Camilo Ugo Carabelli logró el mejor triunfo de su carrera: barrió a Karen Khachanov y avanzó en el ATP de Barcelona

Camilo Ugo Carabelli derrotó en el debut del ATP 500 de Barcelona al ruso Karen Kachanov (Crédito: REUTERS/Tingshu Wang)

En su primera aparición en el ATP 500 de Barcelona, Camilo Ugo Carabelli dio el golpe al imponerse en sets corridos ante el ruso Karen Khachanov por 6-3 y 6-4, en una hora y 13 minutos de juego. Para el argentino significó su primer triunfo frente a un jugador del Top 20. Sebastián Báez quedó eliminado ante el checo Tomás Machac.

Ugo Carabelli, ubicado en el puesto 64 del ranking mundial, vivió su estreno en el tradicional certamen del Conde de Godó con una victoria de gran valor para su carrera. Del otro lado estuvo Khachanov, nacido en Moscú hace 29 años y actualmente 14 del ranking ATP Tour (con un mejor registro de 8°), quien suma siete títulos en el circuito, entre ellos el Masters 1000 de París, además de acumular 320 triunfos. También había sido semifinalista en la edición anterior del torneo catalán.

El porteño, campeón este año en el Challenger 125 de Rosario y semifinalista en Marrakech en el inicio de la gira europea sobre polvo de ladrillo, mostró solidez desde el comienzo. El Brujo, tomó rápidamente ventaja de 3-0 y no concedió oportunidades de quiebre durante el desarrollo del primer set. Supo sostener esa diferencia hasta cerrarlo por 6-3.

En el arranque del segundo parcial, ambos jugadores mantuvieron sus turnos de saque sin mayores sobresaltos. Sin embargo, el argentino volvió a aparecer en el momento clave: con el ruso al servicio 4-4 y 0-40, generó tres chances de quiebre que desataron la frustración de su rival, quien descargó su bronca rompiendo la raqueta contra el suelo y quedó 4-5 abajo. En el game siguiente, el tenista nacional no dejó pasar su primera oportunidad de match point y selló la victoria por 6-4 para avanzar a los octavos de final.

Este resultado marcó además el primer festejo de Ugo Carabelli ante un Top 20, luego de acumular diez derrotas previas. Por su parte, Khachanov ostentaba un historial favorable frente a argentinos, con 22 victorias y 12 caídas, incluyendo un contundente 7-0 ante Francisco Cerúndolo (19°). Con esta derrota, además, cortó una racha de 13 triunfos consecutivos frente a jugadores albicelestes; su última caída había sido ante Diego Schwartzman en la ronda de 64 de Montecarlo 2022.

En busca de un lugar en los cuartos de final, el Brujo se medirá ante la joven promesa española Rafa Jódar (55°), de 19 años, quien ingresó al cuadro principal mediante una invitación y viene de superar a su compatriota Jaume Munar (38°) por 6-1 y 6-2.

El único antecedente entre ambos se registró hace pocas semanas en las semifinales del ATP 250 de Marrakech, con victoria para el español en sets corridos.

Camilo Ugo Carabelli disputará los octavos de final del ATP 500 de Barcelona ante la joven promesa española Rafa Jódar (Crédito: JOEL CARRETT. EFE/EPA)

La organización dispuso que el encuentro se juegue este miércoles en el tercer turno de la cancha central Rafael Nadal, a partir de las 11:00 (hora argentina). La jornada se abrirá a las 06:00 con la presentación del platense Tomás Etcheverry (29°), quien viene de superar al británico Jack Draper (28°) por 3-6, 6-3 y 4-1, momento en que su rival debió retirarse por molestias físicas. En esta ocasión, jugará ante el portugués Nuno Borges (52°), vencedor del francés Adrian Mannarino (46°) por 6-3 y 6-4.

Por su parte, Sebastián Báez (57°), que venía de alcanzar la segunda ronda en el Masters 1000 de Montecarlo, no pudo sostener la ventaja inicial y cayó ante el checo Tomás Machac (47°). El europeo mostró paciencia, no se desordenó pese a comenzar en desventaja y terminó imponiéndose con autoridad por 2-6, 6-4 y 6-1 para avanzar a los octavos de final del ATP 500 de Barcelona.