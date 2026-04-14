Estados Unidos

Estas son las tarifas de visas de trabajo y residencia en EEUU en 2026 y cuánto cuesta cada trámite

El ajuste incorpora nuevos montos para solicitudes migratorias y redefine los gastos que deben asumir solicitantes y empleadores

Guardar
Primer plano de billetes de dólares de varias denominaciones sobre una mesa de madera. Al fondo, una visa estadounidense borrosa y una pequeña bandera de EE.UU.
La actualización de tarifas de USCIS para 2026 eleva los costos de visas de trabajo y residencia permanente en Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) implementó una actualización de tarifas que afecta el procesamiento de solicitudes de visas de trabajo y residencia permanente a partir del 1° de marzo de 2026, modificando los costos para migrantes y empleadores en todo el país. La medida responde a la política bianual de ajuste por inflación, autorizada por el Departamento de Seguridad Nacional, con el objetivo de cubrir los costos operativos y administrativos del sistema migratorio federal.

Según información oficial publicada en el Registro Federal, diario oficial del gobierno de Estados Unidos, la normativa impacta principalmente a quienes optan por el procesamiento premium, una modalidad que permite acelerar la resolución de trámites específicos mediante el pago de un arancel adicional. Las nuevas tarifas aplican para formularios como el I-129, I-140, I-539 e I-765, todos ellos centrales en los procedimientos de visas laborales y permisos de residencia.

El último ajuste tarifario de USCIS se enmarca en la revisión periódica establecida por la ley federal. El proceso incluyó una fase de consulta pública, la publicación de la regla final en el Federal Register y la actualización de los valores en la tabla oficial de tarifas, disponible en el portal oficial de USCIS. Según el Departamento de Seguridad Nacional, la medida busca garantizar la sostenibilidad financiera de los servicios migratorios y mantener la eficiencia en la atención a usuarios.

¿Cuánto cuestan las visas de trabajo y la residencia permanente en 2026?

El cronograma oficial de USCIS detalla los nuevos valores para los trámites más habituales de migración laboral y residencia permanente. De acuerdo con el Registro Federal, los costos para el procesamiento premium, solicitado mediante el formulario I-907, son los siguientes:

  • Formulario I-129 (petición para trabajador no inmigrante):

H-2B o R-1: USD 1.780 Otras clasificaciones (E, H-1B, H-3, L, O, P, Q, TN): USD 2.965

  • Formulario I-140 (petición para trabajador extranjero): USD 2.965
  • Formulario I-539 (extensión o cambio de estatus para categorías F, J y M): USD 2.075 por el servicio premium, monto adicional a la tarifa base
  • Formulario I-765 (autorización de empleo, incluidas OPT y STEM-OPT): USD 1.780

El costo de la residencia permanente legal, tramitada mediante el formulario I-485, se estableció en USD 1.440 en 2026, según la tabla de tarifas publicada en el portal oficial de USCIS. Este valor cubre la presentación general y no incluye pagos adicionales como servicios biométricos, que pueden aplicarse según el caso.

Visa Estados Unidos-Colombia
El procesamiento premium de USCIS asegura respuesta rápida a trámites migratorios desde el 1° de marzo de 2026 mediante pago adicional. (Archivo)

¿Qué cambia con la actualización de tarifas de USCIS?

La actualización de marzo de 2026 afecta principalmente el procesamiento premium, una opción disponible para quienes desean una respuesta acelerada de USCIS. El pago de este servicio, que se solicita mediante el formulario I-907, permite reducir los plazos de resolución administrativa para determinados trámites migratorios.

El Departamento de Seguridad Nacional ha precisado: “el procesamiento premium no modifica los criterios de elegibilidad ni garantiza la aprobación del caso, solo asegura una decisión en el plazo estipulado”. Los aranceles base para formularios estándar se mantienen sin cambios significativos, salvo los montos vinculados al procesamiento rápido.

La revisión tarifaria se justifica por el incremento de costos operativos y el impacto de la inflación en el presupuesto de la agencia, según consta en la justificación oficial publicada en el Federal Register, gaceta oficial del gobierno de Estados Unidos (Vol. 91, No. 7, 2026).

¿Quiénes se ven afectados por los nuevos aranceles de USCIS?

