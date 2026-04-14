La anestesista detenida por robar fentanilo del Hospital Municipal de Vicente López confesó su adicción en la Justicia

Una ampolla rota de fentanilo hallada en la casa de la médica

La médica anestesióloga allanada y aprehendida ayer en Castelar por inventar una falsa cirugía para robar ampollas de fentanilo en el Hospital Municipal de Vicente López declaró ante la Justicia en las últimas horas.

Ante la fiscal Marcela Semería -que investiga la causa en su contra por el delito de defraudación por administración fraudulenta agravada, falsificación de instrumento público y tenencia de estupefacientes-, la especialista de 34 años reconoció en su indagatoria el robo del poderoso opiáceo en el centro médico. También, admitió su adicción a este tipo de fármacos y a medicación como el clonazepam, aseguraron fuentes del caso a Infobae.

Los medicamentos encontrados en la casa de la anestesista

El comienzo de su adicción

La médica -que había sido contratada de manera externa en el hospital Houssay- fue denunciada a mediados de marzo último por una alta directiva del centro médico que depende del municipio de Vicente López, que reportó en la Justicia el supuesto robo de dos ampollas mediante una curiosa maniobra en los registros, aseguró una fuente del caso. Un farmacéutico que notó el truco en los libros de retiros de sustancias del centro médico fue quien la reportó.

Así, terminó investigada y allanada por detectives del área de inteligencia de la División Operaciones Area Metropolitana Norte de la Superintendencia Investigación contra el Narcotráfico de la PFA.

En su casa, encontraron ampollas rotas de fentanilo, ampollas de midazolam -otro potente opioide-, psicofármacos como fluoxetina y biperideno -empleado en tratamientos para dejar de fumar- y haloperidol -un medicamento antipsicótico-, así como varios analgésicos inyectables.

El Hospital Houssay de Vicente López

En su relato, la anestesióloga aseguró que su adicción comenzó años atrás, “desde chica”, asegura un investigador, cuando accedía a este tipo de fármacos, que encontraba en los botiquines los médicos de su familia. En su testimonio, no apuntó que su consumo se debiera al estrés de su trabajo, o a cualquier factor de su trabajo.

Luego, explicó que fue “puesta a disponibilidad” en su trabajo y que atravesó un tratamiento, pero que finalmente reincidió.

Semería, por su parte, pidió que la aprehensión de la acusada se convierta en una detención formal ante el Juzgado de garantías del caso.