirar la masa bien fina con palote o máquina. Cortar tiras anchas.
  7. Distribuir montoncitos de relleno sobre una tira, dejando espacio entre cada uno. Cubrir con otra tira de masa, presionar alrededor del relleno para sellar y cortar los ravioles con cortapasta o cuchillo.
  8. Hervir en abundante agua con sal. Cuando suben a la superficie, están listos (no más de 2-3 minutos).
  9. Servir con salsa de tomate, fileto o manteca y salvia. No sobrecocer la pasta para mantenerla al dente.
Plato de ravioles gratinados con queso y cebollino sobre mesa de madera. Tenador a la izquierda y copa de vino blanco al lado de una ventana.
La preparación casera de ravioles de cordero se sirve idealmente con salsa de tomate, fileto o manteca y salvia - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones abundantes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 420 kcal
  • Grasas: 15 g
  • Carbohidratos: 45 g
  • Proteínas: 24 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 2 días en recipiente hermético (mejor sin cocinar y enharinados). En freezer, crudos y bien separados, hasta 2 meses. Cocidos, consumir en el día.

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