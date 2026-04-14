Receta de maní picante al ajo, rápida y fácil

Un snack sabroso, simple y económico para acompañar cualquier encuentro. Perfecto para improvisar algo distinto y sorprender a tus invitados

Un tazón de maní picante al ajo con trozos de chile seco y cilantro fresco picado, reposa sobre una superficie blanca de cocina con buena iluminación.
Maní picante al ajo: el snack irresistible para cualquier picada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El maní picante al ajo es ese clásico de picadas argentinas que nunca falla. Se abre una bolsa y el aroma a ajo y especias invade el aire, despertando el apetito de todos en la mesa. Su crocancia y el toque justo de picante invitan a comer uno a uno, perfecto para compartir en una reunión informal.

Aunque hoy se consigue en cualquier almacén, preparar maní saborizado en casa tiene otro sabor. Es una receta rápida y económica, ideal para improvisar un snack distinto o sorprender en una juntada. En Argentina, es infaltable en picadas familiares, previas de asado y hasta en bares de todo el país.

Receta de maní picante al ajo

El maní picante al ajo se prepara con maní crudo o tostado, salteado en sartén junto a ajo fresco picado, ají molido, pimentón, sal y un toque de aceite. El resultado es un maní crocante, dorado y con un sabor intenso, ideal para picar.

Tiempo de preparación

  • Total: 20 minutos
  • Preparación: 5 minutos
  • Cocción: 15 minutos

Ingredientes

Maní con cáscara, ajos enteros y dientes, ají molido, pimentón dulce en frascos, sal, pimienta negra y aceite de girasol en un recipiente de vidrio sobre una mesa de madera.
Hecho en casa, con mucho sabor y aroma a ajo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • 400 gr de maní crudo (puede ser pelado o con piel fina)
  • 3 dientes de ajo grandes
  • 2 cucharaditas de ají molido (ajustar al gusto)
  • 1 cucharadita de pimentón dulce
  • 2 cucharaditas de sal fina
  • 2 cucharadas de aceite de girasol
  • Pimienta negra a gusto

Cómo hacer maní picante al ajo, paso a paso

  1. Picar finito el ajo y reservar.
  2. Calentar una sartén amplia a fuego medio y agregar el aceite.
  3. Incorporar el maní y tostarlo revolviendo constantemente durante 10 minutos, hasta que comience a dorarse (evitar que se queme).
  4. Añadir el ajo picado y continuar salteando 2 minutos más, mezclando bien.
  5. Incorporar el ají molido, pimentón, sal y pimienta. Saltear 3 minutos, asegurando que las especias cubran todos los maníes.
  6. Retirar del fuego y extender sobre una bandeja para que se enfríen (esto ayuda a mantener la crocancia).
  7. Servir una vez fríos. Si sobran, guardar en recipiente hermético.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 6 porciones de picada.

Primer plano de varias manos tomando mani picanet casero de un bol y de una superficie con papel sobre una mesa de madera, junto a otros aperitivos.
Maní casero, picante y aromático, perfecto para reuniones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 250 kcal
  • Grasas: 20 gr
  • Carbohidratos: 7 gr
  • Proteínas: 10 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En recipiente hermético y en lugar fresco o heladera, se conserva hasta 7 días. Se puede freezar hasta 2 meses, aunque la textura puede cambiar levemente.

Receta de ravioles de cordero caseros, rápida y fácil

La elaboración de este plato une técnicas transmitidas por inmigrantes europeos con insumos autóctonos, generando una especialidad que refleja un cruce cultural en la cocina local a través del uso de carne ovina en el relleno

Hígado graso: la prevalencia crecerá 42% para el año 2050, advierte un estudio global

Expertos de 58 países examinaron información médica internacional y estimaron que afecta a 1.300 millones de personas en el mundo. Por qué es clave el control del sobrepeso a través de la alimentación saludable y la actividad física regular

Máxima Zorreguieta deslumbró en la Casa Blanca: el significado del look total orange y sus joyas

La reina de los Países Bajos sorprendió al lucir un vestido diseñado por Claes Iversen y joyas históricas de la realeza neerlandesa. Los detalles del outfit real

El error común al cocinar calabaza que hace que pierda sus nutrientes

La forma en que se prepara este vegetal influye directamente en el aporte de vitaminas, minerales y antioxidantes presentes en cada plato. Elegir métodos de cocción adecuados permite aprovechar mejor sus cualidades y sumar beneficios a la alimentación diaria

El gen APOE4 vinculado al riesgo de Alzheimer podría afectar la salud ósea

Los resultados muestran que estos cambios aparecen antes de los primeros signos en la función cognitiva, según un estudio en ratones

La historia detrás de la "profecía viral" que ilusiona al Real Madrid en la Champions League

Grecia Colmenares y su sorprendente reinvención: del reinado de las telenovelas a jugar sin límite en Gran Hermano

Cae una aeronave privada en Bolivia y hallan sin vida a sus dos tripulantes en un área remota de Cochabamba

