Juan Pablo Velasco y Otto Ritter alistan cierres de campaña para el balotaje a la Gobernación de Santa Cruz

Los candidatos a gobernador de Santa Cruz, la región más extensa, poblada y próspera de Bolivia, alistan su cierre de campaña este miércoles de cara al balotaje del domingo 19 de abril. Juan Pablo Velasco, de Alianza Libre, realizará un acto nocturno en la capital mientras que Otto Ritter, de Santa Cruz Para Todos, hará un recorrido por la región de Chiquitania, al este del departamento.

Ambos candidatos disputan el balotaje para la Gobernación de Santa Cruz tras quedar finalistas en las elecciones autonómicas del 22 de marzo, en las que Velasco obtuvo el 28% de los votos y Ritter el 36%, dejando en tercer lugar al actual gobernador y exlíder cívico, Luis Fernando Camacho, que sacó el 22%.

Pamela Flores, vocera del candidato Ritter, indicó a los medios locales que se decidió realizar una caravana como acto de cierre de campaña y que ésta partió el martes con dos paradas, en San José y San Ignacio, y concluirá este miércoles en Puerto Quijarro, en la frontera con Brasil. En tanto, Velasco cerrará campaña en Santa Cruz de la Sierra con conciertos en un centro de eventos, según la invitación difundida en redes sociales.

Estas actividades ocurren después del debate entre ambos candidatos el pasado domingo, que estuvo marcado por tensiones en el contraste de sus planes de gestión, que incluyen grandes inversiones como la consolidación de megaobras como el aeropuerto HUB de Viru Viru o la construcción de un tren metropolitano a una velocidad poco realista.

Otto Ritter, candidato a gobernador de Santa Cruz

Sin embargo, el que resulte elegido el domingo heredará una institución con poder político, pero con poco margen económico de maniobra. El analista y exdirector del Observatorio Político de la Universidad Gabriel René Moreno, Daniel Valverde, la principal urgencia de la próxima gestión departamental tiene que ver con las cuentas públicas. “El primer desafío es incrementar los ingresos y revertir el déficit en las operaciones de la gobernación cruceña (déficit financiero y deuda flotante)”, explicó y dijo que sin esa ecuación no se podrá invertir en nuevos proyectos.

Velasco es un emprendedor tecnológico de 38 años, creador de una aplicación de delivery que fue vendida a la multinacional Pedidos Ya en 2018 y luego lideró la expansión de Yango en la región.

“JP”, como le llaman sus seguidores, no tiene experiencia en la función pública y es relativamente nuevo en la política. Tuvo su debut en las elecciones nacionales del año pasado cuando fue elegido candidato a vicepresidente de Jorge Quiroga con quien salió segundo en la elección general y luego disputó el balotaje con la fórmula de Rodrigo Paz y Edmand Lara.

Jorge Quiroga junto a Juan Pablo Velasco en un acto proselitista en La Paz, Bolivia, durante la campaña para las elecciones nacionales. REUTERS/Adriano Machado

En el otro lado de la papeleta estará Otto Ritter, un abogado de 62 años que siempre orbitó en la política. Fue concejal municipal y candidato a diputado, además de jefe nacional de la extinta Falange Socialista Boliviana, una fuerza política relevante entre las décadas de 1950 y 1980.

Como abogado, defendió a Marino Diodato, supuesto líder de una mafia italiana acusado de participar en el golpe de Estado de Luis García Meza (1980), que enfrentó cargos por narcotráfico, tráfico de armas y otros. Ritter fue su abogado hasta 1999, cuando fue elegido concejal de Santa Cruz.

Ambos aspirantes a gobernador tendrán el miércoles la última oportunidad para dar un mensaje a los votantes, debido a que el silencio electoral rige desde las cero horas del jueves.