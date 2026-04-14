Estas son las ciudades de EEUU donde los jóvenes graduados ganan más y la vivienda es más accesible

El informe de Redfin y Glassdoor analiza salarios, vivienda y empleo en más de 500 ciudades estadounidenses para nuevos profesionales universitarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un reciente informe elaborado conjuntamente por la plataforma inmobiliaria Redfin y el portal de empleo Glassdoor determinó cuáles son las ciudades estadounidenses que presentan las condiciones más favorables para quienes acaban de obtener un título universitario y buscan iniciar su carrera profesional.

El estudio, divulgado en abril de 2026, se basó en el análisis de salarios iniciales, oportunidades laborales, precios de viviendas y calidad de vida, y tiene como objetivo orientar a los jóvenes que enfrentan un mercado laboral desafiante y un contexto inmobiliario restrictivo. La investigación analizó más de 563.000 evaluaciones salariales, 662.000 valoraciones de empleadores, 22 millones de ofertas de trabajo y 2.5 millones de transacciones inmobiliarias a nivel nacional. Los resultados, apoyados en datos del Bureau of Labor Statistics y registros oficiales de compraventa, ofrecen una radiografía de la movilidad y la inserción laboral de jóvenes graduados en un escenario de competencia creciente y acceso limitado a la vivienda.

El contexto de este informe está marcado por el mercado de trabajo más competitivo para nuevos egresados desde 2020, con una tasa nacional de desempleo del 2,8% entre quienes cuentan con estudios superiores y del 3,6% entre quienes solo poseen estudios universitarios incompletos, según el Bureau of Labor Statistics. La dificultad para acceder a una vivienda propia se ve agravada por el aumento de precios y tasas hipotecarias superiores al 6%, en un entorno donde el sueño de la casa propia se ha vuelto menos asequible para la población más joven.

¿Cuáles son las mejores ciudades de Estados Unidos para comenzar una carrera profesional tras la universidad?

El informe conjunto sitúa a Washington D.C. como la ciudad de mayor tamaño con mejores perspectivas para quienes egresan de la universidad, por su salario de entrada elevado y su amplia gama de ofertas laborales. Según el documento, en la capital federal los jóvenes recién egresados acceden a mejores remuneraciones que en otros grandes núcleos urbanos y encuentran oportunidades en sectores públicos y privados.

La segunda posición entre las grandes urbes corresponde a Omaha, Nebraska, caracterizada por viviendas iniciales valoradas en menos de USD 200.000 y la presencia de grandes empleadores. La combinación de estabilidad laboral y precios accesibles de la vivienda la convierte en un destino interesante para quienes inician su vida profesional.

En el segmento de ciudades medianas, Nueva Orleans, Luisiana, encabeza la lista gracias a la asequibilidad de las viviendas de entrada y el crecimiento de los salarios iniciales, que superan la evolución de los alquileres, de acuerdo al informe conjunto. Para las pequeñas ciudades, Springfield, Illinois, figura en primer lugar, con viviendas tipo starter home cercanas a los USD 128.000 y una relación entre ingresos y pago hipotecario del 16.8%, por debajo de la media nacional.

Washington D.C. lidera el ranking de mejores ciudades para egresados universitarios en Estados Unidos por salario inicial y ofertas laborales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué variables definen el ranking de mejores ciudades para egresados universitarios?

La evaluación utilizó cuatro variables principales:

Salario inicial promedio para jóvenes profesionales.

Precio y disponibilidad de viviendas tipo starter home.

Cantidad y crecimiento de empleos de nivel inicial.

Relación entre ingresos y pago hipotecario.

Estas variables permitieron identificar lugares donde los recién egresados pueden acceder tanto a trabajos acordes a sus estudios como a una vivienda asequible, un objetivo cada vez más complejo en los grandes centros urbanos.

¿Cómo impacta el mercado laboral actual en los recién egresados universitarios?

De acuerdo con el Bureau of Labor Statistics, el desempleo entre quienes poseen una licenciatura o un grado superior se ubica en 2,8%, mientras que para quienes cuentan con estudios universitarios incompletos la cifra asciende al 3,6%. En el caso de quienes solo disponen de título secundario, la tasa de desempleo es del 4,8%. El informe conjunto señala que el acceso al empleo formal ha disminuido por la competencia y el impacto de la automatización en los puestos de nivel inicial.

El documento explica que en ciudades como San Diego, California, el costo de la hipoteca representa el 65,4% del ingreso inicial, lo que posterga la posibilidad de adquirir una vivienda y obliga a los jóvenes a considerar mercados menos saturados. En mercados como Miami, Florida y Austin, Texas, la demanda de empleo sigue siendo alta, pero el acceso a la propiedad resulta complejo por el valor de las viviendas y la competencia.

Omaha, Nebraska, se destaca entre las grandes urbes por viviendas accesibles y la presencia de grandes empleadores para jóvenes graduados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué ciudades emergentes presentan oportunidades para jóvenes profesionales?

El informe identifica localidades que tradicionalmente no figuran en los rankings habituales, como Mobile, Alabama; Wichita, Kansas; Macon, Georgia; y Anchorage, Alaska, como ejemplos de mercados donde los jóvenes pueden encontrar empleo y adquirir una vivienda sin los obstáculos de los grandes polos urbanos. Estas ciudades muestran estabilidad en la oferta de empleo y precios de vivienda por debajo del promedio nacional.

La economista principal consultada en la investigación señala que los nuevos profesionales buscan lugares “donde su salario tenga mayor poder adquisitivo y donde puedan desarrollarse personal y laboralmente sin quedar fuera del mercado inmobiliario”.

¿Qué datos respaldan la selección de las mejores ciudades para egresados universitarios?

La investigación cruzó más de 563.000 evaluaciones salariales, 662.000 evaluaciones de empleadores y 2.5 millones de ventas inmobiliarias durante el año 2025. El informe se apoyó en bases de datos de portales de empleo y plataformas inmobiliarias, así como en estadísticas oficiales del Bureau of Labor Statistics y reportes nacionales de ventas de propiedades.

El análisis remarca que en las grandes ciudades la relación entre el salario y el costo de la vivienda es un factor clave: en San Diego, por ejemplo, un joven profesional necesitaría más de una década para ahorrar el monto de la entrada de una vivienda debido a la proporción entre ingresos y gastos.

La tasa de desempleo para quienes poseen título universitario en Estados Unidos se sitúa en 2,8%, según el Bureau of Labor Statistics. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué tendencias de migración de jóvenes egresados universitarios se observan en Estados Unidos?

Según la investigación, aunque los grandes núcleos urbanos siguen atrayendo a muchos egresados por la diversidad de ofertas laborales, el acceso a la vivienda y los altos alquileres han incrementado el interés por ciudades menos habituales. El informe sostiene que la migración hacia urbes de menor tamaño y mercados emergentes podría intensificarse en los próximos años, dependiendo de la evolución de los precios y del mercado de empleo.

En el centro y sur del país, la disponibilidad de viviendas económicas y una mejor relación entre ingresos y pago hipotecario representan una ventaja comparativa para los jóvenes que buscan establecerse tras finalizar sus estudios superiores.

¿Cuál es la utilidad de este análisis para quienes terminan la universidad en Estados Unidos?

El informe proporciona a los recién egresados una herramienta para tomar decisiones informadas sobre dónde buscar su primer empleo y establecerse, en un contexto donde la competencia y las dificultades para acceder a la vivienda marcan la agenda. La diversificación de los destinos y la búsqueda de oportunidades fuera de los polos tradicionales pueden reducir los desafíos para quienes inician su trayecto profesional, según las tendencias identificadas.