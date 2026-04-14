Receta de maní picante al ajo, rápida y fácil

El maní picante al ajo es ese clásico de picadas argentinas que nunca falla. Se abre una bolsa y el aroma a ajo y especias invade el aire, despertando el apetito de todos en la mesa. Su crocancia y el toque justo de picante invitan a comer uno a uno, perfecto para compartir en una reunión informal.
Aunque hoy se consigue en cualquier almacén, preparar maní saborizado en casa tiene otro sabor. Es una receta rápida y económica, ideal para improvisar un snack distinto o sorprender en una juntada. En Argentina, es infaltable en picadas familiares, previas de asado y hasta en bares de todo el país.
Receta de maní picante al ajo
El maní picante al ajo se prepara con maní crudo o tostado, salteado en sartén junto a ajo fresco picado, ají molido, pimentón, sal y un toque de aceite. El resultado es un maní crocante, dorado y con un sabor intenso, ideal para picar.
Tiempo de preparación
- Total: 20 minutos
- Preparación: 5 minutos
- Cocción: 15 minutos
Ingredientes
- 400 gr de maní crudo (puede ser pelado o con piel fina)
- 3 dientes de ajo grandes
- 2 cucharaditas de ají molido (ajustar al gusto)
- 1 cucharadita de pimentón dulce
- 2 cucharaditas de sal fina
- 2 cucharadas de aceite de girasol
- Pimienta negra a gusto
Cómo hacer maní picante al ajo, paso a paso
- Picar finito el ajo y reservar.
- Calentar una sartén amplia a fuego medio y agregar el aceite.
- Incorporar el maní y tostarlo revolviendo constantemente durante 10 minutos, hasta que comience a dorarse (evitar que se queme).
- Añadir el ajo picado y continuar salteando 2 minutos más, mezclando bien.
- Incorporar el ají molido, pimentón, sal y pimienta. Saltear 3 minutos, asegurando que las especias cubran todos los maníes.
- Retirar del fuego y extender sobre una bandeja para que se enfríen (esto ayuda a mantener la crocancia).
- Servir una vez fríos. Si sobran, guardar en recipiente hermético.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 6 porciones de picada.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 250 kcal
- Grasas: 20 gr
- Carbohidratos: 7 gr
- Proteínas: 10 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En recipiente hermético y en lugar fresco o heladera, se conserva hasta 7 días. Se puede freezar hasta 2 meses, aunque la textura puede cambiar levemente.