Las nuevas tarifas de USCIS afectan a varios grupos:

  • Migrantes que solicitan visas temporales de trabajo bajo las categorías I-129 e I-140.
  • Empleadores estadounidenses que patrocinan trabajadores extranjeros.
  • Estudiantes internacionales y visitantes de intercambio que requieren extensión o cambio de estatus migratorio.
  • Solicitantes de autorización de empleo a través del formulario I-765.
  • Personas que tramitan la residencia permanente legal mediante el formulario I-485.

El impacto financiero recae tanto en individuos como en empresas, que deben prever los nuevos costos en sus presupuestos de migración y recursos humanos. USCIS aclara que “las tarifas actualizadas solo aplican a solicitudes presentadas a partir del 1° de marzo de 2026”, por lo que quienes iniciaron trámites antes de esa fecha mantienen los valores previos.

¿Cómo solicitar el procesamiento premium y cuáles son sus ventajas?

El procesamiento premium de USCIS está disponible para ciertos trámites de visas laborales y extensiones de estatus migratorio. Los solicitantes deben presentar el formulario I-907 junto con el formulario principal (I-129, I-140, I-539 o I-765), abonando el arancel adicional correspondiente.

La principal ventaja de esta modalidad es la reducción de los plazos de resolución: USCIS se compromete a emitir una decisión administrativa en un tiempo específico, normalmente 15 días calendario. No obstante, el pago del servicio premium no influye en la evaluación de fondo del expediente ni asegura un resultado favorable.

USCIS advierte que “el procesamiento premium es opcional y no sustituye la tarifa base del formulario principal”, según consta en su reglamento publicado en el portal oficial de USCIS. El pago debe realizarse a través de los canales oficiales, como transferencias bancarias o giros postales.

Primer plano de billetes de cincuenta y veinte dólares sobre una mesa de madera. Al fondo, una tarjeta de visa estadounidense y una pequeña bandera de EE.UU. están desenfocadas.
La revisión tarifaria 2026 de USCIS responde al ajuste por inflación autorizado por el Departamento de Seguridad Nacional para cubrir costos federales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Existe algún arancel especial para la visa H-1B o para empleadores?

El listado oficial de tarifas de USCIS para 2026 no incluye un arancel extraordinario de USD 100.000 para la visa H-1B por Proclamación Presidencial, como circuló en versiones no oficiales. Los únicos montos vigentes son los publicados en la normativa federal y en la sección de tarifas del portal oficial de USCIS.

El Departamento de Seguridad Nacional recomienda a empleadores y migrantes consultar siempre la información actualizada en los canales oficiales antes de iniciar cualquier trámite de visa o residencia.

¿Dónde consultar las tarifas vigentes y cómo realizar los pagos?

USCIS mantiene una sección específica de Forms and Fees en su portal oficial, donde se listan los valores actualizados para cada formulario. La agencia actualiza esta información tras cada revisión tarifaria y publica las reglas finales en el Federal Register y el Code of Federal Regulations (8 CFR Part 106).

Los pagos a USCIS se realizan mediante transferencia bancaria, tarjeta de crédito o débito, cheque personal, cheque de caja o giro postal dirigido a la agencia, según las instrucciones de cada formulario. El comprobante de pago debe adjuntarse con la solicitud para su procesamiento.

¿Qué se mantiene sin cambios tras la actualización de tarifas de USCIS?

Los criterios de elegibilidad, los requisitos documentales y los procedimientos administrativos para cada tipo de visa permanecen sin modificaciones después del ajuste tarifario. USCIS mantiene la política de revisión bianual de aranceles y la publicación previa de los cambios, permitiendo comentarios públicos antes de su entrada en vigor.

El calendario de revisión de tarifas se ajusta a la normativa federal y responde a la evolución de los costos operativos de la agencia, según se detalla en el Registro Federal.

¿Qué impacto tiene este cambio para migrantes y empleadores en Estados Unidos?

El incremento de tarifas para trámites migratorios representa un costo adicional para quienes buscan empleo, residencia o autorización de trabajo en Estados Unidos. El Departamento de Seguridad Nacional indica que el ajuste busca ajustar el presupuesto de la agencia y mantener la calidad y rapidez de los servicios prestados.

