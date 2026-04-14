Otro elogio del secretario del Tesoro de Estados Unidos a Milei: aseguró que Argentina tuvo un “éxito fantástico” con sus reformas

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, entregó un premio al presidente Javier Milei, en la ceremonia de los Premios Global Citizen, en septiembre de 2025, en Nueva York (AP Foto/Stefan Jeremiah)

Luego de varias meses en los que no habló en público del país, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, volvió a elogiar a la gestión de Javier Milei.

“Argentina ha tenido un éxito fantástico. Están acumulando reservas todos los días", dijo el funcionario de Donald Trump en el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF), en un evento paralelo a las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial. Y remarcó: “Esta vez es diferente en Argentina”.

La declaración se dio luego de que, esta mañana, el Fondo Monetario Internacional (FMI) rebajó de 4 a 3,5% las perspectivas de crecimiento de Argentina.

Bessent también criticó al organismo por sus proyecciones sobre la economía global y señaló que probablemente habían “reaccionado de forma exagerada”.

“Creo que probablemente han reaccionado de forma exagerada, pero ya veremos”, dijo Bessent, señalando que algunos países de Europa y Asia estaban adoptando subsidios al consumo o a la industria para hacer frente a las interrupciones en el suministro, lo que podría provocar una inflación más alta y persistente en esas regiones.

Conferencia de prensa de Milei y Bessent, en Casa Rosada, el año pasado

Bessent dijo que confiaba en que Estados Unidos superaría la subida de precios muy rápidamente, a diferencia de los países que estaban aplicando subsidios que podrían aumentar el endeudamiento o prolongar la duración de los efectos inflacionarios.

Por otro lado, dijo que espera que el Fondo desempeñe un papel muy importante en Venezuela. “El FMI está trabajando para reintegrar a Venezuela a la economía, para que se asemeje más a una economía normal”, afirmó.

“Creo que el liderazgo del Banco Mundial en materia de energía y en la movilización de recursos y estabilidad para los países más pobres ha retomado una excelente trayectoria”, agregó Bessent.

Durante las reuniones de primavera del año pasado, Bessent argumentó que el FMI y el Banco Mundial deberían promover el crecimiento económico en lugar de abordar cuestiones sociales. Criticó al Fondo por dedicar un tiempo desproporcionado a temas como el cambio climático y la igualdad de género.

En aquel momento, añadió que el Banco Mundial debía centrarse en sus funciones esenciales, como ayudar a los países en desarrollo a impulsar sus economías, reducir la pobreza y fomentar las inversiones.

Hoy, Bessent afirmó: “Creo que el Banco Mundial ha dado un buen giro”, especialmente en lo que respecta a la energía nuclear. El año pasado, el banco anunció su regreso al sector de la energía nuclear por primera vez en décadas, con el objetivo de satisfacer la creciente demanda de electricidad en los países en desarrollo. Bessent añadió que el Banco Mundial ahora adopta una postura más favorable a la “abundancia energética” y a “retomar su misión fundamental de sacar a la gente de la pobreza”. Criticó el enfoque en cuestiones sociales y climáticas, calificándolo de “creencias superfluas”.

China y el conflicto de Medio Oriente

El funcionario también habló de China. Destacó que fue un socio global poco fiable durante la guerra de Oriente Medio al acaparar reservas de petróleo y limitar las exportaciones de algunos productos, al igual que hizo con los suministros médicos durante la pandemia.

Además, reveló que había hablado con funcionarios chinos sobre el asunto, pero eludió una pregunta sobre si la disputa descarrilaría el plan del presidente Trump, de visitar Pekín a fines de mes.

Sin embargo, Bessent dijo que Trump y el presidente chino, Xi Jinping, tenían una relación de trabajo muy buena.

“Creo que el mensaje de la visita es la estabilidad. Hemos tenido una gran estabilidad en la relación desde el verano (boreal) pasado; eso emana de arriba hacia abajo”, expresó. “Creo que la comunicación es la clave”.

Con información de Reuters y de AFP