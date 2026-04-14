Gastón Portal habló de la actualidad de la industria cultural: “Es el peor momento desde la dictadura”

El director y productor estuvo como invitado en Infobae a las 9 y recordó sus primeros pasos en el medio

Gastón Portal recordó en Infobae a las Nueve cómo su vínculo con los medios y la industria del entretenimiento nació al calor del trabajo y la figura de su padre, Raúl Portal. Invitado por Gonzalo Sánchez, Cecilia Boufflet, Ramón Indart y Tatiana Schapiro al ciclo de Infobae en Vivo, repasó sus primeros pasos profesionales y transitó la influencia formativa de un apellido central en el espectáculo argentino.

Portal relató que su ingreso al mundo de la comunicación se dio desde muy chico, siempre junto a Raúl primero en la radio y luego en la televisión. “Empecé acompañando a mi viejo en la radio. A los 15 años le hacía compaginaciones de audio. En ese momento era con casetes”, rememoró. Ese trabajo artesanal de edición y mezcla, que más tarde desembocaría en segmentos como PNP, fue el semillero desde donde Gastón aprendió el oficio, muchas veces en vivo y con la complicidad total de su padre: “Le pasaba todo al operador mientras mi viejo estaba al aire”.

La relación entre ambos no solo se dio en el plano técnico, sino también en la transmisión de valores y actitudes. Portal destacó que, aunque Raúl no lo hiciera de manera deliberada, terminó inculcándole la curiosidad como motor creativo. “El primero es la curiosidad y es algo que trato de pasarle a mis hijos. Cuando tenés curiosidad estás como abierto a un mundo que mucha gente ni lo ve”, analizó. También valoró la pasión temprana por el trabajo: “En el verano mis amigos se iban a Pinamar, y yo me pasaba todo el día en una radio y ni siquiera con él, haciendo producción. Tenía 16 años y era feliz de la vida”.

En su anecdotario familiar y profesional, Gastón recordó momentos de humor y espontaneidad en los programas que compartió con Raúl, como Los Juegos del Terror, donde la irreverencia y la originalidad eran moneda corriente. “La tele no era cualquier cosa, pero valía hacer cualquier cosa porque se valoraba la originalidad. Entonces, lo que tiraras, entraba”, explicó sobre aquella época de creatividad desenfrenada.

Gastón comenzó a trabajar de la mano de su papá y luego de varias décadas en la televisión decidió alejarse

Ese aprendizaje inicial, marcado por la cercanía y la confianza de su padre, fue el cimiento de una carrera que después se extendió a la literatura, el guion y la dirección en cine y televisión. Portal reconoció el valor de haber crecido en un entorno donde la experimentación era bienvenida, y donde, más allá de la herencia de un apellido, el oficio se forjaba día a día, entre la curiosidad, el juego y la pasión por contar historias.

En su paso por el ciclo Portal analizó el presente de la cultura y la industria audiovisual argentina, dejando una visión crítica sobre el contexto actual y los desafíos que enfrenta el sector. El guionista y director, con décadas de experiencia en televisión, cine y literatura, situó el momento en perspectiva histórica y no dudó en señalar que “desde la dictadura es el peor momento para lo audiovisual o para lo artístico de la historia argentina”.

“No quieren que se vea el cine porque consideran que ese cine no tiene que ver con la ideología que quieren”, sostuvo, marcando una diferencia con épocas anteriores en las que, incluso bajo condiciones restrictivas, existía un interés –aunque fuera sesgado– por la producción cultural.

El director defendió los mecanismos de financiamiento tradicionales de la industria audiovisual, como el cobro de porcentajes a las plataformas o a las entradas de cine, y recordó que esos sistemas de apoyo existen en la mayoría de los países, incluso en Estados Unidos: “Que Netflix tenga que pagar un porcentaje para que la industria cinematográfica argentina funcione me parece perfecto. Que el que va al cine tenga un porcentaje para que la industria funcione es en todo el mundo así, incluso en Estados Unidos”, argumentó

El productor y escritor también se detuvo en el fenómeno del streaming y la democratización de la producción de contenidos, reconociendo que si bien hoy existe una mayor posibilidad de acceso y de mostrar trabajos propios, aún no se consolidó un lenguaje propio para las plataformas digitales: “Estamos en un proceso y ahí van a despuntar los que mejor lo hagan. Hay menos exigencia, pero también está la parte positiva en que hay muchísima gente que tiene acceso y que antes no tenía”.

El análisis de Gastón Portal dejó en claro que el presente de la cultura y la industria audiovisual en Argentina atraviesa un momento delicado, marcado por el retroceso de políticas públicas y la necesidad de reinventarse. Para el director, la resiliencia del sector y el talento de sus protagonistas serán claves para sostener la producción y la diversidad cultural, aun cuando el panorama sea complejo y el futuro, incierto.

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Gastón Portal habló sobre la televisión y el entretenimiento en Argentina (Video: Infobae a las 9-Youtube)

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• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodía: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

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