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El accidente de la hija de Barby Silenzi: “Mi reina hermosa se fracturó ”

La bailarina compartió con sus seguidores el percance que sufrió Elena durante el fin de seamana

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Barby Silenzi compartió que su hija Elena se fracturó luego de un partido de hockey (Instagram)

Preocupación y mensajes de aliento rodearon en las últimas horas a Barby Silenzi, quien usó sus redes sociales para contar el accidente que sufrió su hija Elena, fruto de su relación con el ex Gran Hermano Francisco Delgado. La bailarina, siempre cercana a sus seguidores, compartió imágenes del estado de la mano de la pequeña y relató en detalle cómo fue el incidente que la dejó con una fractura.

Mi reina hermosa se fracturó un dedo”, escribió Barby junto a una foto donde se ve a Elena con la mano derecha completamente vendada. La imagen despertó preocupación inmediata entre sus seguidores, que no tardaron en enviarle mensajes con preguntas y deseos de pronta recuperación. Para llevar tranquilidad, Silenzi decidió mostrar otra imagen sobre le lesión de le nena. “El dedo de mi bebé. Así lo tenía antes de ir al médico”, compartió en sus historias de Instagram.

Ante la cantidad de consultas recibidas, Barby grabó un video explicando con detalles lo que había sucedido. “Les quiero contar qué le pasó a Elena, que me están preguntando un montón”, comenzó, en tono sereno. Según relató, el accidente ocurrió durante el fin de semana. “Se quebró, tiene una mínima fractura en el dedo. Fue el sábado durante un partido de hockey donde recibió un bochazo”, explicó la bailarina sobre el origen de la lesión.

Primer plano de una niña con camiseta rosa, mostrando su mano derecha con un dedo vendado. Tiene los labios fruncidos y mira directamente a la cámara
Elena mostró su mano fracturada luego de ser golpeada por una bocha en un partido de hockey

Se puso a llorar pobrecita y se le hinchó mucho el dedo. Fue en la mano derecha, por lo que no puede escribir”, relató Barby sobre el inconveniente que se le presentó ante la fractura. “Está yendo al colegio igual, porque no va a faltar tantos días, pero va a escuchar y a estar presente”, agregó.

La rutina escolar se adaptó a la nueva situación: si bien no puede tomar apuntes ni realizar tareas que requieran escribir, la nena se mantiene activa, acompañada por sus compañeros y docentes. Barby destacó la fortaleza de su hija y la buena predisposición para enfrentar la recuperación, aunque aclaró que el seguimiento médico será clave en los próximos días. “El miércoles tenemos que volver al médico, así que les voy a ir contando las novedades”, cerró la bailarina, agradeciendo los mensajes de apoyo que recibió desde que compartió el episodio.

Close-up de una mano adulta sosteniendo la mano de un niño, que muestra un dedo visiblemente inflamado o lesionado. Se ven uñas con esmalte amarillo
Barby compartió una imagen del dedo lesionado de su hija Elena antes de acudir al médico

No es la primera vez que Silenzi comparte con sus seguidores detalles sobre la vida de Elena. La bailarina suele publicar momentos familiares y reflexiones sobre la maternidad, mostrando la complicidad que la une a su hija. En febrero de 2022, luego de dos meses separadas, Barby se reencontró con Elena tras un extenso viaje de la pequeña a General Roca junto a su papá, el ex Gran Hermano, quien reside en México. Aquella vez, el reencuentro entre madre e hija fue celebrado en redes y emocionó a sus seguidores.

Barby Silenzi se reencuentra con su hija tras dos meses tras estar de vacaciones con su papá, Francisco Delgado, quien vive en México y la ve solo una vez al año (Instagram)

Delgado también hizo pública su emoción por ese tiempo compartido. “Con Elena pasamos dos meses juntos. Ayer volvió con su mamá. Fueron dos meses intensos donde descubrí muchas cosas de Elena que no conocía. Cosas hermosas. Elena es una nena feliz, y sé que la mayor parte del trabajo desde el día uno fue tuyo Barby”, escribió el mediático junto a un video del abrazo entre madre e hija. Luego agregó: “Te lo agradezco de corazón, quiero que sepas que sos una gran mamá. Gracias y vos hija mía, te voy a extrañar muchísimo. Te veo prontito así seguimos dándole la vuelta al mundo. Te amo para siempre Elena”.

El episodio reciente volvió a poner en primer plano el lazo entre Barby y su hija, así como el esfuerzo de ambos padres por acompañarla en cada etapa, pese a la distancia y a los desafíos que surgen. El deporte, la escuela y la familia forman parte de la vida cotidiana de Elena, que ahora enfrenta con valentía y el apoyo de todos la recuperación tras el accidente.

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