A partir de marzo de 2026, los migrantes y empleadores deben considerar los nuevos valores en sus gestiones administrativas. La información oficial y actualizada está disponible en el portal oficial de USCIS y en los documentos públicos del gobierno federal.

Temas Relacionados

Servicio de Ciudadanía e InmigraciónDepartamento de Seguridad NacionalVisas LaboralesProcesamiento PremiumVisaMigraciónEstados Unidos Noticias

Últimas Noticias

El avance del supertifón Sinlaku mantiene bajo amenaza a las islas estadounidenses del Pacífico

Las autoridades locales y federales evalúan daños y preparan respuestas ante posibles nuevos efectos del fenómeno en territorios insulares bajo administración de Estados Unidos

El avance del supertifón Sinlaku mantiene bajo amenaza a las islas estadounidenses del Pacífico

El número de adultos que retoma los estudios universitarios está aumentando en Estados Unidos

La matrícula de personas que regresan a la educación superior tras una interrupción presenta un alza, impulsada por programas de apoyo y medidas para reducir obstáculos como la deuda y la burocracia en las instituciones

El número de adultos que retoma los estudios universitarios está aumentando en Estados Unidos

Arrestaron a 100 manifestantes en Nueva York por protestar contra la venta de armas a Israel

La policía detuvo a un centenar de personas durante una movilización en Manhattan que exigía al Congreso el fin del apoyo militar estadounidense a Israel. Entre los detenidos figura Chelsea Manning

Arrestaron a 100 manifestantes en Nueva York por protestar contra la venta de armas a Israel

El alcalde Zohran Mamdani anuncia apertura de cinco supermercados municipales en Nueva York

La iniciativa contempla la instalación de una tienda en cada condado, priorizando el acceso a productos esenciales a un menor costo, con la primera sucursal en East Harlem y una inversión inicial de USD 30 millones

El alcalde Zohran Mamdani anuncia apertura de cinco supermercados municipales en Nueva York

Un hombre muere tras caer de una embarcación mientras el mal clima eleva riesgos en las costas de Florida

La víctima fue localizada por buzos horas después en un canal cercano a St. Petersburg, tras un operativo que se extendió durante toda la noche

Un hombre muere tras caer de una embarcación mientras el mal clima eleva riesgos en las costas de Florida

TECNO

“Es injugable”: usuarios de PS5 exigen reembolsos por fallos en Starfield

“Es injugable”: usuarios de PS5 exigen reembolsos por fallos en Starfield

El sencillo ajuste que debes hacer en el router para aumentar la velocidad del WiFi en casa

La IA comprada no te salva: la que se construye sí

Cuál es el precio de bitcoin, dogecoin y otras criptomonedas este martes 14 de abril

Este truco dura un minuto y hará que la batería y la RAM de tu celular tengan un mejor rendimiento

ENTRETENIMIENTO

La infracción de Eddie Redmayne que terminó en una multa de £1,530

La infracción de Eddie Redmayne que terminó en una multa de £1,530

Celia Cruz: cómo la reina de la salsa llegó al Salón de la Fama del Rock & Roll

Karol G expuso las barreras del género urbano y el precio de llegar a la cima: “Te dicen que no eres capaz para ciertas cosas”

El rol clave de los hijos de Britney Spears en su ingreso a rehabilitación: “Tienes que ir si quieres que estemos cerca”

Bruno Mars recibió la llave de Las Vegas y desató una fiesta inédita en la ciudad

MUNDO

El Comando Central de EEUU desvió seis buques y dijo que ningún barco cruzó el bloqueo a los puertos de Irán

El Comando Central de EEUU desvió seis buques y dijo que ningún barco cruzó el bloqueo a los puertos de Irán

Los separatistas de Camerún anunciaron una pausa de tres días en los combates por la visita del papa León XIV

Hallan al “Jaguar de las nubes” en un bosque de Honduras: se trata del primer avistamiento en más de 10 años

Trump rompió con Meloni y entierra la apuesta italiana de ser puente con Washington: “Ya no es la misma persona”

Los ejércitos de Estados Unidos y Filipinas inician maniobras militares conjuntas en el mar Meridional