La insólita reacción de un jugador con una árbitro que convalidó un gol para su equipo tras la revisión del VAR

Un jugador besó a un árbitro tras una decisión del VAR

El partido de la Liga Premier egipcia disputado en el Cairo International Stadium quedó marcado por una escena tan inusual como llamativa: un delantero del National Bank of Egypt celebró el gol de la victoria besando la frente del árbitro tras una revisión del VAR. Este gesto de gratitud acaparó la atención de la jornada y desplazó el foco del resultado final.

La victoria por 2-1 del National Bank of Egypt SC sobre Al Mokawloon Al Arab correspondió a la cuarta fecha de la ronda de descenso. El equipo visitante abrió el marcador a los 5 minutos, manteniendo la ventaja hasta el descanso. El equipo local igualó en el minuto 67 mediante un tiro penal y selló la remontada al minuto 81 tras una jugada polémica que requirió la intervención de la tecnología de videoarbitraje.

La jugada decisiva se produjo cuando Osama Faisal, delantero de National Bank, remató de cabeza tras un rebote favorecido por una confusión entre dos defensores rivales. Inicialmente, el árbitro invalidó la acción por fuera de juego. El VAR revisó la jugada durante tres minutos antes de validar el tanto, al considerar que Faisal se hallaba en posición reglamentaria en la acción previa.

El futbolista besó al árbitro después de que convalidara la jugada del segundo gol

Al confirmar el gol, la reacción de Ahmed Amin Oufa sorprendió a todos. El delantero, una de las figuras del equipo, se acercó al árbitro, le sujetó la cabeza con ambas manos y le dio un beso en la frente. Ante su reacción, el árbitro se mostró totalmente sorprendido y sin saber qué medida tomar al respecto; Se quedó mirando fijamente a Oufa mientras este celebraba el tanto decisivo. El gesto, inédito en este contexto, no derivó en sanción disciplinaria. El partido continuó y National Bank consolidó la victoria por 2-1.

El propio Oufa, que había ingresado en el primer tiempo, se encogió de hombros tras el incidente, como preguntándose si su acción debía interpretarse como falta. El árbitro optó por no amonestarlo y permitió que el juego siguiera su curso. El desenlace del partido mantuvo la intensidad hasta el último minuto, con Al Mokawloon buscando el empate y estrellando un balón en el travesaño en tiempo de descuento.

Las incidencias finales incluyeron una tarjeta roja al minuto 90+4 y una amarilla en el 90+10. El resultado permitió al National Bank afianzarse en la tercera posición de la ronda de descenso, mientras que Al Mokawloon quedó relegado a la novena posición. El equipo vencedor ha superado a los Contratistas Árabes en seis de sus últimos once enfrentamientos directos.

El National Bank se impuso por 2-1 gracias al gol convalidado a los 80 minutos

La trayectoria de Ahmed Amin Oufa, delantero central de 29 años, ha estado marcada por su paso por distintos clubes de la Premier League egipcia. Inició su carrera en Ceramica Cleopatra FC y, tras etapas en Misr Lel Makkasa y Eastern Company SC, se consolidó en ENPPI SC, donde disputó 73 partidos y anotó 21 goles. En julio de 2025, fue transferido al National Bank por una suma cercana a los 400.000 dólares, firmando contrato hasta junio de 2028. Su rendimiento en la liga local lo llevó a ser convocado dos veces para la selección nacional de Egipto entre 2023 y 2024. Mide 1,87 metros y es reconocido por su potencia física y su capacidad para definir con ambos pies.

El partido celebrado en el Cairo International Stadium también puso de relieve la historia formativa del Al Mokawloon Al Arab, club que a lo largo de los años ha forjado figuras como Mohamed Salah, quien anotó 12 goles en 45 partidos tras salir de su cantera, y Mohamed Elneny, ambos posteriormente transferidos al fútbol europeo.