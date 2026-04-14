Política

El secretario general de la CGT apuntó contra el plan económico y la falta de empleo

Jorge Sola advirtió sobre la caída del empleo y el cierre de pymes en los últimos años, y cuestionó la falta de un modelo productivo que impulse inversiones y genere trabajo genuino. Además, alertó por el impacto de la inflación en el poder adquisitivo y criticó la intervención del Gobierno en las paritarias

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El sindicalismo, encabezado por la CGT, rechazó la reforma laboral impulsada por el Gobierno, argumentando la ausencia de un proyecto productivo genuino que favorezca inversiones y empleo

Líderes empresariales, autoridades del Gobierno y referentes del sector se reúnen en una nueva edición de AmCham Summit. El evento, Cámara de Comercio de Estados Unidos en el país, se lleva adelante en el Centro de Convenciones de Buenos Aires. Desde el lugar, el secretario general de la CGT, Jorge Sola, dialogó con Infobae en Vivo Al Mediodia y expuso la postura del sindicalismo sobre la reforma laboral, el impacto de la inflación, el endeudamiento y las recientes declaraciones del ministro de Economía acerca del futuro económico de la Argentina.

Sola, manifestó la posición del sindicalismo a la nueva reforma laboral impulsada por el Gobierno. Admitió preocupación por la pérdida de puestos de trabajo y la reducción de pequeñas y medianas empresas en los últimos años. También se refirió al efecto de la inflación en las negociaciones paritarias y a la visión del sindicalismo sobre el rumbo económico señalado por el Ejecutivo.

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En declaraciones realizadas durante un almuerzo empresarial, Sola sostuvo que los trabajadores son socios estratégicos en la inversión productiva y remarcó la necesidad de generar trabajo genuino en la Argentina. Expresó que, en situaciones coyunturales, la CGT rechaza la ley de modernización laboral: “La CGT se opone. No estuvimos de acuerdo, no fuimos parte de su elaboración. Nos estamos oponiendo”. Señaló que el conflicto se basa en los intereses contrapuestos entre la inversión y el trabajo.

Al mismo tiempo recordó: “La asociación estratégica entre quienes invierten y quienes aportan la fuerza de trabajo debe existir en la Argentina. Ha existido siempre y va más allá de las afinidades ideológicas con el gobierno de turno”. Agregó que el problema principal es la falta de un “proyecto productivo genuino” por parte del actual gobierno: “No vemos que el poder que gobierna tenga un proyecto productivo genuino que contemple las inversiones y la generación de empleo”.

Jorge Sola cuestionó la intervención del Gobierno en las negociaciones paritarias, calificando el control sobre los aumentos salariales como una forma de control de precios (Foto: Maximiliano Luna)
Jorge Sola cuestionó la intervención del Gobierno en las negociaciones paritarias, calificando el control sobre los aumentos salariales como una forma de control de precios (Foto: Maximiliano Luna)

Caída del empleo y cierre de pymes

Entre otras cosas, el secretario general de la CGT informó una reducción de 300.000 empleos formales y 22.000 pymes en los últimos dos años. Según Sola, este escenario genera incertidumbre y afecta de manera directa a los trabajadores. “La CGT observa con alarma esta destrucción de empleo y de unidades productivas”, remarcó.

Consultado sobre cómo impactan la inflación y la desocupación en las negociaciones paritarias, explicó: “Sumamos once meses de inflación creciente. El índice se ubicará, en pocas horas, por encima del 3%, cuando se había prometido que estaríamos por debajo del 1% a esta altura. Esto afecta el poder adquisitivo tanto de asalariados como de emprendedores”.

Sola afirmó: “El endeudamiento familiar es una de las principales preocupaciones actuales”. Criticó al Gobierno por intervenir en las paritarias: “Un gobierno que reivindica la libertad de mercado controla las paritarias. Eso es control de precios”. El dirigente agregó que esta intervención tensiona las discusiones salariales: “En algunas actividades parece un proceso extorsivo: o mantienen los empleos o permiten los aumentos salariales”.

Las expectativas de recuperación económica planteadas por el Gobierno fueron relativizadas por Sola, quien afirmó que la brecha social se mantiene y el plan económico no muestra resultados claros (Maximiliano Luna)
Las expectativas de recuperación económica planteadas por el Gobierno fueron relativizadas por Sola, quien afirmó que la brecha social se mantiene y el plan económico no muestra resultados claros (Maximiliano Luna)

Declaraciones del Gobierno y expectativas a corto plazo

Además, secretario general de la CGT se refirió a las palabras del ministro de Economía, Luis Caputo, quien aseguró en AMCHAM que “se vienen los mejores 18, 20 meses de las últimas décadas en la Argentina”. El dirigente sindical respondió: “La pregunta es: ¿por qué 18 o 20 meses y no un proceso de años, como se solía comparar con Irlanda o Alemania?”.

Planteó que el humor social está condicionado por la pérdida del poder adquisitivo y el endeudamiento: “No se resolverá el mes próximo. La pérdida del poder adquisitivo genera endeudamiento familiar como durante la pandemia”. Sola sostuvo: “La posibilidad de perder el empleo es una de las principales demandas de los trabajadores. Para nosotros es igual para formales e informales”.

Además, se cuestionó la eficacia del plan económico: “A veces no sé si es que el plan no funciona o si los tiempos no le alcanzan”. Ante la consulta sobre las perspectivas, respondió: “Me inclino a pensar que el plan no está funcionando”.

Condiciones para la llegada de inversiones

Durante el encuentro, representantes de cámaras empresariales y gobernadores también expusieron la necesidad de estabilidad macroeconómica para facilitar la llegada de inversiones a la Argentina. Sola coincidió con estos planteos y subrayó: “Es una condición necesaria, pero no suficiente”.

El líder sindical expresó: “La microeconomía está lejos de esas variables macroeconómicas”. Celebró el llamado a la federalización de las inversiones y sostuvo que “hay demanda de trabajo insatisfecha en el interior profundo” del país. “La macroeconomía funcionó con ajuste social y lo pagaron quienes menos tienen”, aseveró.

Sola señaló que la brecha entre la mejora macroeconómica y la realidad social persiste: “La gente votó esperando un mejor nivel de vida. Eso no está sucediendo y el humor social lo refleja”. Consideró relevante que el debate ocurra en el ámbito empresario, ya que evidencia la existencia de reclamaciones compartidas por sindicatos y empresas.

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